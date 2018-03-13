13 марта 2018, 15:25
Продажи Mitsubishi Eclipse Cross в России стартуют в апреле
Российское представительство Mitsubishi рассказало подробности о новом кроссовере Eclipse Cross, продажи которого в нашей стране стартуют в апреле. Подробные цены и комплектации объявят в конце марта.
Mitsubishi Eclipse Cross
Выпускается с 2017 г.
Производство новинки уже стартовало на японском заводе Mitsubishi в городе Оказаки. Eclipse Cross был представлен на прошлогоднем автосалоне в Женеве. Европейские продажи начались осенью 2017 года. В Европе диапазон цен в пересчете с евро на рубли составляет от 1,6 до 2,3 млн рублей.
В список базового оснащения войдут 18-люймовые легкосплавные диски, противотуманки, аудиосистема с 4 динамиками, климат-контроль и подогрев передних сидений. За доплату покупателям будут доступны панорамная крыша, подогрев сидений второго ряда, проекционный дисплей и продвинутая аудиосистема Rockford Forsgate.
Компактный кроссовер составит конкуренцию Nissan Qashqai и Mazda CX-5. Его габариты: длина – 4 405 мм, ширина – 1 805 мм, высота - 1 685 мм, колесная база - 2 670 мм, а дорожный просвет – 195 мм. За облик Eclipse Cross отвечал дизайнер Цунехиро Кунимото, который прежде трудился в Nissan и разрабатывал внешность Juke.
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