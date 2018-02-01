Посвежевший недешевый Kia Sorento Prime приехал в салоны
Начиная с Comfort (1 999 900 рублей), автомобиль предлагается только в полноприводном исполнении. Список оснащения дополняется рейлингами на крыше и полноразмерной «запаской». Стекла задней части салона имеют тонировку, а сиденья «одеты» в кожу. Мультимедийная система AV с 7-дюймовым экраном поддерживает системы интеграции смартфонов AppleCarPlay и AndroidAuto, а также показывает изображение с камеры заднего вида. В интерьере изменился дизайн рулевого колеса и блока климат-контроля на центральной консоли.
Внешность прошла тонкую доработку: иной дизайн получили передний и задний бамперы, а также светотехника. В ряде комплектаций она представлена адаптивными светодиодными фарами. Предлагается новый дизайн легкосплавных колесных дисков. В гамме цветов кузова появились темно-коричневый цвет Rich Espresso и насыщенный темно-синий Gravity Blue.
Двигатель 2,4 MPI агрегатируется с 6-ступенчатой автоматической КПП, в остальных версиях доступна 8-ступенчатая трансмиссия.
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