15 сентября 2019, 11:59
Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке
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Фото: Hyundai
Своей популярность кроссоверы обязаны, прежде всего, практичностью. Благодаря высокому клиренсу водители таких автомобилей могут не волноваться о высоте поребрика и спокойно парковаться в сугробах, не боясь замять пороги. Вместимость багажника также играет немаловажную роль. Расскажем о пяти наиболее достойных представителях сегмента среднеразмерных SUV на российском рынке.
Фото: Volkswagen
Фото: BMW
Фото: Mazda
Фото: Toyota
Фото: Hyundai
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Второе место занимает еще один представитель немецкого автопрома – BMW X2 (от 2 080 000 рублей). Модель отличается классическим спортивным «баварским» дизайном, динамичным характером и комфортным салоном. При такой же как у «Тигуана» колесной базе (2 670 мм) BMW X2 оказывается чуть короче (4 369 мм). Кроссовер оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 103 л.с. и 140 Нм крутящего момента, который позволяет разогнаться до «сотни» за 9,6 секунды, при максимальной скорости в 205 км/ч.
На третьем месте – японский кроссовер Mazda CX-5 (от 1 580 000 рублей). Его габаритные размеры: длина – 4 550 мм, ширина – 1 840 мм, высота – 1 680 мм, колесная база – 2 700 мм. На выбор предлагаются два мотора семейства Skyactive-G: объемом 2,0 литра (150 л.с.) и 2,5 литра (194 л.с.). Кроссовер отличается хорошим уровнем оснащенности. Уже в «базе» предлагается множество систем активной и пассивной безопасности. А для самых требовательных клиентов есть широкий список дополнительных опций.
Четвертая строчка рейтинга досталась популярному кроссоверу Toyota RAV4 по цене от 1,6 млн рублей. Габариты модели: длина – 4 605 мм, ширина – 1 845 мм, высота – 1 685 мм, колесная база 2 660 мм. Покупатели могут выбирать из двух бензиновых моторов (146 и 180 сил) и одного дизеля (150 л.с., 320 Нм). Модель четвертого поколения нынешней осенью уходит с рынка, поэтому при покупке можно рассчитывать на хорошую скидку. Кстати, у кроссоверов пятого поколения дизельных версий не будет.
Замыкает ТОП-5 самых интересных среднеразмерных SUV российского рынка Hyundai Tucson. Габариты модели: длина – 4 480 мм, ширина – 1 850 мм, высота – 1 655 мм, колесная база – 2 670 мм. Под капотом может быть установлен один из трех моторов: 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 150 л.с., 1,6-литровый турбомотор на 177 л.с., а также 2,0-литровый турбодизель отдачей 185 «лошадей». Модель отличается относительно небольшой стоимостью (от 1,5 млн рублей), которая сочетается с хорошей оснащенностью и неплохим качеством сборки.
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Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
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Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
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