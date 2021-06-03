Русская «Нива» возвращается в «Дакар» через 35 лет, спасибо надо сказать швейцарцам
Исходная трехверная Lada «Нива» сошла с конвейера в 1984 году. Машину полностью разобрали, кузов восстановили, шасси усилили в соответствии со спецификациями первых советских внедорожников, участвовавших в гонке «Париж — Дакар». Скоро основные кузовные работы будут завершены. Машина отправится в Швейцарию для окончательной доводки, а также дорожных (и внедорожных) тестов.
Русская «Нива» впервые вернется на знаменитый ралли-рейд после 35-летнего перерыва. Нивы с переменным успехом участвовали в «Дакарах» с 1979 до 1987 год. В середине 1990-х «Нива» принимала участие в супермарафоне «Париж – Москва – Улан-Батор – Пекин». Один из внедорожников с пробегом 200 000 километров хранится в заводском музее АвтоВАЗа.
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- 280 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2007 в Москве
- 449 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2019 в Москве
- 295 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2011 в Москве
- 330 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2014 в Москве
- 68 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2003 в Москве
- 350 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2016 в Москве
- 328 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2013 в Москве
- 470 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2017 в Москве
- 194 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2017 в Москве
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