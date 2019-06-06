6 июня 2019, 13:07

Renault обновил кроссовер Koleos

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Компания Renault представила рестайлинговый Koleos второго поколения. Кроссовер получил больше хрома в отделке, обновленный медиакомплекс R-Link2 и пересмотренную моторную гамму. Европейские продажи стартуют в июле 2019 года.
Renault обновил кроссовер Koleos
Renault обновил кроссовер Koleos
Renault обновил кроссовер Koleos
Renault обновил кроссовер Koleos
Renault обновил кроссовер Koleos
Renault обновил кроссовер Koleos
Renault обновил кроссовер Koleos
Renault обновил кроссовер Koleos
Renault обновил кроссовер Koleos
Renault обновил кроссовер Koleos
Renault обновил кроссовер Koleos
Renault обновил кроссовер Koleos
Renault обновил кроссовер Koleos
Renault обновил кроссовер Koleos
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Renault Koleos сменил поколение в апреле 2016 года. Российские продажи стартовали годом позже – летом 2017-го. Сейчас, три года спустя после дебюта, настало время для традиционной «подтяжки лица» в середине жизненного цикла. Изменения затронули не только дизайн модели, но и ее техническую начинку. Обновленный Renault Koleos отличается более выразительной решеткой радиатора и новой хромированной отделкой, иным дизайном колесных дисков, задними фонарями с трехмерным эффектом и большим стоп-сигналом. Светодиодная оптика вошла в базовое оснащение, цветовая палитра пополнилась новым оттенком «металлик» Vintage Red.

В салоне обещают новые, более мягкие на ощупь, материалы отделки и модифицированные задние сидения. Обновленная информационно-развлекательная система R-Link2 теперь совместима с Apple CarPlay (в версиях с 7- и 8,7-дюймовыми экранами). Список электронных ассистентов пополнился новейшей системой автоматического экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов.

Произошли изменения и в моторной гамме. В нее вошли два новых турбодизеля: 1.8 dCi (150 л.с., 340 Нм) и 2,0 dCi (190 л.с., 380 Нм). Оба агрегата работают в паре с вариатором X-Tronic, а более мощный из них сочетается с системой полного привода All Mode 4 × 4-i. Продажи обновленного Renault Koleos начнутся в июле, первые поставки ожидаются в октябре. Базовая комплектация помимо светодиодной оптики получит камеру заднего вида, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, систему бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.

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Форум Renault Koleos
А я в свое время отказался от данного авто. Продавал друг, машина 2008 года, автомат, полный привод, 2.5л бензин, комплектация BOSE. Машина нравилась, и просвет хороший, и ходовая, ездили с ним на рыбалку, по гравийке почти до 100 выжал и не заметил, так плавно шла. Внешность правда спорная, больше ...
Аркадий
Первое знакомство с новым Renault Koleos
Мне кажется, автор статьи не видел TALISMAN. Этому дизайну уже года 2. Мы бы уже давно увидели такие машины на нашем рынке, если бы не разделение рынков сбыта между Рено и Ниссаном внутри своей корпорации. Цена очевидно будет выше конкурентов (особенно тех, у кого сборка локализована) , поэтому очень ...
Сергей
Отзыв о Renault Koleos 2013 года
Наглый и вызывающий внешний вид компактного кроссовера Renault Koleos не оставляет сомнений, что этот автомобиль способен подарить массу позитивных эмоций водителю. Данная модель отличается великолепными внедорожными качествами. При этом автомобиль предоставляет пассажирам максимум комфорта во время ...
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Renault обновил кроссовер Koleos
{{material_121531}}Renault Koleos сменил поколение в апреле 2016 года. Российские продажи стартовали годом позже – летом 2017-го. Сейчас, три года спустя после дебюта, настало время для традиционной «подтяжки лица» в середине жизненного цикла. Изменения затронули не только дизайн модели, но и ее техническую начинку. Обновленный Renault Koleos отличается более выразительной решеткой радиатора и новой хромированной отделкой, иным дизайном колесных дисков, задними фонарями с трехмерным эффектом и большим стоп-сигналом. Светодиодная оптика вошла в базовое оснащение, цветовая палитра пополнилась новым оттенком «металлик» Vintage Red.В салоне обещают новые, более мягкие на ощупь, материалы отделки и модифицированные задние сидения. Обновленная информационно-развлекательная система R-Link2 теперь совместима с Apple CarPlay (в версиях с 7- и 8,7-дюймовыми экранами). Список электронных ассистентов пополнился новейшей системой автоматического экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов.Произошли изменения и в моторной гамме. В нее вошли два новых турбодизеля: 1.8 dCi (150 л.с., 340 Нм) и 2,0 dCi (190 л.с., 380 Нм). Оба агрегата работают в паре с вариатором X-Tronic, а более мощный из них сочетается с системой полного привода All Mode 4 × 4-i. Продажи обновленного Renault Koleos начнутся в июле, первые поставки ожидаются в октябре. Базовая комплектация помимо светодиодной оптики получит камеру заднего вида, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, систему бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.
2019-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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