Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
15 сентября 2019, 11:59

Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке

  • 2110
  • 0
Фото: Hyundai
Своей популярность кроссоверы обязаны, прежде всего, практичностью. Благодаря высокому клиренсу водители таких автомобилей могут не волноваться о высоте поребрика и спокойно парковаться в сугробах, не боясь замять пороги. Вместимость багажника также играет немаловажную роль. Расскажем о пяти наиболее достойных представителях сегмента среднеразмерных SUV на российском рынке.
Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке

Фото: Volkswagen

Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке

Фото: BMW

Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке

Фото: Mazda

Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке

Фото: Toyota

Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке

Фото: Hyundai

Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке
Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке
Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке
Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке
Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке
Ранее мы писали
Стоимость новых автомобилей в России постоянно растет. Одни модели дорожают быстрее, другие медленнее, третьи ...
Читать далее
В настоящее время отечественным покупателям предлагается широкий выбор кроссоверов на любой вкус и кошелек. Редакция портала CarsWeek.ru составила ТОП-5 лучших кроссоверов среднего размера, на которые стоит обратить внимание. Первым в списке значится Volkswagen Tiguan стоимостью от 1,5 млн рублей. Габаритная длина немецкого кроссовера составляет 4 486 мм, а колесная база - 2 681 мм. В моторную гамму входят 1,4- и 2,0-литровые бензиновые турбомоторы TSI максимальной мощностью от 125 до 220 лошадиных сил. Кроме того, доступен 2,0-литровый турбодизель на 200 лошадиных сил. Стоит также отметить неплохую динамику модели: базовая версия (125 л.с.) разгоняется до «сотни» за 10,5 секунды, а топовый вариант тратит на это 6,5 секунды.

Второе место занимает еще один представитель немецкого автопрома – BMW X2 (от 2 080 000 рублей). Модель отличается классическим спортивным «баварским» дизайном, динамичным характером и комфортным салоном. При такой же как у «Тигуана» колесной базе (2 670 мм) BMW X2 оказывается чуть короче (4 369 мм). Кроссовер оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 103 л.с. и 140 Нм крутящего момента, который позволяет разогнаться до «сотни» за 9,6 секунды, при максимальной скорости в 205 км/ч. 

На третьем месте – японский кроссовер Mazda CX-5 (от 1 580 000 рублей). Его габаритные размеры: длина – 4 550 мм, ширина – 1 840 мм, высота – 1 680 мм, колесная база – 2 700 мм. На выбор предлагаются два мотора семейства Skyactive-G: объемом 2,0 литра (150 л.с.) и 2,5 литра (194 л.с.). Кроссовер отличается хорошим уровнем оснащенности. Уже в «базе» предлагается множество систем активной и пассивной безопасности. А для самых требовательных клиентов есть широкий список дополнительных опций.

Четвертая строчка рейтинга досталась популярному кроссоверу Toyota RAV4 по цене от 1,6 млн рублей. Габариты модели: длина – 4 605 мм, ширина – 1 845 мм, высота – 1 685 мм, колесная база 2 660 мм. Покупатели могут выбирать из двух бензиновых моторов (146 и 180 сил) и одного дизеля (150 л.с., 320 Нм). Модель четвертого поколения нынешней осенью уходит с рынка, поэтому при покупке можно рассчитывать на хорошую скидку. Кстати, у кроссоверов пятого поколения дизельных версий не будет.

Замыкает ТОП-5 самых интересных среднеразмерных SUV российского рынка Hyundai Tucson. Габариты модели: длина – 4 480 мм, ширина – 1 850 мм, высота – 1 655 мм, колесная база – 2 670 мм. Под капотом может быть установлен один из трех моторов: 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 150 л.с., 1,6-литровый турбомотор на 177 л.с., а также 2,0-литровый турбодизель отдачей 185 «лошадей». Модель отличается относительно небольшой стоимостью (от 1,5 млн рублей), которая сочетается с хорошей оснащенностью и неплохим качеством сборки.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Tiguan
Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
Виталий
Форум Mazda CX-5
Цитата:| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
tel89177831519
Форум Toyota RAV 4
Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
Александр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Хундай
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Лучшие спорткары мира 2019
Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу-румы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Volkswagen Tiguan
Объявления о продаже Volkswagen Tiguan
Рейтинг по классам
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 87 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке
{{material_127474}}В настоящее время отечественным покупателям предлагается широкий выбор кроссоверов на любой вкус и кошелек. Редакция портала CarsWeek.ru составила ТОП-5 лучших кроссоверов среднего размера, на которые стоит обратить внимание. Первым в списке значится Volkswagen Tiguan стоимостью от 1,5 млн рублей. Габаритная длина немецкого кроссовера составляет 4 486 мм, а колесная база - 2 681 мм. В моторную гамму входят 1,4- и 2,0-литровые бензиновые турбомоторы TSI максимальной мощностью от 125 до 220 лошадиных сил. Кроме того, доступен 2,0-литровый турбодизель на 200 лошадиных сил. Стоит также отметить неплохую динамику модели: базовая версия (125 л.с.) разгоняется до «сотни» за 10,5 секунды, а топовый вариант тратит на это 6,5 секунды.Второе место занимает еще один представитель немецкого автопрома – BMW X2 (от 2 080 000 рублей). Модель отличается классическим спортивным «баварским» дизайном, динамичным характером и комфортным салоном. При такой же как у «Тигуана» колесной базе (2 670 мм) BMW X2 оказывается чуть короче (4 369 мм). Кроссовер оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 103 л.с. и 140 Нм крутящего момента, который позволяет разогнаться до «сотни» за 9,6 секунды, при максимальной скорости в 205 км/ч. На третьем месте – японский кроссовер Mazda CX-5 (от 1 580 000 рублей). Его габаритные размеры: длина – 4 550 мм, ширина – 1 840 мм, высота – 1 680 мм, колесная база – 2 700 мм. На выбор предлагаются два мотора семейства Skyactive-G: объемом 2,0 литра (150 л.с.) и 2,5 литра (194 л.с.). Кроссовер отличается хорошим уровнем оснащенности. Уже в «базе» предлагается множество систем активной и пассивной безопасности. А для самых требовательных клиентов есть широкий список дополнительных опций.Четвертая строчка рейтинга досталась популярному кроссоверу Toyota RAV4 по цене от 1,6 млн рублей. Габариты модели: длина – 4 605 мм, ширина – 1 845 мм, высота – 1 685 мм, колесная база 2 660 мм. Покупатели могут выбирать из двух бензиновых моторов (146 и 180 сил) и одного дизеля (150 л.с., 320 Нм). Модель четвертого поколения нынешней осенью уходит с рынка, поэтому при покупке можно рассчитывать на хорошую скидку. Кстати, у кроссоверов пятого поколения дизельных версий не будет.Замыкает ТОП-5 самых интересных среднеразмерных SUV российского рынка Hyundai Tucson. Габариты модели: длина – 4 480 мм, ширина – 1 850 мм, высота – 1 655 мм, колесная база – 2 670 мм. Под капотом может быть установлен один из трех моторов: 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 150 л.с., 1,6-литровый турбомотор на 177 л.с., а также 2,0-литровый турбодизель отдачей 185 «лошадей». Модель отличается относительно небольшой стоимостью (от 1,5 млн рублей), которая сочетается с хорошей оснащенностью и неплохим качеством сборки.
2019-09-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Московская область Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.