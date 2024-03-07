Россияне стали реже покупать автомобили с большим пробегом
Самыми популярными моделями остаются Hyundai Solaris, Kia Rio и Hyundai Creta, пишет Motor.ru. Если говорить о типе кузова, то лучше всего продаются кроссоверы и внедорожники (40%), седаны на втором месте (30%), хэтчбеки на третьем (17%). По цене наиболее востребованы сейчас подержанные автомобили, которые стоят от 500 тысяч до 1 млн рублей (31%). Сегмент от 1,0 до 1,5 млн рублей занимает 26% рынка, а от 1,5 до 2,0 млн рублей 17%.
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02.02.2024, 11:43
Пожилой водитель на Kia Rio пошел в лобовую на автобус. Авария попала на видео
Ранним утром на одной из петербургских улиц произошла странная авария. По пустой дороге с четырехполосным движением и двойной сплошной линией легковушка уверенно ехала по встречке, где лоб в лоб протаранила городской автобус.Читать далее
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31.01.2024, 13:38
Полиция нашла и наказала слесаря c «макаровым» на Kia
Петербургские полицейские оперативно отреагировали на заявление женщины, сообщившей о наглом водителе Kia Rio, который угрожал ей пистолетом Макарова. Введенный план «Перехват» дал результат.Читать далее
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26.01.2024, 13:43
Страховщики не стали скрывать, какого цвета автомобили угоняют чаще всего
Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали собственную статистику по угонам автомобилей и назвали не только модели из группы риска, но и самые любимые цвета угонщиков.Читать далее
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23.01.2024, 15:08
Глава каршеринг-сервиса объяснила, почему автомобиль вновь превратился в России в роскошь
Личный автомобиль в последнее время вновь превратился в России из средства передвижения в роскошь, уверена глава каршеринг-сервиса «Делимобиль» Елена Бехтина. В компании заметили тенденцию по отказу от личных машин в пользу аренды.Читать далее
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17.01.2024, 14:38
Каршеринг в Петербурге начал предоставлять машины без оклейки в аренду до полутора лет
Каршеринг-сервис Ситидрайв запустил в Санкт-Петербурге сервис подписки или долгосрочной аренды автомобилей. На выбор предлагают новые китайские или подержанные корейские и европейские автомобили. Цена зависит от длительности аренды.Читать далее
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07.03.2024, 17:10
Экспорт и импорт Китая за первые два месяца превзошли ожидания
Свежие данные об объемах импорта и экспорта, обнародованные китайской таможней, свидетельствуют об улучшении экономической ситуации и восстановлении спроса. Например, экспорт автомобилей из Китая в январе-феврале подскочил на 22%.Читать далее
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07.03.2024, 16:24
Инспектор ГИБДД выявил в ходе регистрации угнанный Audi. Машину похитили 15 лет назад в Чехии
Чешский автолюбитель в скором времени сможет воссоединиться со своим автомобилем Audi A6, угнанным в 2009 году. Машина неожиданно «всплыла» в Запорожской области. Ее криминальное прошлое выяснили в процессе постановки на учет в ГИБДД.Читать далее
-
02.02.2024, 11:43
Пожилой водитель на Kia Rio пошел в лобовую на автобус. Авария попала на видео
Ранним утром на одной из петербургских улиц произошла странная авария. По пустой дороге с четырехполосным движением и двойной сплошной линией легковушка уверенно ехала по встречке, где лоб в лоб протаранила городской автобус.Читать далее
-
31.01.2024, 13:38
Полиция нашла и наказала слесаря c «макаровым» на Kia
Петербургские полицейские оперативно отреагировали на заявление женщины, сообщившей о наглом водителе Kia Rio, который угрожал ей пистолетом Макарова. Введенный план «Перехват» дал результат.Читать далее
-
26.01.2024, 13:43
Страховщики не стали скрывать, какого цвета автомобили угоняют чаще всего
Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали собственную статистику по угонам автомобилей и назвали не только модели из группы риска, но и самые любимые цвета угонщиков.Читать далее
-
23.01.2024, 15:08
Глава каршеринг-сервиса объяснила, почему автомобиль вновь превратился в России в роскошь
Личный автомобиль в последнее время вновь превратился в России из средства передвижения в роскошь, уверена глава каршеринг-сервиса «Делимобиль» Елена Бехтина. В компании заметили тенденцию по отказу от личных машин в пользу аренды.Читать далее
-
17.01.2024, 14:38
Каршеринг в Петербурге начал предоставлять машины без оклейки в аренду до полутора лет
Каршеринг-сервис Ситидрайв запустил в Санкт-Петербурге сервис подписки или долгосрочной аренды автомобилей. На выбор предлагают новые китайские или подержанные корейские и европейские автомобили. Цена зависит от длительности аренды.Читать далее
-
07.03.2024, 17:10
Экспорт и импорт Китая за первые два месяца превзошли ожидания
Свежие данные об объемах импорта и экспорта, обнародованные китайской таможней, свидетельствуют об улучшении экономической ситуации и восстановлении спроса. Например, экспорт автомобилей из Китая в январе-феврале подскочил на 22%.Читать далее
-
07.03.2024, 16:24
Инспектор ГИБДД выявил в ходе регистрации угнанный Audi. Машину похитили 15 лет назад в Чехии
Чешский автолюбитель в скором времени сможет воссоединиться со своим автомобилем Audi A6, угнанным в 2009 году. Машина неожиданно «всплыла» в Запорожской области. Ее криминальное прошлое выяснили в процессе постановки на учет в ГИБДД.Читать далее
- 1 340 000 РHyundai Solaris 2017 в Москве
- 2 115 000 РKIA Rio 2021 в Москве
- 2 361 000 РHyundai Creta 2019 в Москве
- 1 789 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 1 357 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 047 000 РKIA Rio 2013 в Москве
- 2 049 000 РKIA Rio 2021 в Москве
- 620 000 РKIA Rio 2006 в Москве
- 1 250 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 3 500 000 РHyundai Creta 2022 в Москве
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