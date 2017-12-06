Мы узнали, как продается новый Renault Koleos
Это, безусловно, их человеческое право, а, быть может, продавцы банально следовали обученной манере ведения диалога с потенциальным клиентом, когда на «своей территории», в шоу-руме, намного проще уговорить или, как говорят в народе, уболтать человека совершить покупку. Тем не менее, нам удалось и по телефону кое-что узнать о продажах Koleos.
Первое, что мы уяснили, так это крайне малое количество «живых» машин на дилерских площадках. Речь не про тестовые экземпляры - таковые присутствуют у всех опрошенных нами продавцов: у кого-то в дизельном 2-литровом исполнении (автоцентр «Автопродикс»), у других – в бензиновом 2,5-литровом варианте (компании «Ральф-Кар» и «Петровский автоцентр» на Софийской).
Менеджер «Петровского автоцентра», в шоу-руме которого на момент телефонного звонка предлагался все тот же дизельный вариант кроссовера, сказал, что ситуация распространенная: бензиновые версии берут активнее, потому что они дешевле, при этом объемы поставок Koleos маленькие, и в салонах остаются топовые и дорогие комплектации на «тяжелом топливе».
На сегодняшний день Renault Koleos, по информации продавцов, реализуется преимущественно под заказ. Ждать автомобиль приходится долго, во многом по той причине, что производится он в Южной Корее, дескать, путь оттуда неблизкий. Если, например, сегодня «скомплектовать» свой конкретный Koleos и «отдать в разработку», в Петербург автомобиль прибудет лишь в апреле 2018-го. Это – по информации «Петровского автоцентра». Примерно те же сроки поставок нам озвучили в а/ц «Ральф-Кар» (до 4 месяцев).
Небольшая партия бензиновых «Колеосов» приедет до Нового года в автоцентр «Ральф-Кар», а в конце января 2018 года ждут 3 заказанных кроссовера в «Петровском автоцентре» на Софийской. Сотрудник автоцентра, кстати, обратил внимание на тот факт, что иногда случаются отказы от ранее забронированных машин, потому, мол, лучше всегда быть на прямой связи с продавцом.
Стоимость технического обслуживания среднеразмерного Renault Koleos сравнительно невысока – порядка 11-12 тыс. рублей за ТО1. Каких бы то ни было рекламаций по итогам продаж и эксплуатации новичка на просторах РФ не выявлено.
В основе Koleos - модульная «тележка» CMF-C/D с независимой конструкцией на основе стоек «МакФерсона» спереди и многорычажной схемой сзади. Рулевая система - реечного типа с электроусилителем и варьируемым передаточным отношением.
Комплектаций две – Executive и Premium. В первом варианте обнаруживаем: технологию «ЭРА-Глонасс», передние и боковые «эйрбэги», шторки безопасности, 18-дюймовые легкосплавные диски, дневные ходовые огни LED, круиз-контроль, 2-зонный климат, обогрев лобового стекла, подогрев рулевого колеса и передних кресел, мультимедийную систему с 7-дюймовым тачскрином, камеру заднего вида. В Premium предусмотрены: 18-дюймовые двухцветные диски, система мониторинга «слепых» зон, кожаный салон, полностью светодиодная оптика, мультимедиа-система с вертикальным «планшетом» диагональю 8,7 дюйма, атмосферная подсветка приборной панели, система Easybreak (автоскладывание задних кресел в ровный пол), датчики дождя и света.
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