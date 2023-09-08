Петербуржец отсудил у завода 28 млн рублей за бракованный BMW X6

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История о дефектном климат-контроле началась в феврале 2021 года, когда Василий К. приобрел в «Евросибе» кроссовер BMW X6 калининградской сборки почти за 7 млн рублей. Практически сразу владелец заметил, что с системой кондиционирования что-то не так. В теплое время года слабо осуществлялся холодный обдув, а в холодное время – также слабо обогревались лобовое стекло и воздух в салоне. В апреле Василий обратился в дилерский сервис для гарантийного ремонта. Мастера что-то исправили, но в мае проблема вернулась вновь. Кроме того, при диагностике выявили некорректную работу печки и системы бесключевого доступа.

В марте 2022 года обдув окончательно отказал, лобовое стекло запотевало и управлять машиной стало невозможно. 30 марта владелец обратился с претензией на «Автотор» с требованием вернуть деньги за дефектный автомобиль. Получив отказ, мужчина обратился в суд. Экспертиза показала, что на BMW X6 изначально была установлена дефектная система кондиционирования воздуха, а значит, истцу продали автомобиль ненадлежащего качества.

Фото: BMW

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд частично удовлетворил требования владельца BMW X6 и взыскал с АО «Автотор» суммарно около 28 млн рублей:

6 969 800 рублей – стоимость автомобиля

5 489 700 рублей – разница между ценой автомобиля, установленной договором купли-продажи, и ценой соответствующего автомобиля на момент удовлетворения требования

1 383 116, 81 рубля – проценты за пользование кредитом при покупке товара ненадлежащего качества

5 000 000 рублей – неустойка

50 000 рублей – компенсация морального вреда

9 446 308 рублей – штраф

60 000 рублей – расходы по оплате государственной пошлины

13 200,50 рубля – государственная пошлина

Упомянутые модели: BMW X6 (от 4 550 000 Р )

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