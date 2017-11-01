1 ноября 2017, 09:24

Новый BMW X2 оценили в 2 250 000 рублей

Российские дилеры BMW начинают прием заказов на новый компактный кроссовер X2. Изначально автомобиль будет доступен в двух модификациях, каждая из которых имеет 4 комплектации: Base, Advantage, M Sport и M Sport X.
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Новый BMW X2 оценили в 2 250 000 рублей BMW X2
BMW X2 2.0d АТ 4х4
2 л, 190 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
4360 x 1824 x 1526 мм
полный
ДТ
Все характеристики
Так, версия sDrive20i будет оснащаться 2-литровым бензиновым двигателем и передним приводом. Вариант xDrive20d получит в свое распоряжение 190-сильный дизельный агрегат. Стоимость машин в начальном варианте составит от 2 250 000 и 2 500 000 рублей соответственно.

В базовом исполнении кроссовер имеет датчик дождя, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев форсунок омывателя, электропривод двери багажника, подогрев сидений и руля, запуск двигателя кнопкой.

Версия M Sport может похвастать светодиодными фарами и противотуманками, подвеской M Performance и рулевым управлением со спортивными настройками. Салон в этом варианте будет отделан алькантарой. Наконец, M Sport X получит 19-дюймовые колесные диски, спортивные сиденья и руль, а также фоновую подсветку дверей.
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Новый BMW X2 оценили в 2 250 000 рублей
{{params_58218}}Так, версия sDrive20i будет оснащаться 2-литровым бензиновым двигателем и передним приводом. Вариант xDrive20d получит в свое распоряжение 190-сильный дизельный агрегат. Стоимость машин в начальном варианте составит от 2 250 000 и 2 500 000 рублей соответственно.В базовом исполнении кроссовер имеет датчик дождя, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев форсунок омывателя, электропривод двери багажника, подогрев сидений и руля, запуск двигателя кнопкой.Версия M Sport может похвастать светодиодными фарами и противотуманками, подвеской M Performance и рулевым управлением со спортивными настройками. Салон в этом варианте будет отделан алькантарой. Наконец, M Sport X получит 19-дюймовые колесные диски, спортивные сиденья и руль, а также фоновую подсветку дверей.
2017-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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