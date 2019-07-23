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23 июля 2019, 00:02

Nissan дразнит новым Juke

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Компания Nissan опубликовала два тизерных изображения кроссовера Juke нового поколения, премьера которого состоится в сентябре 2019 года. Оба снимка демонстрируют необычную оптику новинки.
Nissan дразнит новым Juke
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Новый Nissan Juke обещают рассекретить 3 сентября. Публике новинку покажут в конце того же месяца на мотор-шоу во Франкфурте. Судя по опубликованным фотографиям, кроссовер получит тонкие светодиодные дневные ходовые огни, расположенные над более крупными круглыми фарами необычного дизайна. Также видна характерная форма крыши с двумя «пузырями».

В августе 2018 года шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбаиса заявил, что сотрудники лондонского бюро марки нарисовали облик нового кроссовера буквально с «нуля». По его словам, новый Juke продолжит философию яркого кроссовера, но не будет похож ни на нынешнее поколение, ни на концепт IMx, ни на новый Leaf. Создатели предложат публике новые стилистические решения и новый, ни на кого не похожий характер.

Кроссовер нового поколения построят на платформе CMF-В, которая также лежит в основе Renault Clio и европейского Captur. В моторную гамму могут войти 1,3-литровая бензиновая «турбочетверка», доступная в двух вариантах мощности (140 и 160 л.с.), трехцилиндровый двигатель объемом 1,0 литра, а также 1,5-литровый дизель. Покупателям также предложат гибридную модификацию на основе 1,6-литрового бензинового двигателя, электромотора и батареи емкостью 9,8 кВт-ч. Запас хода на чистом электричестве должен превысить 30 километров.

До России новинка вряд ли доберется. Месяц назад стало известно, что Nissan решил вывести кроссовер с российского рынка. Причина – низкий спрос. В 2018 году дилеры по всей стране продавали каждый месяц порядка 200 экземпляров. Поставки уже прекращены. Дилеры распродают последние экземпляры.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Juke
Цитата:| Кому: Анна Книга по эксплуатации, в самом начале код
Ольга
Nissan сделал Juke из бумаги
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Dan
Автомобили с акпп (на автомате) до 250000 рублей
Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
Anton
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Nissan дразнит новым Juke
{{material_126751}}Новый Nissan Juke обещают рассекретить 3 сентября. Публике новинку покажут в конце того же месяца на мотор-шоу во Франкфурте. Судя по опубликованным фотографиям, кроссовер получит тонкие светодиодные дневные ходовые огни, расположенные над более крупными круглыми фарами необычного дизайна. Также видна характерная форма крыши с двумя «пузырями».В августе 2018 года шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбаиса заявил, что сотрудники лондонского бюро марки нарисовали облик нового кроссовера буквально с «нуля». По его словам, новый Juke продолжит философию яркого кроссовера, но не будет похож ни на нынешнее поколение, ни на концепт IMx, ни на новый Leaf. Создатели предложат публике новые стилистические решения и новый, ни на кого не похожий характер.Кроссовер нового поколения построят на платформе CMF-В, которая также лежит в основе Renault Clio и европейского Captur. В моторную гамму могут войти 1,3-литровая бензиновая «турбочетверка», доступная в двух вариантах мощности (140 и 160 л.с.), трехцилиндровый двигатель объемом 1,0 литра, а также 1,5-литровый дизель. Покупателям также предложат гибридную модификацию на основе 1,6-литрового бензинового двигателя, электромотора и батареи емкостью 9,8 кВт-ч. Запас хода на чистом электричестве должен превысить 30 километров.До России новинка вряд ли доберется. Месяц назад стало известно, что Nissan решил вывести кроссовер с российского рынка. Причина – низкий спрос. В 2018 году дилеры по всей стране продавали каждый месяц порядка 200 экземпляров. Поставки уже прекращены. Дилеры распродают последние экземпляры.
2019-07-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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