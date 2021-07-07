ТОП-9 спорткаров из восьмидесятых
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
В последние годы спортивные автомобили 80-х вызывают особый интерес у энтузиастов и коллекционеров. 1980-е годы в автомобильной промышленности активно внедрялись новые технологии. Многие из этих автомобилей с тех пор стали предметами коллекционирования, другие иконами, как, например, Audi Quattro.
Ford Sierra Sapphire Cosworth
Ford Sierra Sapphire Cosworth с двигателем Ford Cosworth YBB был четырехдверным вариантом легендарной Sierra Cosworth. Подвеска была обновлена, чтобы приспособить автомобиль к менее агрессивному вождению. Также это была самая легкая модель в линейке Sierra Cosworth. Хотя Sierra Sapphire Cosworth не вызвала такого большого интереса, как Sierra Cosworth, моделью стали интересоваться коллекционеры из-за её привлекательности.
VW Golf GTI Mk2
Volkswagen Golf GTI Mk2 пока не так коллекционируют, как Mk1, но для этого есть все предпосылки. Golf Mk2 был выпущен в 1983 году и стал самым продаваемым автомобилем Volkswagen до тех пор, пока не закончилось его производство в 1992 году. Спортивная версия хэтчбека поставлялась с тем же двигателем, что и последние модели Mk1 - 1,8-литровым двигателем Bosch K-Jetronic с впрыском топлива, который выдавал 110 л.с. В 1986 году появился Golf GTI 16V. В 1990 году он был модернизирован, но предыдущие модели были столь же красивы и впечатляющи в управлении.
Peugeot 309 GTI
Peugeot 309 GTI был выпущен в 1987 году, но для того, чтобы модель получила признание, потребовалось некоторое время, 1,9-литровый двигатель мощностью 130 л.с. сыграл свою роль. Peugeot 309 GTI не вскружил голову автолюбителям. Модель находится в тени 205 GTI, но его цена определенно вырастет через годы.
Toyota MR2 Turbo (W20)
Первое поколение Toyota MR2 было очень успешным, но его преемник, W20 Turbo, не впечатлил своими показателями продаж. Управляемость модели первого поколения была вне всяких похвал, автомобиль прощал ошибки новичкам с любыми навыками. W20 был более совершенным, но проблема была в управлении, для многих начинающих водителей это было даже небезопасно. Однако, модель W20 Turbo стала намного лучше, а 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом 3S-GTE I4, который выдавал 200 л.с. был вне всяких похвал. С этими качествами W20 определенно станет той машиной, на которую стоит обратить внимание.
Bentley Turbo R
Bentley Turbo R — элегантный автомобиль, и никто не мог подумать, что этот роскошный гранд-турер станет впечатляющим спорткаром. Высокопроизводительный 6,75-литровый двигатель с турбонаддувом производил 420 л.с. и был настолько совершенным, что выпускался до 2020 года.
Porsche 944 Турбо
Porsche выпустил 944 в 1986 году. Porsche 944 Turbo получил мощный двигатель 220 л.с. При распределении веса 50:50, машина великолепна в управлении и отлично сбалансирована. Данную модель недооценивали, но теперь к ней проявляют больший интерес.
Jaguar XJS HE
В 1981 году Jaguar XJS был переименован в Jaguar XJS HE. Автомобиль был оснащен двигателем V12 мощностью 263 л.с. Позже был использован рядный шестицилиндровый двигатель Jaguar AJ6 объемом 3,6 литра, что внесло некоторые изменения в линейку XJS HE. Также был обновлен дизайн: появились новые легкосплавные диски и хромированные вставки в верхней части бамперов. Отпугивало покупателей качество сборки, потому что автомобиль производился в эпоху британского Лейланда. Тем не менее, в настоящее время он выглядит отличной инвестицией.
Porsche 928 SE 1988 года
Оригинальный Porsche 928 был выпущен в 1977 году, но за время своего производства он претерпел различные обновления. Модели 1984 года 928 S остались недооцененными, как и стандартные автомобили 928. Модель оснащалась 4,7-литровым двигателем мощностью 234 л.с. После обновления автомобиль получил систему впрыска Bosch LH-Jetronic и 4-ступенчатую автоматическую коробку передач. 928 модель сейчас становится любимой многими коллекционерами.
Saab 900 Turbo
Saab 900 Turbo был выпущен в 1979 году, но интерес представляют более поздние модели, выпущенные в 1980 и 1984 годах. Автомобиль был дорогим, но и уникальным для того времени. 900 Turbo был оснащен турбокомпрессором, а в то время автомобили с турбонаддувом не были особенно распространены. Мощность автомобиля была увеличена со 145 л.с. в 1980 году и до 175 л.с. в 1984 году. Модель имела интересный дизайн и отличное качество сборки. В настоящее время до сих пор можно купить запчасти для этого автомобиля.
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