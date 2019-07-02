2 июля 2019, 16:08

Peugeot и Citroеn будут участвовать в льготном лизинге

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С 1 июля 2019 года Минпромторг России возобновляет программу льготного лизинг. Коммерческая линейка Peugeot и Citroеn будет доступна на упрощенных условиях.

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Так, автомобили Peugeot Traveller, Citroеn SpaceTourer, Peugeot Expert и Citroеn Jumpy можно будет приобрести со скидкой на оплату авансового лизингового платежа до 10% от стоимости машины.

Чтобы воспользоваться программой льготного лизинга, клиенту нужно выбрать автомобиль в салоне дилеров, заключить договор финансовой аренды с лизинговой компаний, участвующей в программе, после чего машина передается в лизинг, при этом лизинговая компания предоставляет скидку на оплату авансового платежа до 10% от стоимости автомобиля.

Выпуск фургонов на калужском заводе французской группы PSA наладили по принципу полного цикла. Оба фургона построены на платформе EMP2 и доступны в двух версиях: стандартной M (габаритная длина 4 959 мм) и длиннобазной XL (5 309 мм). В зависимости от версии в салоне от 7 до 8 мест. Объем багажного отделения составляет 1 384 литров.

Комплектации и технические характеристики

Peugeot Expert Premium 2.0d АТCitroen Jumper 2.2d MT
Год выпуска, с2015 2006
Год выпуска, по2018 2018
Кузовминивэн фургон
Количество дверей/мест5/6 5/3
Тип двигателядизель дизель
Мощность, л.с./ об/мин163 130
Объем двигателя1997 2198
Тип трансмисииавтомат 6 механика 6
Приводпередний передний
Городской цикл9.0 9.2
Загородный цикл6.8 6.3
Смешанный цикл7.6 7.4
Топливодт ДТ
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Citroen Jumper
Добрый день подскажите на ситроен джампер 2000 г рвет трос сцепления. Менял сцепление и трос новый через пару дней начинает педал туго ходить. Может кто сталкивался?
Сергей
В Калуге стартовал выпуск фургонов Citroen и Peugeot
Очень хорошие машинки, в качестве развозного городского грузовика незаменимы. Вот только цена, на мой взгляд высоковата и никак не могу отделаться от стереотипа, что все французские машины у нас быстро ржавеют. Возможно, если они родом из Калуги, а не из под Парижа, ситуация изменится?
Дмитрий
Ситроен Джампер 2003 г., 2.8 HDI - загорается чек
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Peugeot и Citroеn будут участвовать в льготном лизинге
{{material_123202}}Так, автомобили Peugeot Traveller, Citroеn SpaceTourer, Peugeot Expert и Citroеn Jumpy можно будет приобрести со скидкой на оплату авансового лизингового платежа до 10% от стоимости машины.Чтобы воспользоваться программой льготного лизинга, клиенту нужно выбрать автомобиль в салоне дилеров, заключить договор финансовой аренды с лизинговой компаний, участвующей в программе, после чего машина передается в лизинг, при этом лизинговая компания предоставляет скидку на оплату авансового платежа до 10% от стоимости автомобиля. Выпуск фургонов на калужском заводе французской группы PSA наладили по принципу полного цикла. Оба фургона построены на платформе EMP2 и доступны в двух версиях: стандартной M (габаритная длина 4 959 мм) и длиннобазной XL (5 309 мм). В зависимости от версии в салоне от 7 до 8 мест. Объем багажного отделения составляет 1 384 литров.
2019-07-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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