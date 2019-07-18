18 июля 2019, 15:57
Посмотрите на экстремально внедорожный Lexus GXOR
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Компания Lexus представила концептуальный внедорожник Lexus GXOR. Экстремальный концепт-кар построили на базе стандартного Lexus GX, а буквы «OR» в его названии расшифровываются как «Off-Road».
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Lexus GXOR построили на базе обновленного Lexus GX второго поколения. Это один из немногих современных вседорожников, сохранивших рамную конструкцию кузова. Концепт-кар получил переработанную подвеску и увеличенный дорожный просвет. Его 18-дюймовые колесные диски от версии F-Sport «обуты» во внедорожные покрышки General Grabber X3 размерностью 275/70.
В список штатного оснащения входит лебедка, сэнд-траки, багажник на крыше с дополнительными кейсами и встроенной солнечной батареей, шноркель, светодиодная «люстра», портативная радиостанция, а также крытый походный прицеп для перевозки дополнительного багажа. О перспективах серийного производства Lexus GX Off-Road в компании пока ничего не говорят.
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