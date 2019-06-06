6 июня 2019, 13:07
Renault обновил кроссовер Koleos
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Компания Renault представила рестайлинговый Koleos второго поколения. Кроссовер получил больше хрома в отделке, обновленный медиакомплекс R-Link2 и пересмотренную моторную гамму. Европейские продажи стартуют в июле 2019 года.
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В салоне обещают новые, более мягкие на ощупь, материалы отделки и модифицированные задние сидения. Обновленная информационно-развлекательная система R-Link2 теперь совместима с Apple CarPlay (в версиях с 7- и 8,7-дюймовыми экранами). Список электронных ассистентов пополнился новейшей системой автоматического экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов.
Произошли изменения и в моторной гамме. В нее вошли два новых турбодизеля: 1.8 dCi (150 л.с., 340 Нм) и 2,0 dCi (190 л.с., 380 Нм). Оба агрегата работают в паре с вариатором X-Tronic, а более мощный из них сочетается с системой полного привода All Mode 4 × 4-i. Продажи обновленного Renault Koleos начнутся в июле, первые поставки ожидаются в октябре. Базовая комплектация помимо светодиодной оптики получит камеру заднего вида, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, систему бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.
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