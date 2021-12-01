Российские дилеры начали принимать заказы на новый Lexus: цены и комплектации
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Для NX 250 предложат четыре уровня оснащения. Базовой станет комплектация Comfort (от 4 105 000 рублей) с 9,8-дюймовым экраном медиасистемы, двухзонным климат-контролем, светодиодными фарами, кнопкой запуска двигателя и системой бесключевого доступа, а также комплексом ассистирующей электроники Lexus Safety System+. В исполнении Executive по цене от 4 319 000 рублей монитор увеличивается до 14 дюймов, добавляются навигация и беспроводная зарядка, а регулировки становятся электрическими.
Комплектация Premium (от 4 660 000 рублей) подразумевает обивку сидений перфорированной кожей, панорамную крышу, камеры кругового обзора и атмосферную подсветку салона на 64 цвета. Топовая комплектация Luxury (от 5 152 000 рублей) имеет проекционный дисплей, сервопривод двери багажного отделения, экран в салонном зеркале заднего вида (на него транслируется картинка с задней камеры), аудиосистему Mark Levinson и акценты из натурального дерева в отделке интерьера.
Самый мощный Lexus NX 350 предложат только в двух «богатых» комплектациях, дополненных по умолчанию стайлинг-пакетом F Sport: спортивный обвес, 20-дюймовые колеса, спортивный декор в салоне, адаптивная подвеска и дополнительные демпферы, которые гасят вибрации. В исполнении F Sport Premium (от 5 635 000 рублей) в отличие от «обычного» Premium нет панорамной крыши, зато есть проектор и аудиосистема Mark Levinson. Топовая версия F Sport Luxury стоит от 5 893 000 рублей.
- 4 070 000 РLexus NX 2019 в Москве
- 3 090 000 РLexus NX 2018 в Москве
- 3 349 900 РLexus NX 2017 в Москве
- 4 250 000 РLexus NX 2020 в Москве
- 3 440 000 РLexus NX 2017 в Москве
- 2 840 000 РLexus NX 2015 в Москве
- 2 563 000 РLexus NX 2015 в Москве
- 2 350 000 РLexus NX 2014 в Москве
- 2 618 000 РLexus NX 2018 в Москве
- 2 397 000 РLexus NX 2015 в Москве
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