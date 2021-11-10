На продажу выставили золотой внедорожник адмирала-генерала Аладина из сатирического фильма «Диктатор»: цена у машины не шуточная
Фото: Dartz
Фото: Dartz
Фото: Dartz
Фото: Dartz
Фото: Dartz
Фото: Dartz
Как сообщает производитель, «обладая мощностью суперкара и космическими технологиями, внедорожник может похвастаться уникальной безопасностью и вторым уровнем защиты по системе Stanag, способным выдержать выстрелы из снайперской винтовки. Корме того, в салоне имеется сейф с биометрическим замком, который поможет защитить драгоценности и важные документы. Под капотом установлен двигатель V8 мощностью 400 л.с. Ожидается, что за бронированный Gold Aladeen Edition удастся выручить минимум 500 000 долларов или порядка 35 млн рублей по текущему курсу.
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