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22 сентября 2019, 15:12

Пять лучших премиальных вседорожников российского рынка

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Мировые автопроизводители, следуя за предпочтениями покупателей, активно осваивают SUV-сегмент, выпуская все новые и новые модели. Расскажем о пяти наиболее ярких представителях на российском рынке.
Пять лучших премиальных вседорожников российского рынка

Фото взято из открытых источников

Пять лучших премиальных вседорожников российского рынка

Фото взято из открытых источников

Пять лучших премиальных вседорожников российского рынка

Фото взято из открытых источников

Пять лучших премиальных вседорожников российского рынка

Фото взято из открытых источников

Пять лучших премиальных вседорожников российского рынка

Фото взято из открытых источников

Пять лучших премиальных вседорожников российского рынка
Пять лучших премиальных вседорожников российского рынка
Пять лучших премиальных вседорожников российского рынка
Пять лучших премиальных вседорожников российского рынка
Пять лучших премиальных вседорожников российского рынка
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Несмотря на растущие цены и явное снижение покупательской способности россиян премиальные кроссоверы продолжают появляться на российских дорогах. Редакция портала Carsweek.ru составила ТОП-5 лучших премиальных кроссоверов, представленных сейчас на отечественном рынке. 

Первое место отдали Volkswagen Touareg, который может похвастаться безупречной управляемостью, отличными динамическими характеристиками и стильной внешностью. В список оснащения вошли светодиодные матричные фары, цифровая приборная панель Innovision Cockpit и новейшие электронные вспомогательные системы. В России модель доступна с бензиновыми и дизельными моторами. Цены начинаются от 3 919 000 рублей.

Второе место получил среднеразмерный немецкий кроссовер Mercedes-Benz GLE, который после рестайлинга получил увеличенный дорожный просвет, позволяющий владельцам смело съезжать с асфальтовых дорог в загородных поездках. Потенциальных покупателей привлекает мощный и экономичный мотор, надежность и качество сборки, а также стильная внешность. Производитель предлагает несколько вариантов двигателей, сочетающихся с автоматической коробкой передач по цене от 4 730 000 рублей.

Замыкает первую «тройку» обновленный Lexus GX, прием заказов на который стартовал 5 сентября. Отличить новинку от предшественника можно по иному узору массивной решетки радиатора и модернизированной передней оптике с L-образными блоками светодиодных ходовых огней. В салоне появился более изящный трехспицевый руль и новые варианты отделки в холодных тонах - деревянный шпон плюс алюминий. Россиянам предложат четыре комплектации новинки по цене от 4 565 000 до 5 061 000 рублей.

Четвертое место досталось полноразмерному роскошному внедорожнику Infinity QX80. Мощный 5,6-литровый мотор V8 и адаптивная гидравлическая подвеска помогут справиться с любой ситуацией на дороге, а современные материалы и роскошные текстуры в салоне подарят настоящий комфорт. Добавьте к этому солидный дорожный просвет и богатый набор самых современных электронных «помощников» по цене от 4 590 000 рублей. 
 
Пятым стал новый флагман BMW – большой кроссовер BMW X7 с полноценным третьим рядом сидений. Такому вседорожнику, помимо передовых технологий, мощных моторов и богатого набора ассистентов, полагаются высококачественная кожаная обивка, оригинальная подсветка салона с шестью цветовыми решениями и многое другое. Цены начинаются от 6 040 000 рублей.

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Touareg
Да ладно, почему сразу сарай? Вполне нормальный автомобиль. Да, большой и да, не совсем маневренный, но такие автомобили обычно покупают люди, у которых большая семья, которую надо возить. Для таких семей этот автомобиль идеально подойдет. Мне он внешне тоже не очень нравится, но его достоинства я не ...
Алексей Рягузов
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
Вседорожник
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Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 22 модели
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Пять лучших премиальных вседорожников российского рынка
{{material_127447}}Несмотря на растущие цены и явное снижение покупательской способности россиян премиальные кроссоверы продолжают появляться на российских дорогах. Редакция портала Carsweek.ru составила ТОП-5 лучших премиальных кроссоверов, представленных сейчас на отечественном рынке. Первое место отдали Volkswagen Touareg, который может похвастаться безупречной управляемостью, отличными динамическими характеристиками и стильной внешностью. В список оснащения вошли светодиодные матричные фары, цифровая приборная панель Innovision Cockpit и новейшие электронные вспомогательные системы. В России модель доступна с бензиновыми и дизельными моторами. Цены начинаются от 3 919 000 рублей.Второе место получил среднеразмерный немецкий кроссовер Mercedes-Benz GLE, который после рестайлинга получил увеличенный дорожный просвет, позволяющий владельцам смело съезжать с асфальтовых дорог в загородных поездках. Потенциальных покупателей привлекает мощный и экономичный мотор, надежность и качество сборки, а также стильная внешность. Производитель предлагает несколько вариантов двигателей, сочетающихся с автоматической коробкой передач по цене от 4 730 000 рублей.Замыкает первую «тройку» обновленный Lexus GX, прием заказов на который стартовал 5 сентября. Отличить новинку от предшественника можно по иному узору массивной решетки радиатора и модернизированной передней оптике с L-образными блоками светодиодных ходовых огней. В салоне появился более изящный трехспицевый руль и новые варианты отделки в холодных тонах - деревянный шпон плюс алюминий. Россиянам предложат четыре комплектации новинки по цене от 4 565 000 до 5 061 000 рублей.Четвертое место досталось полноразмерному роскошному внедорожнику Infinity QX80. Мощный 5,6-литровый мотор V8 и адаптивная гидравлическая подвеска помогут справиться с любой ситуацией на дороге, а современные материалы и роскошные текстуры в салоне подарят настоящий комфорт. Добавьте к этому солидный дорожный просвет и богатый набор самых современных электронных «помощников» по цене от 4 590 000 рублей.  Пятым стал новый флагман BMW – большой кроссовер BMW X7 с полноценным третьим рядом сидений. Такому вседорожнику, помимо передовых технологий, мощных моторов и богатого набора ассистентов, полагаются высококачественная кожаная обивка, оригинальная подсветка салона с шестью цветовыми решениями и многое другое. Цены начинаются от 6 040 000 рублей.
2019-09-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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