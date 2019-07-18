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18 июля 2019, 15:57

Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR

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Компания Lexus представила концептуальный внедорожник Lexus GXOR. Экстремальный концепт-кар построили на базе стандартного Lexus GX, а буквы «OR» в его названии расшифровываются как «Off-Road».
Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR
Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR
Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR
Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR
Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR
Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR
Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR
Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR
Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR
Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR
Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR
Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR
Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR
Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR
Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR
Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR
Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR
Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR
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Концептуальный Lexus GXOR станет специальным гостем на 13-ом ежегодном фестивале FJ Summit, который состоится в ближайшие выходные в Колорадо (США). На мероприятие традиционно со всей Северной Америки съезжаются владельцы внедорожников Toyota и, в первую очередь, Toyota FJ Cruiser. 

Lexus GXOR построили на базе обновленного Lexus GX второго поколения. Это один из немногих современных вседорожников, сохранивших рамную конструкцию кузова. Концепт-кар получил переработанную подвеску и увеличенный дорожный просвет. Его 18-дюймовые колесные диски от версии F-Sport «обуты» во внедорожные покрышки General Grabber X3 размерностью 275/70. 

В список штатного оснащения входит лебедка, сэнд-траки, багажник на крыше с дополнительными кейсами и встроенной солнечной батареей, шноркель, светодиодная «люстра», портативная радиостанция, а также крытый походный прицеп для перевозки дополнительного багажа. О перспективах серийного производства Lexus GX Off-Road в компании пока ничего не говорят.

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Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR
{{material_126802}}Концептуальный Lexus GXOR станет специальным гостем на 13-ом ежегодном фестивале FJ Summit, который состоится в ближайшие выходные в Колорадо (США). На мероприятие традиционно со всей Северной Америки съезжаются владельцы внедорожников Toyota и, в первую очередь, Toyota FJ Cruiser. Lexus GXOR построили на базе обновленного Lexus GX второго поколения. Это один из немногих современных вседорожников, сохранивших рамную конструкцию кузова. Концепт-кар получил переработанную подвеску и увеличенный дорожный просвет. Его 18-дюймовые колесные диски от версии F-Sport «обуты» во внедорожные покрышки General Grabber X3 размерностью 275/70. В список штатного оснащения входит лебедка, сэнд-траки, багажник на крыше с дополнительными кейсами и встроенной солнечной батареей, шноркель, светодиодная «люстра», портативная радиостанция, а также крытый походный прицеп для перевозки дополнительного багажа. О перспективах серийного производства Lexus GX Off-Road в компании пока ничего не говорят.
2019-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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