Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
7 ноября 2019, 17:30

Rolls-Royce представил мощный Cullinan Black Badge

  • 1565
  • 0
Фото:Rolls-Royce
Компания Rolls-Royce представила самую внушительную и мощную версию кроссовера Cullinan под названием Black Badge. В оформлении автомобиля преобладает черный цвет с акцентами ярко-желтого цвета. Под капотом разместился 600-сильный V12.
Rolls Royce представил мощный Cullinan Black Badge

Фото:Rolls-Royce

Rolls Royce представил мощный Cullinan Black Badge

Фото:Rolls-Royce

Rolls Royce представил мощный Cullinan Black Badge

Фото:Rolls-Royce

Rolls Royce представил мощный Cullinan Black Badge

Фото:Rolls-Royce

Rolls Royce представил мощный Cullinan Black Badge

Фото:Rolls-Royce

Rolls Royce представил мощный Cullinan Black Badge

Фото:Rolls-Royce

Rolls Royce представил мощный Cullinan Black Badge

Фото:Rolls-Royce

Rolls Royce представил мощный Cullinan Black Badge

Фото:Rolls-Royce

Rolls Royce представил мощный Cullinan Black Badge

Фото:Rolls-Royce

Rolls Royce представил мощный Cullinan Black Badge
Rolls Royce представил мощный Cullinan Black Badge
Rolls Royce представил мощный Cullinan Black Badge
Rolls Royce представил мощный Cullinan Black Badge
Rolls Royce представил мощный Cullinan Black Badge
Rolls Royce представил мощный Cullinan Black Badge
Rolls Royce представил мощный Cullinan Black Badge
Rolls Royce представил мощный Cullinan Black Badge
Rolls Royce представил мощный Cullinan Black Badge
Rolls-Royce Cullinan 6.8 AT 4x4
6.7 л, 571 л.с
автомат 8
250 км/ч
5341 x 2164 x 1835 мм
полный
АИ-95, 15.0 л на 100 км
Все характеристики
Rolls-Royce Cullinan Black Badge выглядит представительно и даже немного зловеще. Отполированная вручную черная эмаль покрывает кузов. Все хромированные элементы затонированы, включая статуэтку «Дух экстаза», радиаторную решетку, патрубки выпускной системы и 22-дюймовые колесные диски.

Аналогичная черная отделка присутствует в салоне. Передняя панель и центральная консоль покрыты углеродным волокном, создающим уникальный трехмерный эффект. На потолке появилось фирменное звездное небо с падающими звездами. Оживляет интерьер отделка кожей нового ярко-желтого оттенка Forge Yellow. Знак бесконечности, вышитый на заднем сидении, напоминает о безграничных возможностях клиентов Rolls-Royce.

В движение Cullinan Black Badge приводит 6,75-литровый турбомотор V12, форсированный до 600 лошадиных сил (на 29 сил больше по сравнению со стандартной версией). Крутящий момент увеличился с 850 до 900 Нм. На рычаге переключения передач появилась кнопка «Low», нажатие на которую делает звук выпускной системы более грозным и басовитым. Кроме того, автомобиль получил перенастроенную трансмиссию. С ней переключение передач становится более агрессивным, а педаль газа - более отзывчивой. Rolls-Royce Cullinan Black Badge уже доступен для заказа в России и по всему миру.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Rolls-Royce Ghost посвятили «вечной любви»
Это уже не автомобиль, а произведение искусства. Практической ценности в этих наворотах разумеется нет никакой, но читать о них интересно, рассматривать тоже.
Ольга
Rolls-Royce Ghost: Series II
Автомат, адаптирующийся под стиль вождения и рельеф местности - это круто. Не автомобиль, а космический корабль. Но и цена соответствующая, жаль, что такой уровень комфорта доступен лишь избранным.
Сергей
В Rolls-Royce Wraith можно загадывать желания
Даже страшно представить себе, сколько может стоить удовольствие любоваться падающими звездами, не выходя из автомобиля. Хотелось бы хоть приблизительно стоимость узнать)
Михаил
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Роллс Ройс
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
Посмотрите, где и как собирают кроссоверы Haval
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Rolls-Royce Cullinan
Объявления о продаже Rolls-Royce Cullinan
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 7 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Rolls-Royce представил мощный Cullinan Black Badge
{{params_59094}}Rolls-Royce Cullinan Black Badge выглядит представительно и даже немного зловеще. Отполированная вручную черная эмаль покрывает кузов. Все хромированные элементы затонированы, включая статуэтку «Дух экстаза», радиаторную решетку, патрубки выпускной системы и 22-дюймовые колесные диски.Аналогичная черная отделка присутствует в салоне. Передняя панель и центральная консоль покрыты углеродным волокном, создающим уникальный трехмерный эффект. На потолке появилось фирменное звездное небо с падающими звездами. Оживляет интерьер отделка кожей нового ярко-желтого оттенка Forge Yellow. Знак бесконечности, вышитый на заднем сидении, напоминает о безграничных возможностях клиентов Rolls-Royce.В движение Cullinan Black Badge приводит 6,75-литровый турбомотор V12, форсированный до 600 лошадиных сил (на 29 сил больше по сравнению со стандартной версией). Крутящий момент увеличился с 850 до 900 Нм. На рычаге переключения передач появилась кнопка «Low», нажатие на которую делает звук выпускной системы более грозным и басовитым. Кроме того, автомобиль получил перенастроенную трансмиссию. С ней переключение передач становится более агрессивным, а педаль газа - более отзывчивой. Rolls-Royce Cullinan Black Badge уже доступен для заказа в России и по всему миру.
2019-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Пермь Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.