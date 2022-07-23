Самые дорогие автомобили в мире
Фото: Mercedes
Следом за Mercedes идет британский Aston Martin Valkyrie, мощность которого также превышает 1000 л.с., а цена – 2,8 млн евро. Тираж – 175 экземпляров. Шведский Koenigsegg Jesko занимает восьмую строчку. Он стоит 2,8 млн евро, а его 5,0-литровый V8 с парой турбин развивает до 1 600 л.с.
Пятое место досталось экзотическому суперкару из ОАЭ. Lykan Hypersport оснащен 3,7-литровым мотором мощностью 780 л.с. и стоит 3,4 млн евро. В оснащение также входят светодиодные фары с 420 бриллиантами. На четвертой строчке Bugatti Chiron Super Sport 300+ за 3,9 млн евро. Это самый быстрый серийный автомобиль марки, он может разогнаться быстрее 300 миль/ч (490 км/ч).
Открывает тройку самых дорогих автомобилей в мире роскошный Mercedes-Maybach Exelero за 8 млн евро. Машина выпущена в единственном экземпляре, оснащена 690-сильным мотором, а ее комфортабельный салон удовлетворяет капризам самых требовательных клиентов.
На второй строчке – единственный в своем роде Bugatti La Voiture Noire, дизайн которого выполнен в стиле легендарного Type 57 SC Atlantic. Автомобиль, по слухам, заказал давний поклонник французского бренда – Криштиану Роналду. Футболист выложил за него 11 млн евро.
Наконец, звание самого дорогого нового автомобиля в мире пока принадлежит Rolls-Royce Boat Tail за 23 млн евро. Машина представляет собой глубоко модернизированный кабриолет, выполненный в стиле яхты. У него в багажнике есть особый холодильник для шампанского и специальный зонт в комплекте. Первый стоит в гараже певицы Бейонсе и её супруга, рэпера Jay-Z. Покупатель второго пока неизвестен. Третий и последний экземпляр обещают построить в 2023 году.
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21.06.2022, 13:58
Bugatti прощается с Chiron элегантной финальной версией
Компания Bugatti представила новую прощальную спецверсию гиперкара Chiron, названную Chiron L'Ebe в честь старшей дочери основателя марки Этторе Бугатти и его жены Барбары. Всего выпустят три экземпляра модели.Читать далее
-
21.06.2022, 07:54
Bugatti Криштиану Роналду за 2 млн долларов врезался в кирпичную стену
Футболист Криштиану Роналду решил провести выходные с семьей на испанском острове Майорка. Они остановились на роскошной вилле, но также проводят много времени на борту его частной яхты.Читать далее
-
08.06.2022, 11:02
Мате Римак поведал о том, что ждет Bugatti в ближайшей перспективе
Хорватский предприниматель, глава Rimac Automobili и Bugatti Rimac Мате Римак дал интервью изданию Autocar. Генеральный директор недавно образованного альянса гиперкаров поведал английскому изданию о ближайших планах.Читать далее
-
20.05.2022, 14:12
Революция в сторону роскоши. Сенсационное заявление гендиректора Mercedes
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