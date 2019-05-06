6 мая 2019, 00:01
В России падают продажи пикапов
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По данным аналитического агентства «Автостат», российские покупатели теряют интерес к пикапам. В I квартале нынешнего года дилеры реализовали на 28% меньше таких автомобилей, чем годом ранее.
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В ТОП-5 лидеров продаж за I квартал только у Volkswagen Amarok зафиксирован рост на 16%, остальные модели финишировали с падением. Серьезнее остальных снизился интерес к Mitsubishi L200. Произошло это, очевидно, в преддверии выхода на рынок обновленной версии, продажи которой начались только в марте.
Звание бестселлера продолжает удерживать УАЗ «Пикап». С января по март дилеры реализовали 732 экземпляра (-15%). Это самый доступный на отечественном рынке пикап. Цены начинаются от 793 900 рублей за автомобиль с 2,7-литровым бензиновым мотором (135 л.с.), механической КПП и полным приводом.
На втором месте - Toyota Hilux с показателем в 606 проданных автомобилей (-2%). Третью строчку занимает Mitsubishi L200 (329 экз., -69%). При этом базовая Toyota Hilux стоит ощутимо дороже Mitsubishi L200: 2 306 000 рублей у Hilux против 1 919 000 рублей за дорестайлинговый L200 или 2 069 000 рублей за обновленный вариант.
На четвертом месте Volkswagen Amarok (135 экз.; +16%). Цены начинаются от 2 429 300 рублей. На пятом – Mercedes-Benz X-Class (89 экз.), продажи которого стартовали во II квартале прошлого года, поэтому сравнивать пока не с чем. Базовый X-Class стоит минимум 3 128 000 рублей.
Не попали пятерку лидеров еще несколько условно недорогих пикапов: китайский Foton Tunland стоит от 1 549 900 рублей, итальянский Fiat Fullback – от 1 709 000 рублей, а японский пикап Isuzu D-Max – от 2 035 000 рублей.
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