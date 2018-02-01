1 февраля 2018, 11:05

Посвежевший недешевый Kia Sorento Prime приехал в салоны

Сегодня стартуют продажи обновленного Kia Sorento Prime. Покупателям будут доступны 5 уровней и 13 вариантов комплектации, а также 3 двигателя – бензиновые объемом 2.4 GDI (188 л.с.) и 3.5 V6 MPI (249 л.с.), а также 2,2-литровый 200-сильный дизель CRDi.
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Посвежевший недешевый Kia Sorento Prime приехал в салоны KIA Sorento Prime

KIA Sorento Prime
Выпускается с 2015 г.
Новый от 2 389 900 до 2 609 900 Р
Базовая переднеприводная комплектация Classic (2,4 литра, 6АКПП) предлагается по цене 1 849 900 рублей. В списке оборудования имеются проекционные противотуманные фары и 17-е колеса с легкосплавными дисками (235/65R17). Стояночный тормоз – стандартный, ножной, аудиосистема оснащается 6 динамиками.

Начиная с Comfort (1 999 900 рублей), автомобиль предлагается только в полноприводном исполнении. Список оснащения дополняется рейлингами на крыше и полноразмерной «запаской». Стекла задней части салона имеют тонировку, а сиденья «одеты» в кожу. Мультимедийная система AV с 7-дюймовым экраном поддерживает системы интеграции смартфонов AppleCarPlay и AndroidAuto, а также показывает изображение с камеры заднего вида. В интерьере изменился дизайн рулевого колеса и блока климат-контроля на центральной консоли.

Внешность прошла тонкую доработку: иной дизайн получили передний и задний бамперы, а также светотехника. В ряде комплектаций она представлена адаптивными светодиодными фарами. Предлагается новый дизайн легкосплавных колесных дисков. В гамме цветов кузова появились темно-коричневый цвет Rich Espresso и насыщенный темно-синий Gravity Blue.

Двигатель 2,4 MPI агрегатируется с 6-ступенчатой автоматической КПП, в остальных версиях доступна 8-ступенчатая трансмиссия.

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| Кому: Евгений такая же беда
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Сергей
Форум KIA Carens
Есть во владении данная машина. Уже 5 лет. Правда в последние годы не часто на ней езжу, т.к. работа под боком, и легче пешком или на велосипеде. Использую ее как семейный минивен. Нравится что места много. Не нравится: шумоизоляция, ее почти нет. Металл тонкий, у меня куча жуков. Поломок по мелочи тоже ...
Кузьмич
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Посвежевший недешевый Kia Sorento Prime приехал в салоны
{{model_6208}} Базовая переднеприводная комплектация Classic (2,4 литра, 6АКПП) предлагается по цене 1 849 900 рублей. В списке оборудования имеются проекционные противотуманные фары и 17-е колеса с легкосплавными дисками (235/65R17). Стояночный тормоз – стандартный, ножной, аудиосистема оснащается 6 динамиками. Начиная с Comfort (1 999 900 рублей), автомобиль предлагается только в полноприводном исполнении. Список оснащения дополняется рейлингами на крыше и полноразмерной «запаской». Стекла задней части салона имеют тонировку, а сиденья «одеты» в кожу. Мультимедийная система AV с 7-дюймовым экраном поддерживает системы интеграции смартфонов AppleCarPlay и AndroidAuto, а также показывает изображение с камеры заднего вида. В интерьере изменился дизайн рулевого колеса и блока климат-контроля на центральной консоли.Внешность прошла тонкую доработку: иной дизайн получили передний и задний бамперы, а также светотехника. В ряде комплектаций она представлена адаптивными светодиодными фарами. Предлагается новый дизайн легкосплавных колесных дисков. В гамме цветов кузова появились темно-коричневый цвет Rich Espresso и насыщенный темно-синий Gravity Blue. Двигатель 2,4 MPI агрегатируется с 6-ступенчатой автоматической КПП, в остальных версиях доступна 8-ступенчатая трансмиссия.
2018-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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