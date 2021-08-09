Парень умер после шлепка по ягодице у капота внедорожника: следователи выясняют подробности
Сегодня утром в истории появились новые подробности, которые только еще больше запутывают дело. В редакцию «Фонтанки» позвонил родственник погибшего и сообщил, что молодой человек – вовсе никакой не вор. Он учился в ИТМО и параллельно вел кружок ракетотехники в губернаторском физико-математическом лицее № 30. По словам близких, в ночь трагедии, около двух часов, он взял телескоп и куда-то ушел. Маршрут молодого человека сейчас изучают следователи по камерам видеонаблюдения. Позднее на месте происшествия под машиной была найдена пустая коробка от телескопа.
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