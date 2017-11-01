1 ноября 2017, 09:24
Новый BMW X2 оценили в 2 250 000 рублей
Российские дилеры BMW начинают прием заказов на новый компактный кроссовер X2. Изначально автомобиль будет доступен в двух модификациях, каждая из которых имеет 4 комплектации: Base, Advantage, M Sport и M Sport X.
|BMW X2 2.0d АТ 4х4
|2 л, 190 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|4360 x 1824 x 1526 мм
|полный
|ДТ
|Все характеристики
В базовом исполнении кроссовер имеет датчик дождя, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев форсунок омывателя, электропривод двери багажника, подогрев сидений и руля, запуск двигателя кнопкой.
Версия M Sport может похвастать светодиодными фарами и противотуманками, подвеской M Performance и рулевым управлением со спортивными настройками. Салон в этом варианте будет отделан алькантарой. Наконец, M Sport X получит 19-дюймовые колесные диски, спортивные сиденья и руль, а также фоновую подсветку дверей.
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09.02.2017, 07:38
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02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
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Отзывы по теме
Андрей, это известная проблема bmw троек. А основной причиной может являться распределитель зажигания. Любая дождливая погода (не обязательно по лужам ездить) и может такое начаться. Также у вас может быть повреждена изоляция на проводе ДПКВ. Осмотрите шестой свечпровод. Все надо протереть и высушить ...
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