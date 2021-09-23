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23 сентября 2021, 19:59

Посмотрите на 9 самых дорогих спортивных автомобилей каждого десятилетия с 1930 по 2010 гг.

Эти спортивные автомобили, созданные для самых богатых людей на планете, в свои десятилетия имели самые высокие цены. Представляем самые дорогие спортивные автомобили, выставленные на продажу в каждом десятилетие, начиная с 1930-х и заканчивая 2010-ми годами.
Фото: hotcars.com
Посмотрите на 9 самых дорогих спортивных автомобилей каждого десятилетия с 1930 по 2010 гг
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

Посмотрите на 9 самых дорогих спортивных автомобилей каждого десятилетия с 1930 по 2010 гг
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

Посмотрите на 9 самых дорогих спортивных автомобилей каждого десятилетия с 1930 по 2010 гг
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

Посмотрите на 9 самых дорогих спортивных автомобилей каждого десятилетия с 1930 по 2010 гг
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

Посмотрите на 9 самых дорогих спортивных автомобилей каждого десятилетия с 1930 по 2010 гг
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

Посмотрите на 9 самых дорогих спортивных автомобилей каждого десятилетия с 1930 по 2010 гг
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

Посмотрите на 9 самых дорогих спортивных автомобилей каждого десятилетия с 1930 по 2010 гг
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

Посмотрите на 9 самых дорогих спортивных автомобилей каждого десятилетия с 1930 по 2010 гг
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

Посмотрите на 9 самых дорогих спортивных автомобилей каждого десятилетия с 1930 по 2010 гг
Посмотрите на 9 самых дорогих спортивных автомобилей каждого десятилетия с 1930 по 2010 гг
Посмотрите на 9 самых дорогих спортивных автомобилей каждого десятилетия с 1930 по 2010 гг
Посмотрите на 9 самых дорогих спортивных автомобилей каждого десятилетия с 1930 по 2010 гг
Посмотрите на 9 самых дорогих спортивных автомобилей каждого десятилетия с 1930 по 2010 гг
Посмотрите на 9 самых дорогих спортивных автомобилей каждого десятилетия с 1930 по 2010 гг
Посмотрите на 9 самых дорогих спортивных автомобилей каждого десятилетия с 1930 по 2010 гг
Посмотрите на 9 самых дорогих спортивных автомобилей каждого десятилетия с 1930 по 2010 гг

Более века на рынке спортивных автомобилей доминируют несколько известных брендов, которые постоянно производят высокомощные автомобили. Среди них Mercedes-Benz, Jaguar, BMW и другие. Хотя эти автомобили, как правило, не дешевы, некоторые модели в линейках этих брендов настолько дороги, что по карману только очень богатым людям.

В некоторых случаях цены отражают статус бренда и качество материалов, используемых при производстве автомобилей, в других уровень технологий. А когда дело доходит до спортивных автомобилей, нет лучшей причины для повышения цены, чем невероятная производительность. Чтобы дать представление о ценах на каждый из этих спортивных автомобилей, они будут указаны с учетом инфляции.

2010-е: Lamborghini Veneno 2014 года за 4,5 миллиона долларов (327746250 рублей)

В 2013 году на Женевском автосалоне было представлено купе Veneno стоимостью 4 миллиона долларов. После чего Lamborghini построила девять родстеров Veneno в 2014 году. Вариант родстера стоимостью 4 500 000 долларов имеет тот же дизайн и оснащен той же трансмиссией, что и купе. Модель оснащена 6,5-литровым двигателем V12 мощностью 740 л.с. и 507 фунт-фут крутящего момента. За счет мощного двигателя и его аэродинамической эффективности автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды и достигает предела в 221 миль/ч (355 км/ч).

2000-е: Koenigsegg CCXR Trevita за 4,8 миллиона долларов (349596000 рублей)

Спорткар CCXR Trevita, построенный на платформе Koenigsegg CC, представляет собой экологически чистый вариант Koenigsegg CCX. Всего было выпущено два впечатляющих суперкара с уникальной отделкой из углеродного волокна с алмазным переплетением. Искрящаяся Trevita оснащена 4,8-литровым двигателем V8 с двойным наддувом, выдающим 1018 л.с. и 797 фунт-фут крутящего момента. Чтобы разогнаться от 0 до 100 км/ч этому автомобилю потребуется 2,7 секунды, максимальная скорость здесь равна более 254 миль в час (409 км/ч).

