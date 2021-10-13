13 октября 2021, 08:37
Все главные тачки новой серии «Трансформеров»: Nissan Skyline GT-R перешел на сторону зла
Съемки новой серии боевика «Трансформеры» в самом разгаре. И хотя фильм не сможет похвастаться таким же количеством прекрасных автомобилей, как «Форсаж», в нем будет немало достойных экземпляров.
Дарья Климова Фото: instagram.com / stevencaplejr
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Фото: instagram.com / stevencaplejr
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На втором снимке запечатлены «злодеи», с наглухо затонированными стеклами и черным кузовами. Мы видим Nightbird в образе Nissan Skyline GT-R R33. Компанию ему составляет черно-желтый эвакуатор GMC Topkick и черный тягач Mack. Никаких подробностей о новых «Трансформерах» пока неизвестно. Ожидается, очередной эпизод назовут «Восстание звероботов», его действие будет происходить в 1994 году, а премьера состоится в июне 2022 года.
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Упомянутые модели: Chevrolet Camaro (от 2 990 000 Р), Nissan Skyline, Volkswagen Transporter T1, Porsche 911 (от 7 226 000 Р), Ducati 916
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