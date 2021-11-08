8 ноября 2021, 14:42
Москвичам пообещали зиму: на шиномонтажи выстроились очереди
По прогнозу синоптиков, сегодняшний день, 8 ноября, станет последним теплым днем нынешней осени. Уже завтра столбик термометра начнет постепенно понижаться. На шиномонтажах ажиотаж и прием по записи.
Дарья Климова Фото: РБК
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Как выяснили журналисты «Коммерсанта», многие столичные автомобилисты предпочитают переобуваться в Подмосковье. Цены в Москве и области могут различаться в несколько раз. Например, в столице смена шин стоит 7 000 рублей, в области – 2 500 рублей. В пиковый сезон и при ажиотажном спросе шиномонтажи вполне могут поднять цены на 20%. По прогнозам синоптиков, метеорологическая зима наступит в Москве через неделю, 15 ноября. К этому времени может появиться постоянный снежный покров, температура днем опустится до -5 градусов.
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