Норма, ниже или выше – какое давление в шинах зимой предпочесть?
Если вы сторонник нормы
Нормальным давлением для шин легкового автомобиля считается от 1,4 – 3 атмосфер. При этом усредненной нормой будет 2-2,4 атмосфер, в зависимости от конструкции автомобиля. Сторонники накачки шин по нормам следуют простой логике – специалисты плохого не посоветуют, они проводили исследования и взяли цифры не с потолка. Так что в зимнее время года они придерживаются верхней границы нормы – 2,4 атмосфер. Главное помнить, что при разной температуре давление в шинах будет меняться. Если в ноябре на улице было около 0, то в декабре, когда температура опустится до -15, у вас не останется 2,4 атмосфер. Тоже касается подкачки в отапливаемом гараже или на крытой парковке – давление в теплом помещении должно быть чуть выше, чтобы на морозе не оказаться со спущенными шинами.
Любители ездить на шинах с пониженным давлением
Намерено слегка снижать давление в шинах любят те, кто считает, что так продлевают срок жизни подвеске. Дескать в мороз она становится жестче и за счет пониженного давления в колесах можно смягчить езду, избавившись от повышенного уровня вибраций. Так же сниженное давление выбирают те, кто ездит по плохим зимним дорогам, где требуется повышенная проходимость, а значит увеличенное пятно контакта не повредит.
Из минусов – быстрый износ зимней резины, поскольку нагрузка распределяется неравномерно, сильнее страдают боковые стороны покрышек, кроме того, увеличивается расход топлива.
Перекачанные шины
Давление может меняться в зависимости от температуры воздуха. Поэтому некоторые решают добавить пол атмосферы на всякий случай, чтобы точно ниже нормы не ушло. Это плохая идея, ведь у перекачанных колес уменьшается пятно контакта с дорогой, тормозной путь увеличивается, машина активнее скользит на обледенелой дороге, а на асфальте быстрее изнашивается центральная часть шины. К тому же надо понимать, что в движении шины нагреваются, пусть и не сильно, а значит давление в них слегка растет.
Если вы беспокоитесь о снижении давления, то лучше проверьте его на морозе, чтобы убедиться, что оно в норме.
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