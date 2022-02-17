Почему советские ЗИЛы лучше других убирают эстонские дороги?
Фото: И. Братуха
Выступая на Петербургском дорожном форуме, который в эти дни проходит в Северной столице, Иван Никитин, ведущий инженер отдела обслуживания дорог транспортного Департамента Эстонской Республики, заявил, что общая протяженность автомобильных дорог в стране достигает 60 000 км. При этом в компетенцию его ведомства входят только государственные автомагистрали, а таковых всего 16 000 км.
Средний показатель интенсивности дорожного движения составляет 1000 автомобилей в сутки. Есть куда более востребованные трассы, с показателем до 27 000 машин, а есть и совсем забытые, где в сутки могут проехать максимум 25 машин. С точки зрения содержания такие дороги никому не интересны, а потому относятся к первому уровню содержания.
Три уровня содержания дорог
Это значит, что зимой здесь допустимы и небольшой снежный покров, и легкая скользкость. По закону, после снегопада такие дороги должны быть убраны относительно в неспешном порядке – в течение 12 часов. Стоимость содержания подобных дорог невелика – 520 евро/км в год, а общая протяженность – 8254 км.
Третий уровень – это дороги с большой (от 1000 до 3000 автомашин в сутки) интенсивностью транспортного потока. Таковых в стране с полуторамиллионным населением аж 2124 км. Поскольку они пользуются у местных автомобилистов и транзитников спросом, убрать снег здесь коммунальщики обязаны в течение 4 часов после случившегося снегопада. Стоимость содержания таких магистралей составляет 1545 евро/км в год.
Особняком стоит уровень содержания «3+». Общая длина таких трасс – 1742 км. Очистка проводится в приоритетном порядке всего за 2 часа. Стоимость содержания - 2935 евро/км в год.
А «скандинавы»-то не всесильны!
Однако, как заметил г-н Никитин, далеко не всегда эта техника способна справиться с сильными снежными заносами. Тогда им на помощь приходят советские ЗиЛы, для которых, по словам эксперта, нет никаких преград.
Интересно, что по территории Эстония - маленькая, однако осадки выпадают неравномерно. Так, например, текущей зимой на западе снега почти не наблюдается, а в восточной части его – как в России. «Хорошо, что снег выпадал, как правило, в выходные дни, то есть практически не было дорожно-транспортных происшествий», - заметил Иван Никитин.
Каждое смертельное ДТП в Эстонии - ЧП
Для ведомства, которое он представляет, это важный момент. Дело в том, что одной из главных оценок работы транспортного Департамента Эстонской Республики как раз таки является статистика ДТП и смертности. В прошлом году на дорогах Эстонии погибло 55 человек – это на 4 случая больше, чем в 2020-м. Если имеет место ДТП со смертельным исходом, это для Эстонии почти ЧП государственного масштаба. Оперативно создается экстренная группа из инженеров-дорожников, полицейских и прочих экспертов, и они досконально изучают данное конкретное ДТП, выявляются его причины, делаются соответствующие выводы.
«О состоянии дорог мы узнаем от одного коммерческого предприятия, с которым государство имеет официальный контракт, и которое использует самую современную измерительную аппаратуру», - заявил г-н Никитин. Это, как правило, данные температуры воздуха, дорожного покрытия, точки росы, влажности, силы ветра, количества высыпанной на проезжую часть соли. Эту информацию, кстати, может получить любой житель Эстонии, зайдя на всем известный сайт.
Всего в Эстонии 98 метеостанций с камерами наблюдения за дорожной ситуацией. Кроме того, измерительной аппаратурой укомплектованы автобусы, курсирующие по главным магистралям страны – они также мониторят ситуацию на дорогах и передают ее единую базу данных.
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