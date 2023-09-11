На бывшем российском заводе Mazda стартовала сборка рамных внедорожников
Фото: Соллерс
Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 176 л.с. (209 Нм), который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» и системой полного привода. Альтернативу ему составляет дизельный агрегат на 136 л.с. (320 Нм). Грузоподъемность версии с бензиновым двигателем достигает 820 кг, с дизелем – 900 кг.
Бензиновый пикап Sollers ST6 стоит от 2,4 млн рублей, версию с дизельным двигателем оценили минимум в 2,5 млн рублей. У дилеров первые машины появятся в октябре 2023 года. Для жителей Дальнего Востока предусмотрены специальные условия: прямая выгода при приобретении новой модели в размере 150 тысяч рублей.
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06.08.2023, 18:06
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Пикапы пользуются в России небольшим, но стабильным спросом. Самым доступным представителем сегмента по-прежнему остается внедорожник УАЗ, компанию ему составляют четыре «китайца».Читать далее
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02.07.2023, 17:04
Самые дешевые дизельные автомобили в России летом 2023 года
Спрос на дизельные автомобили в России сохраняется. Предложение по ним на вторичном рынке продолжает расти, но выбор новых машин не столь велик, да и стоят они дороже бензиновых аналогов.Читать далее
-
13.02.2023, 00:14
Самые доступные пикапы в России в феврале 2023 года
Пикапы пользуются бешеной популярностью в США, в России спрос на них невелик. Но и у этого экзотического для нашей страны типа кузова есть свои преданные поклонники.Читать далее
-
26.12.2022, 08:50
5 самых доступных пикапов в России в декабре 2022 года
Пикапы в России не пользуются таким массовым спросом, как в США, но свои поклонники у них так же имеются. Стоят такие практичные внедорожники обычно дороже обычных городских кроссоверов.Читать далее
-
03.10.2021, 22:55
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В последнее время интерес к практичным автомобилям в кузове «пикап» в России постепенно возрастает, и автопроизводители выводят на рынок все новые модели. Однако, стоят пикапы не дешево. Цена самого доступного из них уверенно перешагнула за отметку в миллион рублей.Читать далее
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