29 октября 2017, 18:34

Новый Chevrolet Aveo поехал по земле Казахстана

На рынке Казахстана стартовали продажи Chevrolet Aveo 2018 модельного года. Симпатичный седан производится на заводе в Усть-Каменогорске, отличается обновленным дизайном, более высоким уровнем технологичности, комфорта и безопасности.
^
Новый Chevrolet Aveo поехал по земле Казахстана Chevrolet Aveo

Внешность автомобиля, чьи габариты - 4399x1735x1517 мм, приобрела более экспрессивные черты. В основе дизайна - острые линии кузова, обновленный передок, LED-фары, обновленные задние фонари  и большие колесные арки.

На местном рынке новый Aveo комплектуется бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 115 л.с. На выбор предложены 6-ступенчатая автоматическая или 5-ступенчатая механическая КПП.

Ранее мы писали
На дорогах Северной столицы стали массово появляться первые обновленные седаны Chevrolet Aveo. Это означает ...
Читать далее
Объем багажного отделения составляет приличные 502 литра. Спинка заднего дивана складывается в пропорции 60/40, что позволяет подобрать оптимальный вариант багажа. В интерьере обновления коснулись приборной панели и центральной консоли.

Отличием нового Aveo от предыдущей версии стало появление технологии Chevrolet MyLink, причем уже в «базе». Также доступны функции Apple CarPlay и Android Auto, работающие на базе программного обеспечения iOS и Android.

Комплектаций три. Все версии оснащены электропакетом, кондиционером, проекционными фарами с электрокорректором, ЦЗ с ДУ, дистанционным открытием крышки багажника, легкосплавными дисками, а также кнопками управления магнитолой и телефоном на руле. В топовой комплектации добавляются камера заднего вида с динамической разметкой, обогрев передних сидений, задний парктроник, легкосплавные диски R16 и автоматический круиз-контроль, датчик дождя. Стоимость седана стартует с отметки 5 340 000 тенге.

О вероятности поставок автомобиля в Россию ничего не говорится. Но никто не исключает, что Aveo New какими-то схемами сможет попасть и к нам. Модель у нас знают, и в свое время ею неплохо торговали официальные дилеры Chevrolet. в особо урожайные годы Aveo входила в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в РФ.

Новинки и концепт кары Шевроле Авео

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Chevrolet Aveo
Здравствуйте !А у вас шевроле авео с автоматом? у нас просто шевроле авео с автоматом и 1,4 двигатель при скорости около 120 километров ее начинает дергать она типа переключает скорости и вас тоже самое или у нас что то
Дима
Fiat Albea, Chevrolet Aveo, Renault Symbol, Hyundai Accent: Рабочая сила
за время эксплуатации авто с 2008 года претенций не было проходимая и в грязь и в снеговое покрытие, пробег 42000 км, уверенно чуствую за рулем в любую погоду
евгений
Российский Aveo на подходе
Обратите внимание на дату подписания договора между сторонами. Указан февраль "прошлого" года, верно -- февраль 2011-го.
Владимир
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Chevrolet Автомудрость Chevrolet АвтоПитер Chevrolet Дизайн и тюнинг Chevrolet Новинки и концепт кары Chevrolet Новости и акции автосалонов Chevrolet Автосалоны и дилеры марки Chevrolet Аренда и прокат авто марки Chevrolet Автоклубы и форумы автозавчастей марки Chevrolet Автосервисы и магазины автозапчастей марки Chevrolet
Главные материалы
Сдаем автомобиль в trade in. Памятка для женщин
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа Chevrolet Aveo
Объявления о продаже Chevrolet Aveo
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 24 модели
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Новый Chevrolet Aveo поехал по земле Казахстана
Внешность автомобиля, чьи габариты - 4399x1735x1517 мм, приобрела более экспрессивные черты. В основе дизайна - острые линии кузова, обновленный передок, LED-фары, обновленные задние фонари  и большие колесные арки.На местном рынке новый Aveo комплектуется бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 115 л.с. На выбор предложены 6-ступенчатая автоматическая или 5-ступенчатая механическая КПП. {{material_93907}} Объем багажного отделения составляет приличные 502 литра. Спинка заднего дивана складывается в пропорции 60/40, что позволяет подобрать оптимальный вариант багажа. В интерьере обновления коснулись приборной панели и центральной консоли.Отличием нового Aveo от предыдущей версии стало появление технологии Chevrolet MyLink, причем уже в «базе». Также доступны функции Apple CarPlay и Android Auto, работающие на базе программного обеспечения iOS и Android.Комплектаций три. Все версии оснащены электропакетом, кондиционером, проекционными фарами с электрокорректором, ЦЗ с ДУ, дистанционным открытием крышки багажника, легкосплавными дисками, а также кнопками управления магнитолой и телефоном на руле. В топовой комплектации добавляются камера заднего вида с динамической разметкой, обогрев передних сидений, задний парктроник, легкосплавные диски R16 и автоматический круиз-контроль, датчик дождя. Стоимость седана стартует с отметки 5 340 000 тенге.О вероятности поставок автомобиля в Россию ничего не говорится. Но никто не исключает, что Aveo New какими-то схемами сможет попасть и к нам. Модель у нас знают, и в свое время ею неплохо торговали официальные дилеры Chevrolet. в особо урожайные годы Aveo входила в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в РФ.
2017-10-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Липецк Калужская область Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG