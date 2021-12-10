Фургон Peugeot превратили в прикольный фудтрак для домохозяек
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Фудтрак основан на модели Peugeot Expert с удлиненной колесной базой. В кухонной зоне установлены пароконвектоматы W6 и W7 от Whirlpool, а на крыше – панель солнечной батареи, обеспечивающая электроэнергией холодильник. Небольшой генератор поддерживает работу всех приборов. Кроме того, фургон тащит за собой прицеп, окрашенный в те же цвета. В нем находится холодильник и другие кухонные принадлежности. Whirlpool использует уникальную кухню на колесах для продвижения своих новых продуктов по всей Франции, среди профессионалов в области кулинарии и оптовых продавцов бытовой техники, а также для участия в международных выставках.
Stellantis говорит, что у Peugeot и Whirlpool одна и та же ДНК, поскольку у них одинаковое позиционирование брендов в своих отраслях. «Их мантра – производительность и эффективность, а также социальная и экологическая ответственность», - объяснили представители автомобильного концерна. Peugeot рассчитывает в ближайшем будущем стать полностью электрическим брендом, а Whirlpool предоставляет возможность готовить на пару без использования масла и жиров.
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