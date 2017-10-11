Посмотрите, как управлять Nissan GT-R из кабины вертолета
Автомобиль с ДУ способен развить максимальную скорость в 315 км/ч. В рамках этого проекта инженеры решили не ограничивать показатели скорости автомобиля, даже при условии, что водитель не будет сидеть за рулем.
GT-R/C был спроектирован в Великобритании на основе стандартного R35 2011 года с 542-сильным двигателем V6. Свой лучший круг на новинке Марденборо проехал за 1:17:47, показав среднюю скорость прохождения дистанции 122 км/ч и достигнув максималку в 211 км/ч. Обычный GT-R проходит 2,6-километровую трассу со средней скоростью примерно 134 км/ч.
Спорткар оснащен 4 роботами, которые управляют рулевым колесом, коробкой передач, педалями акселератора и тормозами. Шесть вмонтированных в багажник компьютеров контролируют все параметры управления с частотой до 100 раз в секунду. Также машина комплектуется двумя независимыми системами безопасности, работающими на разных радиочастотах. В случае если водитель потеряет контроль над автомобилем, одна из них полностью отключит двигатель, а вторая задействует тормозную систему с ABS.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное