Самые дорогие автомобили в мире

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Журналисты speedme.ru выбрали десять самых дорогих моделей в мире, цена которых значительно превышает привычные простому обывателю значения. Например, самым «доступным» в этом списке оказался немецкий 1200-сильный гиперкар Mercedes-AMG One за 2,75 млн евро. Планируется собрать 275 экземпляров, но все автомобили уже распроданы по предзаказам.

Следом за Mercedes идет британский Aston Martin Valkyrie, мощность которого также превышает 1000 л.с., а цена – 2,8 млн евро. Тираж – 175 экземпляров. Шведский Koenigsegg Jesko занимает восьмую строчку. Он стоит 2,8 млн евро, а его 5,0-литровый V8 с парой турбин развивает до 1 600 л.с.

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Пятое место досталось экзотическому суперкару из ОАЭ. Lykan Hypersport оснащен 3,7-литровым мотором мощностью 780 л.с. и стоит 3,4 млн евро. В оснащение также входят светодиодные фары с 420 бриллиантами. На четвертой строчке Bugatti Chiron Super Sport 300+ за 3,9 млн евро. Это самый быстрый серийный автомобиль марки, он может разогнаться быстрее 300 миль/ч (490 км/ч).

Открывает тройку самых дорогих автомобилей в мире роскошный Mercedes-Maybach Exelero за 8 млн евро. Машина выпущена в единственном экземпляре, оснащена 690-сильным мотором, а ее комфортабельный салон удовлетворяет капризам самых требовательных клиентов.

На второй строчке – единственный в своем роде Bugatti La Voiture Noire, дизайн которого выполнен в стиле легендарного Type 57 SC Atlantic. Автомобиль, по слухам, заказал давний поклонник французского бренда – Криштиану Роналду. Футболист выложил за него 11 млн евро.

Наконец, звание самого дорогого нового автомобиля в мире пока принадлежит Rolls-Royce Boat Tail за 23 млн евро. Машина представляет собой глубоко модернизированный кабриолет, выполненный в стиле яхты. У него в багажнике есть особый холодильник для шампанского и специальный зонт в комплекте. Первый стоит в гараже певицы Бейонсе и её супруга, рэпера Jay-Z. Покупатель второго пока неизвестен. Третий и последний экземпляр обещают построить в 2023 году.

Упомянутые модели: Bugatti Chiron , Mercedes Maybach S (от 9 200 000 Р )

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