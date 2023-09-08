Петербуржец отсудил у завода 28 млн рублей за бракованный BMW X6
В марте 2022 года обдув окончательно отказал, лобовое стекло запотевало и управлять машиной стало невозможно. 30 марта владелец обратился с претензией на «Автотор» с требованием вернуть деньги за дефектный автомобиль. Получив отказ, мужчина обратился в суд. Экспертиза показала, что на BMW X6 изначально была установлена дефектная система кондиционирования воздуха, а значит, истцу продали автомобиль ненадлежащего качества.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд частично удовлетворил требования владельца BMW X6 и взыскал с АО «Автотор» суммарно около 28 млн рублей:
- 6 969 800 рублей – стоимость автомобиля
- 5 489 700 рублей – разница между ценой автомобиля, установленной договором купли-продажи, и ценой соответствующего автомобиля на момент удовлетворения требования
- 1 383 116, 81 рубля – проценты за пользование кредитом при покупке товара ненадлежащего качества
- 5 000 000 рублей – неустойка
- 50 000 рублей – компенсация морального вреда
- 9 446 308 рублей – штраф
- 60 000 рублей – расходы по оплате государственной пошлины
- 13 200,50 рубля – государственная пошлина
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Обновленные BMW X5 и X6: еще мощнее и умнее
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В автомобилях BMW станет больше российского
Компания BMW подписала с калининградским Автотором контракт на производство и поставку автомобилей. Соглашение рассчитано до 2028 года. Если раньше машины собирали из готовых машинокомплектов, то сейчас на предприятии наладят сварку и окраску кузовов.Читать далее
-
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