7 ноября 2019, 17:30
Rolls-Royce представил мощный Cullinan Black Badge
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Фото:Rolls-Royce
Компания Rolls-Royce представила самую внушительную и мощную версию кроссовера Cullinan под названием Black Badge. В оформлении автомобиля преобладает черный цвет с акцентами ярко-желтого цвета. Под капотом разместился 600-сильный V12.
Фото:Rolls-Royce
Фото:Rolls-Royce
Фото:Rolls-Royce
Фото:Rolls-Royce
Фото:Rolls-Royce
Фото:Rolls-Royce
Фото:Rolls-Royce
Фото:Rolls-Royce
Фото:Rolls-Royce
|Rolls-Royce Cullinan 6.8 AT 4x4
|6.7 л, 571 л.с
|автомат 8
|250 км/ч
|5341 x 2164 x 1835 мм
|полный
|АИ-95, 15.0 л на 100 км
|Все характеристики
Аналогичная черная отделка присутствует в салоне. Передняя панель и центральная консоль покрыты углеродным волокном, создающим уникальный трехмерный эффект. На потолке появилось фирменное звездное небо с падающими звездами. Оживляет интерьер отделка кожей нового ярко-желтого оттенка Forge Yellow. Знак бесконечности, вышитый на заднем сидении, напоминает о безграничных возможностях клиентов Rolls-Royce.
В движение Cullinan Black Badge приводит 6,75-литровый турбомотор V12, форсированный до 600 лошадиных сил (на 29 сил больше по сравнению со стандартной версией). Крутящий момент увеличился с 850 до 900 Нм. На рычаге переключения передач появилась кнопка «Low», нажатие на которую делает звук выпускной системы более грозным и басовитым. Кроме того, автомобиль получил перенастроенную трансмиссию. С ней переключение передач становится более агрессивным, а педаль газа - более отзывчивой. Rolls-Royce Cullinan Black Badge уже доступен для заказа в России и по всему миру.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Это уже не автомобиль, а произведение искусства. Практической ценности в этих наворотах разумеется нет никакой, но читать о них интересно, рассматривать тоже.
Автомат, адаптирующийся под стиль вождения и рельеф местности - это круто. Не автомобиль, а космический корабль. Но и цена соответствующая, жаль, что такой уровень комфорта доступен лишь избранным.
Даже страшно представить себе, сколько может стоить удовольствие любоваться падающими звездами, не выходя из автомобиля. Хотелось бы хоть приблизительно стоимость узнать)
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