1990-е: Jaguar XJ220 1992 года за 608000 долларов (сегодня - 1185 522 доллара / 86344531 рублей)

Jaguar XJ220 1992 года был разработан, чтобы конкурировать с Ferrari F40 и революционным Porsche 959. Когда он был представлен в 1988 году на волне успеха Jaguar в Ле-Мане, концепт-кар XJ220 мгновенно приобрел популярность. В то время как концептуальная версия имела 6,2-литровый V12, серийная версия поставлялась с 3,5-литровым V6 с турбонаддувом мощностью 542 л.с., обеспечивающим крутящий момент 475 фунт-фут.

1980-е: Ferrari F40 1987 года за 400000 долларов (963 264 доллара сегодня / 70156925 рублей)

Знаменитый Ferrari F40 был лично одобрен Энцо Феррари и создан в ознаменование 40-летия существования Ferrari. Следуя пожеланиям основателя, F40 был лучшим Ferrari во всех отношениях — самым быстрым, самым мощным и самым дорогим. Мощность суперкара обеспечивалась V8 с двойным турбонаддувом, объем которого составлял 2,9 литра, что давало 471 л.с. и 426 фунт-фут крутящего момента. Разгон от 0 до 62 миль в час занимал 4,1 секунды, а максимальная скорость равна 201 миль в час.

1970-е: Lamborghini Countach 1974 года за 52000 долларов (288 549 долларов сегодня / 21015745 рублей)

Разработанный как преемник Lamborghini Miura, Countach был представлен как прототип LP500 в 1971 году на Женевском автосалоне. Серийная версия дебютировала в 1974 году и она ошеломила мир своим простым, но великолепным дизайном. Countach LP400 1974 года оснащался Lamborghini V12 объемом 3,9 литра, развивающим 370 л.с. и 266 фунт-фут крутящего момента. До 100 км/ч спорткар разгонялся за 5,4 секунды и имел максимальную скорость 179 миль/ч.

1960-е: Ferrari 500 Superfast 1964 года - 29 500 долларов (260 329,89 долларов сегодня / 18960476 рублей)

Выдающийся Ferrari 500 Superfast был представлен миру в марте 1964 года на Женевском автосалоне. Ferrari 500 Superfast 1964 года выпуска был построен всего в двух экземплярах. Автомобиль предназначался для тех, кто хотел получить роскошный автомобиль с высокими эксплуатационными характеристиками. Под длинным покатым капотом стоял 5-литровый двигатель Colombo V12 мощностью 400 л.с. (такой мощностью в то время могли похвастаться немногие автомобили). Это был выдающийся спортивный автомобиль по всем стандартам.

1950-е: BMW 503 Cabriolet 1956 года за 17000 долларов (170 979,38 долларов сегодня / 12452855 рублей)

BMW 503 Cabriolet, разработанный Альбрехтом фон Гёрцем, был представлен в 1955 году на Международном автосалоне во Франкфурте. Под капотом 503-го стоял 3,2-литровый V8, который выдавал 140 л.с. и 159 Нм крутящего момента. В сочетании с 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач он мог разогнаться от 0 до 62 миль в час за 13 секунд и развил максимальную скорость 115 миль в час. Своим элегантным дизайном и передовой технологией 503 произвел впечатление на всех, но лишь немногие могли позволить себе такую ​​машину.

1940-е: 1948 Jaguar XK120 за 5668,97 долларов (64 350,33 доллара сегодня / 4686795 рублей)

В октябре 1948 года на Лондонском автосалоне Jaguar в качестве преемника Jaguar SS 100 представил Jaguar XK120 в форме родстера. Хотя демонстрационный автомобиль был всего лишь платформой для демонстрации нового двигателя Jaguar XK, он вызвал такой большой интерес, что Jaguar решил его производить. Двигатель объемом 3,4 литра, который к тому времени был намного больше, чем у серийных автомобилей, имел мощность 160 л.с. С максимальной скоростью 120 миль в час XK120 1948 года стал рекордсменом среди серийных автомобилей.

1930-е: Jaguar SS 100 1936 года за 2 893 доллара (56 129,79 доллара сегодня / 4088072 рублей)

Красивый SS100, выпущенный на рынок в 1936 году, был первым спортивным автомобилем, произведенным SS Cars Ltd., и первым автомобилем, носившим название «Jaguar». Оснащенный 3,5-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем мощностью 125 л.с., SS100 1938 года смог развить максимальную скорость 101 миль в час и разгоняться до 100 км/ч за 10,4 секунды. Благодаря мощному двигателю и красивому кузову SS100 был фаворитом в те годы, а сегодня его желают заполучить многие коллекционеры.

Упомянутые модели: Jaguar XK (от 4 750 000 Р), Ferrari F40, Lamborghini Countach, Jaguar XJ (от 4 917 000 Р), Koenigsegg CC, Lamborghini Veneno
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