6 декабря 2017, 10:01

Мы узнали, как продается новый Renault Koleos

Пять месяцев в российской официальной сети Renault присутствует новый Koleos, но, признаться, частым гостем на наших дорогах он так и не стал. А жаль: кроссовер получился весьма импозантным, и, честно говоря, оживил бы своим французским шармом разношерстный трафик.
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Мы узнали, как продается новый Renault Koleos Renault Koleos

Renault Koleos
Выпускается с 2008 г.
Отзывов: 7
Портал 110km.ru обзвонил дилерские центры Renault, пытаясь понять, как идет реализация Koleos. Сразу скажем, что менеджеры отделов продаж разговаривали с нами, мягко говоря, не совсем охотно - то и дело зазывали в свои салоны, не желая тратить «драгоценное время» на бесплодный, как они, наверное, подумали, телефонный разговор.

Это, безусловно, их человеческое право, а, быть может, продавцы банально следовали обученной манере ведения диалога с потенциальным клиентом, когда на «своей территории», в шоу-руме, намного проще уговорить или, как говорят в народе, уболтать человека совершить покупку. Тем не менее, нам удалось и по телефону кое-что узнать о продажах Koleos.

Первое, что мы уяснили, так это крайне малое количество «живых» машин на дилерских площадках. Речь не про тестовые экземпляры - таковые присутствуют у всех опрошенных нами продавцов: у кого-то в дизельном 2-литровом исполнении (автоцентр «Автопродикс»), у других – в бензиновом 2,5-литровом варианте (компании «Ральф-Кар» и «Петровский автоцентр» на Софийской).

Автопродикс - Renault
Санкт-Петербург, Невский район, ул. Седова, д. 13, корпус 3, литера А
Объявлений: 1
Отзывов: 19
Мы говорим о тех машинах, которые готовы были бы сразу покинуть салон при единовременной оплате. Так, например, в а/ц «Ральф-Кар» на момент разговора в наличии оказался всего один-единственный Koleos – черный дизельный за 2 230 000 рублей. Также дизельный вариант стоял в салоне а/ц «Автопродикс». Правда, в более элегантном окрасе – жемчужно-белом и дорогой комплектации, за 2 303 000 рублей.

Менеджер «Петровского автоцентра», в шоу-руме которого на момент телефонного звонка предлагался все тот же дизельный вариант кроссовера, сказал, что ситуация распространенная: бензиновые версии берут активнее, потому что они дешевле, при этом объемы поставок Koleos маленькие, и в салонах остаются топовые и дорогие комплектации на «тяжелом топливе».

На сегодняшний день Renault Koleos, по информации продавцов, реализуется преимущественно под заказ. Ждать автомобиль приходится долго, во многом по той причине, что производится он в Южной Корее, дескать, путь оттуда неблизкий. Если, например, сегодня «скомплектовать» свой конкретный Koleos и «отдать в разработку», в Петербург автомобиль прибудет лишь в апреле 2018-го. Это – по информации «Петровского автоцентра». Примерно те же сроки поставок нам озвучили в а/ц «Ральф-Кар» (до 4 месяцев).

 
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Renault
Санкт-Петербург, ул. Софийская, 87
При этом продавцы анонсировали более ранние партии уже заказанных в Корее Koleos, и они будут на берегах Невы чуть раньше. Так, например, 2-литровый бензиновый вариант в синем колере за 1,8 млн рублей ждут в 20-х числах декабря в «Автопродиксе» (здесь на ближайшие 3 месяца появятся всего 5 экз. Koleos). Там же, но после январских праздников, должен появиться еще один 2-литровый автомобиль, в другом цветовом исполнении.

Небольшая партия бензиновых «Колеосов» приедет до Нового года в автоцентр «Ральф-Кар», а в конце января 2018 года ждут 3 заказанных кроссовера в «Петровском автоцентре» на Софийской. Сотрудник автоцентра, кстати, обратил внимание на тот факт, что иногда случаются отказы от ранее забронированных машин, потому, мол, лучше всегда быть на прямой связи с продавцом.  

