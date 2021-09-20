Новый Subaru Outback купить не так просто. Возможно, в России появится второй (турбированный) мотор
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Как сообщили корреспонденту 110km.ru в пресс-службе московского офиса компании, первая партия зафрахтованных машин разошлась мгновенно. На подъезде очередные автомобили, но и они уедут в гаражи потребителей, подсуетившихся, что называется, заранее.
С «живыми» Outback картина сегодня непростая – машин не хватает по причине низких квот со стороны автопроизводителя и такой глобальной проблемы, как дефицит электронных компонентов. Поэтому, приняв решение о приобретении нового «Аутбека», следует запастись терпением на несколько месяцев ожидания.
Плюс еще одна напасть дня сегодняшнего – навязывание дилерами так называемых допов. При официальной стоимости Outback VI в районе 3,9-4 млн рублей официальные партнеры Subaru могут накрутить до 300 000 рублей. И это, как нам сказали представители столичного офиса, еще не потолок. На тот же Forester (самый популярный и наиболее продаваемый автомобиль марки в РФ, доля продаж – около 70%) накрутки куда серьезнее.
Outback VI генерации получился весьма удачным продуктом, что, в общем-то, не удивительно. Есть новации по внешнему облику, интерьеру, проведена работа по усовершенствованию технической «начинки». Фирменный 2,5-литровый оппозитный двигатель отныне выдает 188 л.с. вместо прежних 175-ти. У него другие поршни, шатуны, головка блока и пр., о чем мы обязательно расскажем в готовящемся тест-обзоре.
Не исключено, что в перспективе у нас может появиться альтернативный агрегат – турбированный, тот, что охотно применяется в Америке. Менеджеры российского представительства Subaru говорят, что нашему покупателю, готовому выложить за SUV 4 млн рублей, более сильная и тяговитая модификация будет интересна. Напомним, что в Европе так же, как и в РФ, ее не было и нет, при этом поклонникам марки в Старом Свете доступна гибридная версия 2,5-литрового мотора.
У «шестого» Outback масса электронных ассистентов, призванных помогать водителю в движении, и о них мы также расскажем в своем большом материале. Следите за нашими публикациями.
- 1 597 000 РSubaru Outback 2013 в Москве
- 1 357 000 РSubaru Outback 2013 в Москве
- 2 150 000 РSubaru Outback 2016 в Москве
- 895 000 РSubaru Outback 2010 в Москве
- 2 229 000 РSubaru Outback 2017 в Москве
- 910 000 РSubaru Outback 2010 в Москве
- 2 837 000 РSubaru Outback 2018 в Москве
- 1 020 000 РSubaru Outback 2010 в Москве
- 235 000 РSubaru Outback 2002 в Москве
- 1 588 000 РSubaru Outback 2014 в Москве
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