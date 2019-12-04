4 декабря 2019, 09:59
Opel обновил седан и универсал Insignia
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Фото: Opel
Компания Opel представила рестайлинговую Insignia 2020 модельного года. Новинке слегка освежили дизайн, а в салоне установили новую медиасистему. Публике обновленное семейство покажут в январе 2020 года на автосалоне в Брюсселе.
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
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Снимков интерьера пока нет, как нет и информации об изменениях в технической части. Вполне возможно, что на смену агрегатам General Motors придут моторы PSA, поскольку теперь марка Opel принадлежит французскому концерну. Представители Opel пока анонсировали только новую информационно-развлекательную систему, а также беспроводную зарядку для смартфонов.
Все подробности обещают раскрыть через месяц. Обновленный Opel Insignia привезут на Брюссельский автосалон, который открывается 10 января. Одновременно на выставке покажут Insignia, выпущенные под британской маркой Vauxhall. В продажу новинки поступят весной 2020 года.
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