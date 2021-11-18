18 ноября 2021, 08:52
Названы претенденты на звание лучшего американского автомобиля
Оргкомитет премии «Североамериканский автомобиль год» (NACTOY) в рамках автосалона в Лос-Анджелесе назвал имена финалистов в каждой из трех категорий: «Лучший легковой автомобиль», «Лучший пикап» и «Лучший кроссовер».
Дарья Климова Фото: carscoops.com
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Фото: Honda
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Фото: Vоlkswagen
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Фото: Lucid
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Фото: Ford
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Фото: Hyundai
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Фото: Rivian
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Фото: Ford
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Фото: Genesis
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Фото: Hyundai
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Борьбу за титул лучшего легкового автомобиля продолжат Honda Civic (в кузове «хэтчбек» и «седан»), Vоlkswagen Golf (в «заряженных» версиях R / GTI) и электрический Lucid Air. На титул «Лучший пикап» претендуют Ford Maverick, Hyundai Santa Cruz и электрический Rivian R1T. В номинации «Лучший кроссовер» в финал вышли Ford Bronco, Genesis GV70 и электрический Hyundai Ioniq 5.
Упомянутые модели: Volkswagen Golf (от 1 197 000 Р), Honda Civic, Ford Bronco, Genesis GV70 (от 4 150 000 Р), Ford Maverick
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