22 сентября 2019, 15:12
Пять лучших премиальных вседорожников российского рынка
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Мировые автопроизводители, следуя за предпочтениями покупателей, активно осваивают SUV-сегмент, выпуская все новые и новые модели. Расскажем о пяти наиболее ярких представителях на российском рынке.
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Первое место отдали Volkswagen Touareg, который может похвастаться безупречной управляемостью, отличными динамическими характеристиками и стильной внешностью. В список оснащения вошли светодиодные матричные фары, цифровая приборная панель Innovision Cockpit и новейшие электронные вспомогательные системы. В России модель доступна с бензиновыми и дизельными моторами. Цены начинаются от 3 919 000 рублей.
Второе место получил среднеразмерный немецкий кроссовер Mercedes-Benz GLE, который после рестайлинга получил увеличенный дорожный просвет, позволяющий владельцам смело съезжать с асфальтовых дорог в загородных поездках. Потенциальных покупателей привлекает мощный и экономичный мотор, надежность и качество сборки, а также стильная внешность. Производитель предлагает несколько вариантов двигателей, сочетающихся с автоматической коробкой передач по цене от 4 730 000 рублей.
Замыкает первую «тройку» обновленный Lexus GX, прием заказов на который стартовал 5 сентября. Отличить новинку от предшественника можно по иному узору массивной решетки радиатора и модернизированной передней оптике с L-образными блоками светодиодных ходовых огней. В салоне появился более изящный трехспицевый руль и новые варианты отделки в холодных тонах - деревянный шпон плюс алюминий. Россиянам предложат четыре комплектации новинки по цене от 4 565 000 до 5 061 000 рублей.
Четвертое место досталось полноразмерному роскошному внедорожнику Infinity QX80. Мощный 5,6-литровый мотор V8 и адаптивная гидравлическая подвеска помогут справиться с любой ситуацией на дороге, а современные материалы и роскошные текстуры в салоне подарят настоящий комфорт. Добавьте к этому солидный дорожный просвет и богатый набор самых современных электронных «помощников» по цене от 4 590 000 рублей.
Пятым стал новый флагман BMW – большой кроссовер BMW X7 с полноценным третьим рядом сидений. Такому вседорожнику, помимо передовых технологий, мощных моторов и богатого набора ассистентов, полагаются высококачественная кожаная обивка, оригинальная подсветка салона с шестью цветовыми решениями и многое другое. Цены начинаются от 6 040 000 рублей.
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Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
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