На бывшем российском заводе Mazda стартовала сборка рамных внедорожников

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До 2022 года на заводе Mazda Sollers собирали седаны Mazda6 и большие кроссоверы Mazda CX-9, затем около года предприятие простаивало из-за санкций и ухода японской компании с российского рынка. Сейчас конвейеры ожили вновь. Здесь наладили сборку рамных пикапов Sollers ST6. Габаритные размеры донорского JAC T6 составляют 5 325 мм х 1 880 мм х 1 830 мм, колесная база – 3090 мм. Габариты багажной платформы 1 520 мм х 1 520 мм х 470 мм.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 176 л.с. (209 Нм), который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» и системой полного привода. Альтернативу ему составляет дизельный агрегат на 136 л.с. (320 Нм). Грузоподъемность версии с бензиновым двигателем достигает 820 кг, с дизелем – 900 кг.

Фото: JAC

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Бензиновый пикап Sollers ST6 стоит от 2,4 млн рублей, версию с дизельным двигателем оценили минимум в 2,5 млн рублей. У дилеров первые машины появятся в октябре 2023 года. Для жителей Дальнего Востока предусмотрены специальные условия: прямая выгода при приобретении новой модели в размере 150 тысяч рублей.

Упомянутые модели: JAC T6 (от 1 399 000 Р )

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