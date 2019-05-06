6 мая 2019, 00:01

В России падают продажи пикапов

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По данным аналитического агентства «Автостат», российские покупатели теряют интерес к пикапам. В I квартале нынешнего года дилеры реализовали на 28% меньше таких автомобилей, чем годом ранее.
В России падают продажи пикапов
В России падают продажи пикапов
В России падают продажи пикапов
В России падают продажи пикапов
В России падают продажи пикапов
В России падают продажи пикапов
В России падают продажи пикапов
В России падают продажи пикапов
В России падают продажи пикапов
В России падают продажи пикапов
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С января по март 2019 года в России было продано 1 983 новых пикапа или минус 28% к аналогичным показателям прошлого года. Наиболее серьезное падение продаж наблюдалось в марте – минус 43,2% к марту 2018 года. За месяц по всей стране дилерам удалось продать порядка 800 пикапов. 

В ТОП-5 лидеров продаж за I квартал только у Volkswagen Amarok зафиксирован рост на 16%, остальные модели финишировали с падением. Серьезнее остальных снизился интерес к Mitsubishi L200. Произошло это, очевидно, в преддверии выхода на рынок обновленной версии, продажи которой начались только в марте. 

Звание бестселлера продолжает удерживать УАЗ «Пикап». С января по март дилеры реализовали 732 экземпляра (-15%). Это самый доступный на отечественном рынке пикап. Цены начинаются от 793 900 рублей за автомобиль с 2,7-литровым бензиновым мотором (135 л.с.), механической КПП и полным приводом.

На втором месте - Toyota Hilux с показателем в 606 проданных автомобилей (-2%). Третью строчку занимает Mitsubishi L200 (329 экз., -69%). При этом базовая Toyota Hilux стоит ощутимо дороже Mitsubishi L200: 2 306 000 рублей у Hilux против 1 919 000 рублей за дорестайлинговый L200 или 2 069 000 рублей за обновленный вариант.

На четвертом месте Volkswagen Amarok (135 экз.; +16%). Цены начинаются от 2 429 300 рублей. На пятом – Mercedes-Benz X-Class (89 экз.), продажи которого стартовали во II квартале прошлого года, поэтому сравнивать пока не с чем. Базовый X-Class стоит минимум 3 128 000 рублей.

Не попали пятерку лидеров еще несколько условно недорогих пикапов: китайский Foton Tunland стоит от 1 549 900 рублей, итальянский Fiat Fullback – от 1 709 000 рублей, а японский пикап Isuzu D-Max – от 2 035 000 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi L 200
Соглашусь, что пикапы на самом деле не очень распространенное авто у нас в стране, поэтому они, как правило, выделяются из общей массы машин. Для города может пикап и эксклюзив, на который невольно задаешься вопросом, для каких целей он находится на этих дорогах. Но вот в пересеченной местности, например ...
Геннадий
Форум Volkswagen Amarok
Купил амарок 55000 пробег в остальном он в максималке акп 180 + кожа , крышка , пороги, обшивка кузова, коврики, фар коп ., ..........и тд- сев в него я влюбился - решает все !!!!!!!-в салоне комфортно -привык мин за 15-ситуация на дороге прогнозируема заранее-благодаря высокой посадке.В кузове жить ...
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В России падают продажи пикапов
{{material_126338}}С января по март 2019 года в России было продано 1 983 новых пикапа или минус 28% к аналогичным показателям прошлого года. Наиболее серьезное падение продаж наблюдалось в марте – минус 43,2% к марту 2018 года. За месяц по всей стране дилерам удалось продать порядка 800 пикапов. В ТОП-5 лидеров продаж за I квартал только у Volkswagen Amarok зафиксирован рост на 16%, остальные модели финишировали с падением. Серьезнее остальных снизился интерес к Mitsubishi L200. Произошло это, очевидно, в преддверии выхода на рынок обновленной версии, продажи которой начались только в марте. Звание бестселлера продолжает удерживать УАЗ «Пикап». С января по март дилеры реализовали 732 экземпляра (-15%). Это самый доступный на отечественном рынке пикап. Цены начинаются от 793 900 рублей за автомобиль с 2,7-литровым бензиновым мотором (135 л.с.), механической КПП и полным приводом.На втором месте - Toyota Hilux с показателем в 606 проданных автомобилей (-2%). Третью строчку занимает Mitsubishi L200 (329 экз., -69%). При этом базовая Toyota Hilux стоит ощутимо дороже Mitsubishi L200: 2 306 000 рублей у Hilux против 1 919 000 рублей за дорестайлинговый L200 или 2 069 000 рублей за обновленный вариант.На четвертом месте Volkswagen Amarok (135 экз.; +16%). Цены начинаются от 2 429 300 рублей. На пятом – Mercedes-Benz X-Class (89 экз.), продажи которого стартовали во II квартале прошлого года, поэтому сравнивать пока не с чем. Базовый X-Class стоит минимум 3 128 000 рублей.Не попали пятерку лидеров еще несколько условно недорогих пикапов: китайский Foton Tunland стоит от 1 549 900 рублей, итальянский Fiat Fullback – от 1 709 000 рублей, а японский пикап Isuzu D-Max – от 2 035 000 рублей.
2019-05-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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