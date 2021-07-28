Новый Volvo XC90: первые изображения
Фото: Volvo
В Volvo планируют к 2025 году довести до 50% долю электрокаров в общем объеме выпуска, а к 2030-му полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания. До сих пор нет никакой информации о силовых установках нового Volvo XC90. Не исключено, что компания решит оставить в гамме только электрические версии с запасом хода не менее 400 километров.
Само собой разумеется, новый Volvo XC90 сохранит просторный салон, вмещающий до семи пассажиров, и существенно расширит и без того богатый список оборудования, дополнив его передовыми функциями комфорта и безопасности. Официальная премьера новинки может состояться уже весной будущего года.
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- 3 499 000 РVolvo XC90 2017 в Москве
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