Стоимость технического обслуживания среднеразмерного Renault Koleos сравнительно невысока – порядка 11-12 тыс. рублей за ТО1. Каких бы то ни было рекламаций по итогам продаж и эксплуатации новичка на просторах РФ не выявлено.

Renault
Санкт-Петербург, Ломоносовский район, Таллинское шоссе, 202
Отзывов: 20
Напомним, что новый Koleos предлагается в наших салонах только в полноприводном варианте, с бензиновыми движками объемом 2 литра (144 л..с.) и 2,5 литра (171 л.с.), а также с турбодизелем 2.0 dCi мощностью 177 л.с. Все моторы научены «дружить» с вариатором. В длину вседорожник растянулся на 4672 мм, ширина и высота - 1843 мм и 1673 мм. Колесная база – 2705 мм, а дорожный просвет – приличные 210 мм. За передвижение вне асфальта отвечает полноприводная трансмиссия All Mode 4×4-I с многодисковой муфтой, которая в зависимости от дорожных условий может перебрасывать до 50% тяги на колеса задней оси.

В основе Koleos - модульная «тележка» CMF-C/D с независимой конструкцией на основе стоек «МакФерсона» спереди и многорычажной схемой сзади. Рулевая система - реечного типа с электроусилителем и варьируемым передаточным отношением.

Комплектаций две – Executive и Premium. В первом варианте обнаруживаем: технологию «ЭРА-Глонасс», передние и боковые «эйрбэги», шторки безопасности, 18-дюймовые легкосплавные диски, дневные ходовые огни LED, круиз-контроль, 2-зонный климат, обогрев лобового стекла, подогрев рулевого колеса и передних кресел, мультимедийную систему с 7-дюймовым тачскрином, камеру заднего вида. В Premium предусмотрены: 18-дюймовые двухцветные диски, система мониторинга «слепых» зон, кожаный салон, полностью светодиодная оптика, мультимедиа-система с вертикальным «планшетом» диагональю 8,7 дюйма, атмосферная подсветка приборной панели, система Easybreak (автоскладывание задних кресел в ровный пол), датчики дождя и света.

