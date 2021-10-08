Новый Lexus NX: моторы и комплектации
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Сначала до России доберутся две «старшие» версии: NX 250 и NX 350. Для первой предложат четыре уровня оснащения. Базовой станет комплектация Comfort с 9,8-дюймовым экраном медиасистемы, двухзонным климат-контролем, светодиодными фарами, кнопкой запуска двигателя и системой бесключевого доступа, а также комплексом ассистирующей электроники Lexus Safety System+.
На следующем уровне Executive появляется 14,0-дюймовый тачскрин мультимедиа, навигатор, электропривод передних сидений и рулевой колонки. Комплектация Premium подразумевает обивку сидений перфорированной кожей, панорамную крышу, камеры кругового обзора и атмосферную подсветку салона на 64 цвета. Топовая комплектация Luxury имеет проекционный дисплей, сервопривод двери багажного отделения, экран в салонном зеркале заднего вида (на него транслируется картинка с задней камеры), аудиосистему Mark Levinson и акценты из натурального дерева в отделке интерьера.
Самый мощный Lexus NX 350 предложат только в двух «богатых» комплектациях Premium и Luxury. Правда, здесь версия Premium лишится электропривода сидений, но получит штатный пакет F Sport с адаптивной подвеской, более агрессивным обвесом и спортивными креслами.
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