13 марта 2018, 15:25

Продажи Mitsubishi Eclipse Cross в России стартуют в апреле

Российское представительство Mitsubishi рассказало подробности о новом кроссовере Eclipse Cross, продажи которого в нашей стране стартуют в апреле. Подробные цены и комплектации объявят в конце марта.
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  Продажи Mitsubishi Eclipse Cross в России стартуют в апреле Mitsubishi Eclipse Cross Продажи Mitsubishi Eclipse Cross в России стартуют в апреле Mitsubishi Eclipse Cross Продажи Mitsubishi Eclipse Cross в России стартуют в апреле
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Mitsubishi Eclipse Cross
Выпускается с 2017 г.
Российским покупателям Eclipse Cross предложат в пяти комплектациях, но с единственным вариантом мотора. Кроссовер оснастят 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 150 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором со спорт-режимом. Кстати, агрегат можно заправлять 92-м бензином. Привод – передний или подключаемый полный.

Производство новинки уже стартовало на японском заводе Mitsubishi в городе Оказаки. Eclipse Cross был представлен на прошлогоднем автосалоне в Женеве. Европейские продажи начались осенью 2017 года. В Европе диапазон цен в пересчете с евро на рубли составляет от 1,6 до 2,3 млн рублей. 

В список базового оснащения войдут 18-люймовые легкосплавные диски, противотуманки, аудиосистема с 4 динамиками, климат-контроль и подогрев передних сидений. За доплату покупателям будут доступны панорамная крыша, подогрев сидений второго ряда, проекционный дисплей и продвинутая аудиосистема Rockford Forsgate.

Компактный кроссовер составит конкуренцию Nissan Qashqai и Mazda CX-5. Его габариты: длина – 4 405 мм, ширина – 1 805 мм, высота - 1 685 мм, колесная база - 2 670 мм, а дорожный просвет – 195 мм. За облик Eclipse Cross отвечал дизайнер Цунехиро Кунимото, который прежде трудился в Nissan и разрабатывал внешность Juke.
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Продажи Mitsubishi Eclipse Cross в России стартуют в апреле
{{model_6331}}Российским покупателям Eclipse Cross предложат в пяти комплектациях, но с единственным вариантом мотора. Кроссовер оснастят 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 150 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором со спорт-режимом. Кстати, агрегат можно заправлять 92-м бензином. Привод – передний или подключаемый полный.Производство новинки уже стартовало на японском заводе Mitsubishi в городе Оказаки. Eclipse Cross был представлен на прошлогоднем автосалоне в Женеве. Европейские продажи начались осенью 2017 года. В Европе диапазон цен в пересчете с евро на рубли составляет от 1,6 до 2,3 млн рублей. В список базового оснащения войдут 18-люймовые легкосплавные диски, противотуманки, аудиосистема с 4 динамиками, климат-контроль и подогрев передних сидений. За доплату покупателям будут доступны панорамная крыша, подогрев сидений второго ряда, проекционный дисплей и продвинутая аудиосистема Rockford Forsgate.Компактный кроссовер составит конкуренцию Nissan Qashqai и Mazda CX-5. Его габариты: длина – 4 405 мм, ширина – 1 805 мм, высота - 1 685 мм, колесная база - 2 670 мм, а дорожный просвет – 195 мм. За облик Eclipse Cross отвечал дизайнер Цунехиро Кунимото, который прежде трудился в Nissan и разрабатывал внешность Juke.
2018-03-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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