2 июля 2019, 16:08
Peugeot и Citroеn будут участвовать в льготном лизинге
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С 1 июля 2019 года Минпромторг России возобновляет программу льготного лизинг. Коммерческая линейка Peugeot и Citroеn будет доступна на упрощенных условиях.
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На предприятии PSA в Калуге стартовал выпуск двух пассажирских фургонов – Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer ...Читать далее
Чтобы воспользоваться программой льготного лизинга, клиенту нужно выбрать автомобиль в салоне дилеров, заключить договор финансовой аренды с лизинговой компаний, участвующей в программе, после чего машина передается в лизинг, при этом лизинговая компания предоставляет скидку на оплату авансового платежа до 10% от стоимости автомобиля.
Выпуск фургонов на калужском заводе французской группы PSA наладили по принципу полного цикла. Оба фургона построены на платформе EMP2 и доступны в двух версиях: стандартной M (габаритная длина 4 959 мм) и длиннобазной XL (5 309 мм). В зависимости от версии в салоне от 7 до 8 мест. Объем багажного отделения составляет 1 384 литров.
Комплектации и технические характеристики
|Peugeot Expert Premium 2.0d АТ
|Citroen Jumper 2.2d MT
|Год выпуска, с
|2015
|2006
|Год выпуска, по
|2018
|2018
|Кузов
|минивэн
|фургон
|Количество дверей/мест
|5/6
|5/3
|Тип двигателя
|дизель
|дизель
|Мощность, л.с./ об/мин
|163
|130
|Объем двигателя
|1997
|2198
|Тип трансмисии
|автомат 6
|механика 6
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|9.0
|9.2
|Загородный цикл
|6.8
|6.3
|Смешанный цикл
|7.6
|7.4
|Топливо
|дт
|ДТ
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