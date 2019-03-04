4 марта 2019, 07:06

Новый Mercedes CLA оценили в 2 360 000 рублей

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Компания Mercedes-Benz опубликовала российские цены на «четырехдверное купе» Mercedes CLA нового поколения. Дилеры уже начали принимать заказы. Первые покупатели получат свои автомобили только в июне.
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Новый Mercedes CLA оценили в 2 360 000 рублей
Новый Mercedes CLA оценили в 2 360 000 рублей
Новый Mercedes CLA оценили в 2 360 000 рублей
Новый Mercedes CLA оценили в 2 360 000 рублей
Новый Mercedes CLA оценили в 2 360 000 рублей
Новый Mercedes CLA оценили в 2 360 000 рублей
Новый Mercedes CLA оценили в 2 360 000 рублей
Новый Mercedes CLA оценили в 2 360 000 рублей
Новый Mercedes CLA оценили в 2 360 000 рублей
Новый Mercedes CLA оценили в 2 360 000 рублей
Новый Mercedes CLA оценили в 2 360 000 рублей
Новый Mercedes CLA оценили в 2 360 000 рублей
Новый Mercedes CLA оценили в 2 360 000 рублей
Новый Mercedes CLA оценили в 2 360 000 рублей
Новый Mercedes CLA оценили в 2 360 000 рублей
Новый Mercedes CLA оценили в 2 360 000 рублей
Новый Mercedes CLA оценили в 2 360 000 рублей
Новый Mercedes CLA оценили в 2 360 000 рублей
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Компания Mercedes-Benz представила седан Mercedes CLA второго поколения. Дебют состоялся в Лас-Вегасе на выставке ...
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Дебют Mercedes CLA второго поколения прошел в январе 2019 года не в Детройте, а на выставке потребительской электроники CES-2019 в Лас-Вегасе. Выбор площадки для премьеры не случаен. Новинка получилась технологически продвинутой во всех отношениях. Автомобиль оснастили расширенным набором электронных ассистентов и модернизированной мультимедийной системой MBUX. Медиасистема научилась понимать длинные фразы и реагировать только на команды того человека, который произнес кодовые слова «Hey, Mercedes».

В России новый Mercedes CLA предложат в трех модификациях. Причем базовая CLA 200 В2В предназначена только для продаж крупным корпоративным клиентам – операторам каршеринга. Такие автомобили отличаются простой отделкой, тканевым салоном и цельной спинкой заднего дивана (остальные CLA – четырехместные). С учетом солидной для такого скромного оснащения цены в 2,36 млн рублей, автомобиль вряд ли будет интересен частным покупателям.

Гораздо богаче наполнение «старших» версий Mercedes CLA 200 Sport (от 2,5 млн рублей) и Mercedes CLA 250 4Matic Sport (от 2,9 млн рублей). В перечень базового оснащения входит AMG-пакет, 18-дюймовые колесные диски, отделка салона эко-кожей, спортивные кресла, камера заднего вида и парковочный ассистент. В первом случае 2,0-литровый мотор выдает 163 л.с., а во втором форсирован до 224 л.с. Агрегат работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz обновил купе и универсал CLA
Обивка кресел, это конечно хорошо, но прежде чем предлагать новые диски в различных вариантах, лучше бы с подвеской что-нибудь сделали. Автомобиль хороший, но ездить на нем по отечественным дорогам опасно для здоровья, из-за очень жесткой подвески каждую колдобину всем организмом ощущаешь.
Владимир
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
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Новый Mercedes CLA оценили в 2 360 000 рублей
{{material_125448}}Дебют Mercedes CLA второго поколения прошел в январе 2019 года не в Детройте, а на выставке потребительской электроники CES-2019 в Лас-Вегасе. Выбор площадки для премьеры не случаен. Новинка получилась технологически продвинутой во всех отношениях. Автомобиль оснастили расширенным набором электронных ассистентов и модернизированной мультимедийной системой MBUX. Медиасистема научилась понимать длинные фразы и реагировать только на команды того человека, который произнес кодовые слова «Hey, Mercedes».В России новый Mercedes CLA предложат в трех модификациях. Причем базовая CLA 200 В2В предназначена только для продаж крупным корпоративным клиентам – операторам каршеринга. Такие автомобили отличаются простой отделкой, тканевым салоном и цельной спинкой заднего дивана (остальные CLA – четырехместные). С учетом солидной для такого скромного оснащения цены в 2,36 млн рублей, автомобиль вряд ли будет интересен частным покупателям.Гораздо богаче наполнение «старших» версий Mercedes CLA 200 Sport (от 2,5 млн рублей) и Mercedes CLA 250 4Matic Sport (от 2,9 млн рублей). В перечень базового оснащения входит AMG-пакет, 18-дюймовые колесные диски, отделка салона эко-кожей, спортивные кресла, камера заднего вида и парковочный ассистент. В первом случае 2,0-литровый мотор выдает 163 л.с., а во втором форсирован до 224 л.с. Агрегат работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
2019-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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