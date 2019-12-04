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4 декабря 2019, 09:59

Opel обновил седан и универсал Insignia

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Фото: Opel
Компания Opel представила рестайлинговую Insignia 2020 модельного года. Новинке слегка освежили дизайн, а в салоне установили новую медиасистему. Публике обновленное семейство покажут в январе 2020 года на автосалоне в Брюсселе.
Opel обновил седан и универсал Insignia

Фото: Opel

Opel обновил седан и универсал Insignia

Фото: Opel

Opel обновил седан и универсал Insignia

Фото: Opel

Opel обновил седан и универсал Insignia

Фото: Opel

Opel обновил седан и универсал Insignia

Фото: Opel

Opel обновил седан и универсал Insignia

Фото: Opel

Opel обновил седан и универсал Insignia

Фото: Opel

Opel обновил седан и универсал Insignia
Opel обновил седан и универсал Insignia
Opel обновил седан и универсал Insignia
Opel обновил седан и универсал Insignia
Opel обновил седан и универсал Insignia
Opel обновил седан и универсал Insignia
Opel обновил седан и универсал Insignia
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Дизайн Opel Insignia, по-прежнему, выглядит узнаваемым. В ходе рестайлинга была немного скорректирована радиаторная решетка и изменена форма фар головного света. Почти весь передний бампер занимает широкий воздухозаборник, по бокам от которого в секциях сложной формы, отделанных черным пластиком, расположились круглые противотуманные фары. Также новинка получила новые сдвоенные патрубки выпускной системы и иной задний бампер.

Снимков интерьера пока нет, как нет и информации об изменениях в технической части. Вполне возможно, что на смену агрегатам General Motors придут моторы PSA, поскольку теперь марка Opel принадлежит французскому концерну. Представители Opel пока анонсировали только новую информационно-развлекательную систему, а также беспроводную зарядку для смартфонов.

Все подробности обещают раскрыть через месяц. Обновленный Opel Insignia привезут на Брюссельский автосалон, который открывается 10 января. Одновременно на выставке покажут Insignia, выпущенные под британской маркой Vauxhall. В продажу новинки поступят весной 2020 года.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Opel Insignia
Теперь мне стало всё ясно, благодарю за помощь в этом вопросе.
MickeyGuh
Opel привезет во Франкфурт спортивный универсал
Интересно, сколько бы у нас такой стоил?
Леха
Тест-драйв Opel 4x4: альпийский вальс
Попали в отель случайно, и очень рады, что оказались именно здесь. Все очень понравилось, персонал отзывчивый, питание на высоте. Убирали номер каждый день. В номерах все удобства, есть кондиционер, телевизор, вайфай. Отель шале апартаменты в центральной части города. В следующий раз будем бронировать ...
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Opel обновил седан и универсал Insignia
{{material_128084}}Дизайн Opel Insignia, по-прежнему, выглядит узнаваемым. В ходе рестайлинга была немного скорректирована радиаторная решетка и изменена форма фар головного света. Почти весь передний бампер занимает широкий воздухозаборник, по бокам от которого в секциях сложной формы, отделанных черным пластиком, расположились круглые противотуманные фары. Также новинка получила новые сдвоенные патрубки выпускной системы и иной задний бампер.Снимков интерьера пока нет, как нет и информации об изменениях в технической части. Вполне возможно, что на смену агрегатам General Motors придут моторы PSA, поскольку теперь марка Opel принадлежит французскому концерну. Представители Opel пока анонсировали только новую информационно-развлекательную систему, а также беспроводную зарядку для смартфонов.Все подробности обещают раскрыть через месяц. Обновленный Opel Insignia привезут на Брюссельский автосалон, который открывается 10 января. Одновременно на выставке покажут Insignia, выпущенные под британской маркой Vauxhall. В продажу новинки поступят весной 2020 года.
2019-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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