Новый Chevrolet Aveo поехал по земле Казахстана
Внешность автомобиля, чьи габариты - 4399x1735x1517 мм, приобрела более экспрессивные черты. В основе дизайна - острые линии кузова, обновленный передок, LED-фары, обновленные задние фонари и большие колесные арки.
На местном рынке новый Aveo комплектуется бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 115 л.с. На выбор предложены 6-ступенчатая автоматическая или 5-ступенчатая механическая КПП.
Отличием нового Aveo от предыдущей версии стало появление технологии Chevrolet MyLink, причем уже в «базе». Также доступны функции Apple CarPlay и Android Auto, работающие на базе программного обеспечения iOS и Android.
Комплектаций три. Все версии оснащены электропакетом, кондиционером, проекционными фарами с электрокорректором, ЦЗ с ДУ, дистанционным открытием крышки багажника, легкосплавными дисками, а также кнопками управления магнитолой и телефоном на руле. В топовой комплектации добавляются камера заднего вида с динамической разметкой, обогрев передних сидений, задний парктроник, легкосплавные диски R16 и автоматический круиз-контроль, датчик дождя. Стоимость седана стартует с отметки 5 340 000 тенге.
О вероятности поставок автомобиля в Россию ничего не говорится. Но никто не исключает, что Aveo New какими-то схемами сможет попасть и к нам. Модель у нас знают, и в свое время ею неплохо торговали официальные дилеры Chevrolet. в особо урожайные годы Aveo входила в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в РФ.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное