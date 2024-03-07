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Россияне стали реже покупать автомобили с большим пробегом, в феврале доля машин с пробегом свыше 250 тысяч километров снизилась до 7%. Сейчас основной интерес вызывают машины с пробегом от 100 до 150 тысяч километров. На их долю пришлось 25% продаж. Вторыми по востребованности (23%) стали машины с пробегом от 50 до 100 тысяч километров. Еще 15% приходится на автомобили с пробегом от 200 до 250 тысяч километров. Модели с пробегом до 50 тысяч километров занимают всего 6-процентную долю рынка.

Самыми популярными моделями остаются Hyundai Solaris, Kia Rio и Hyundai Creta, пишет Motor.ru. Если говорить о типе кузова, то лучше всего продаются кроссоверы и внедорожники (40%), седаны на втором месте (30%), хэтчбеки на третьем (17%). По цене наиболее востребованы сейчас подержанные автомобили, которые стоят от 500 тысяч до 1 млн рублей (31%). Сегмент от 1,0 до 1,5 млн рублей занимает 26% рынка, а от 1,5 до 2,0 млн рублей 17%.

Упомянутые модели: Hyundai Solaris (от 569 900 Р ) , Hyundai Creta (от 879 900 Р ) , KIA Rio (от 601 900 Р )

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