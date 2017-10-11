11 октября 2017, 20:48

Посмотрите, как управлять Nissan GT-R из кабины вертолета

Nissan совместно с Sony создали дистанционно управляемый автомобиль для геймеров – GT-R/C. Спорткар, предназначенный для симулятора Gran Turismo Sport, был значительно модифицирован, и приобрел функцию дистанционного управления с помощью геймпада PlayStation DualShock 4.
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Посмотрите, как управлять Nissan GT-R из кабины вертолета Nissan GT-R

Автомобиль с ДУ способен развить максимальную скорость в 315 км/ч. В рамках этого проекта инженеры решили не ограничивать показатели скорости автомобиля, даже при условии, что водитель не будет сидеть за рулем.

Nissan GT-R
Выпускается с 2007 г.
Новый от 6 699 000 до 6 799 000 Р
Отзывов: 2
На автодром в Сильверстоуне GT-R/C вывел гонщик Nismo Ян Марденборо. Управление суперкаром он осуществлял, сидя в кабине вертолета Robinson R44 Raven II, которому было предоставлено специальное разрешение на работу на малой высоте.

GT-R/C был спроектирован в Великобритании на основе стандартного R35 2011 года с 542-сильным двигателем V6. Свой лучший круг на новинке Марденборо проехал за 1:17:47, показав среднюю скорость прохождения дистанции 122 км/ч и достигнув максималку в 211 км/ч. Обычный GT-R проходит 2,6-километровую трассу со средней скоростью примерно 134 км/ч.

Спорткар оснащен 4 роботами, которые управляют рулевым колесом, коробкой передач, педалями акселератора и тормозами. Шесть вмонтированных в багажник компьютеров контролируют все параметры управления с частотой до 100 раз в секунду. Также машина комплектуется двумя независимыми системами безопасности, работающими на разных радиочастотах. В случае если водитель потеряет контроль над автомобилем, одна из них полностью отключит двигатель, а вторая задействует тормозную систему с ABS.

Новости Нисан, Ниссан ГТР

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270 км/час на новом GT-R по Петербургу
Красавец! А по конкретнее можно было указать где и на каком участке он смог 270 пройти. Если по КАД верю, сам 240-255 на Honde делал, а если по городу то где????!!!!
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Посмотрите, как управлять Nissan GT-R из кабины вертолета
Автомобиль с ДУ способен развить максимальную скорость в 315 км/ч. В рамках этого проекта инженеры решили не ограничивать показатели скорости автомобиля, даже при условии, что водитель не будет сидеть за рулем.{{model_1820}} На автодром в Сильверстоуне GT-R/C вывел гонщик Nismo Ян Марденборо. Управление суперкаром он осуществлял, сидя в кабине вертолета Robinson R44 Raven II, которому было предоставлено специальное разрешение на работу на малой высоте. GT-R/C был спроектирован в Великобритании на основе стандартного R35 2011 года с 542-сильным двигателем V6. Свой лучший круг на новинке Марденборо проехал за 1:17:47, показав среднюю скорость прохождения дистанции 122 км/ч и достигнув максималку в 211 км/ч. Обычный GT-R проходит 2,6-километровую трассу со средней скоростью примерно 134 км/ч.Спорткар оснащен 4 роботами, которые управляют рулевым колесом, коробкой передач, педалями акселератора и тормозами. Шесть вмонтированных в багажник компьютеров контролируют все параметры управления с частотой до 100 раз в секунду. Также машина комплектуется двумя независимыми системами безопасности, работающими на разных радиочастотах. В случае если водитель потеряет контроль над автомобилем, одна из них полностью отключит двигатель, а вторая задействует тормозную систему с ABS.
2017-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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