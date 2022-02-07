Мы знаем, почему разрушаются наши дороги (и не только из-за перепада температур)
Фото из архива редакции
Проблема действительно есть, говорят специалисты СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», притом, что с каждым годом общая площадь такого «подпорченного» асфальта уменьшается.
Ямы в зимний период образуются по причине частого перепада температур. При потеплении снег на покрытии тает и просачивается во все, в том числе мельчайшие, трещины. Покрытие недостаточно хорошо просыхает, при отрицательной температуре влага внутри асфальтобетона замерзает и расширяется, в результате чего нарушается целостность структуры покрытия (объем получаемого льда больше объема воды примерно на 8-10%).
Есть и другая причина. В том же Петербурге, например, вплоть до 2015 года в верхних слоях дорожных покрытий преобладали покрытия с гранитным заполнителем. Гранит, как известно, прочный материал, но он обладает низкой износостойкостью от шипов колес и низкой адгезией (сцеплением поверхностей разнородных тел) к битумному вяжущему. По этой самой причине смеси на основе гранита в зимний период подвержены образованию трещин.
С точки зрения физико-механических и эксплуатационных характеристик для верхних слоев покрытия оптимальным является щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-смеси) на полимерно-битумном вяжущем и каменным заполнителем габбро-диабаз. Таковы результаты исследований, проводившихся в период 2012-2015 годов.
По словам Андрея Демина, в составе ЩМА-смесей примерное количество щебня составляет 78%, при этом щебня крупной фракции - порядка 45%. Вот уже седьмой год практически на всех петербургских улицах применятся покрытия из ЩМА-смесей. В свою очередь использование гранитного щебня в верхних слоях покрытия запрещено.
Проверить справедливость утверждения технического специалиста мы сможем уже в самое ближайшее время.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 2 250 000 РVolkswagen Transporter 2018 в Москве
- 1 050 000 РMercedes E-класс 2010 в Москве
- 695 000 РMazda 6 2008 в Москве
- 1 520 000 РHyundai Solaris 2021 в Москве
- 1 545 000 РHyundai H-1 2012 в Москве
- 3 960 000 РHyundai Santa Fe 2021 в Москве
- 680 000 РOpel Meriva 2011 в Москве
- 569 000 РHonda Civic 2007 в Москве
- 470 000 РRenault Symbol 2006 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий