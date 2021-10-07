Посмотрите на калифорнийское поле, полное брошенных Porsche 928
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Пользователь Facebook Стив Роудс заметил на свалке в Калифорнии несколько 928-х совершенно случайно, когда искал место для телешоу West World возле старого карьера. Как позже выяснилось, один из друзей землевладельца попросил оставить на хранение эти автомобили, но так за ними и не вернулся.
На фотографиях Роудса изображено по крайней мере 13 Porsche 928, от первых 4,5-литровых без спойлеров до последних 5,0-литровых S4 с гладкими бамперами. Но, судя по пыли, выгоревшей краски и потрескавшемуся лаку, про автомобили просто забыли.
Сухой климат Южной Калифорнии и тот факт, что 928-е имели корпус из оцинкованной стали и алюминиевые панели, означает, что навряд ли эти модели съела коррозия. «Парень, которому они принадлежат, все еще существует, но, похоже, потерял интерес к их ремонту», - говорит Роудс. «Но мне сказали, что он их не продаст».
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