Павел Кузин
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Форум Renault Koleos
А я в свое время отказался от данного авто. Продавал друг, машина 2008 года, автомат, полный привод, 2.5л бензин, комплектация BOSE. Машина нравилась, и просвет хороший, и ходовая, ездили с ним на рыбалку, по гравийке почти до 100 выжал и не заметил, так плавно шла. Внешность правда спорная, больше ...
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Мы узнали, как продается новый Renault Koleos
{{model_1811}} Портал 110km.ru обзвонил дилерские центры Renault, пытаясь понять, как идет реализация Koleos. Сразу скажем, что менеджеры отделов продаж разговаривали с нами, мягко говоря, не совсем охотно - то и дело зазывали в свои салоны, не желая тратить «драгоценное время» на бесплодный, как они, наверное, подумали, телефонный разговор. Это, безусловно, их человеческое право, а, быть может, продавцы банально следовали обученной манере ведения диалога с потенциальным клиентом, когда на «своей территории», в шоу-руме, намного проще уговорить или, как говорят в народе, уболтать человека совершить покупку. Тем не менее, нам удалось и по телефону кое-что узнать о продажах Koleos. Первое, что мы уяснили, так это крайне малое количество «живых» машин на дилерских площадках. Речь не про тестовые экземпляры - таковые присутствуют у всех опрошенных нами продавцов: у кого-то в дизельном 2-литровом исполнении (автоцентр «Автопродикс»), у других – в бензиновом 2,5-литровом варианте (компании «Ральф-Кар» и «Петровский автоцентр» на Софийской). {{guide_70}} Мы говорим о тех машинах, которые готовы были бы сразу покинуть салон при единовременной оплате. Так, например, в а/ц «Ральф-Кар» на момент разговора в наличии оказался всего один-единственный Koleos – черный дизельный за 2 230 000 рублей. Также дизельный вариант стоял в салоне а/ц «Автопродикс». Правда, в более элегантном окрасе – жемчужно-белом и дорогой комплектации, за 2 303 000 рублей. Менеджер «Петровского автоцентра», в шоу-руме которого на момент телефонного звонка предлагался все тот же дизельный вариант кроссовера, сказал, что ситуация распространенная: бензиновые версии берут активнее, потому что они дешевле, при этом объемы поставок Koleos маленькие, и в салонах остаются топовые и дорогие комплектации на «тяжелом топливе». На сегодняшний день Renault Koleos, по информации продавцов, реализуется преимущественно под заказ. Ждать автомобиль приходится долго, во многом по той причине, что производится он в Южной Корее, дескать, путь оттуда неблизкий. Если, например, сегодня «скомплектовать» свой конкретный Koleos и «отдать в разработку», в Петербург автомобиль прибудет лишь в апреле 2018-го. Это – по информации «Петровского автоцентра». Примерно те же сроки поставок нам озвучили в а/ц «Ральф-Кар» (до 4 месяцев). {{gallery_765}} {{guide_123943}} При этом продавцы анонсировали более ранние партии уже заказанных в Корее Koleos, и они будут на берегах Невы чуть раньше. Так, например, 2-литровый бензиновый вариант в синем колере за 1,8 млн рублей ждут в 20-х числах декабря в «Автопродиксе» (здесь на ближайшие 3 месяца появятся всего 5 экз. Koleos). Там же, но после январских праздников, должен появиться еще один 2-литровый автомобиль, в другом цветовом исполнении. Небольшая партия бензиновых «Колеосов» приедет до Нового года в автоцентр «Ральф-Кар», а в конце января 2018 года ждут 3 заказанных кроссовера в «Петровском автоцентре» на Софийской. Сотрудник автоцентра, кстати, обратил внимание на тот факт, что иногда случаются отказы от ранее забронированных машин, потому, мол, лучше всегда быть на прямой связи с продавцом.   Стоимость технического обслуживания среднеразмерного Renault Koleos сравнительно невысока – порядка 11-12 тыс. рублей за ТО1. Каких бы то ни было рекламаций по итогам продаж и эксплуатации новичка на просторах РФ не выявлено. {{guide_5839}} Напомним, что новый Koleos предлагается в наших салонах только в полноприводном варианте, с бензиновыми движками объемом 2 литра (144 л..с.) и 2,5 литра (171 л.с.), а также с турбодизелем 2.0 dCi мощностью 177 л.с. Все моторы научены «дружить» с вариатором. В длину вседорожник растянулся на 4672 мм, ширина и высота - 1843 мм и 1673 мм. Колесная база – 2705 мм, а дорожный просвет – приличные 210 мм. За передвижение вне асфальта отвечает полноприводная трансмиссия All Mode 4×4-I с многодисковой муфтой, которая в зависимости от дорожных условий может перебрасывать до 50% тяги на колеса задней оси.В основе Koleos - модульная «тележка» CMF-C/D с независимой конструкцией на основе стоек «МакФерсона» спереди и многорычажной схемой сзади. Рулевая система - реечного типа с электроусилителем и варьируемым передаточным отношением.Комплектаций две – Executive и Premium. В первом варианте обнаруживаем: технологию «ЭРА-Глонасс», передние и боковые «эйрбэги», шторки безопасности, 18-дюймовые легкосплавные диски, дневные ходовые огни LED, круиз-контроль, 2-зонный климат, обогрев лобового стекла, подогрев рулевого колеса и передних кресел, мультимедийную систему с 7-дюймовым тачскрином, камеру заднего вида. В Premium предусмотрены: 18-дюймовые двухцветные диски, система мониторинга «слепых» зон, кожаный салон, полностью светодиодная оптика, мультимедиа-система с вертикальным «планшетом» диагональю 8,7 дюйма, атмосферная подсветка приборной панели, система Easybreak (автоскладывание задних кресел в ровный пол), датчики дождя и света.
2017-12-06
Автор: Павел Кузин
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