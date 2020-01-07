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7 января 2020, 14:08

Самые ожидаемые хэтчбеки и купе 2020 года

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Фото: Volkswagen
Хэтчбеки занимают третье место по популярности в нашей стране после кроссоверов и седанов. Расскажем, какие новинки в этом сегменте приготовили россиянам автопроизводители в 2020 году.
Самые ожидаемые хэтчбеки и купе 2020 года

Фото: Volkswagen

Самые ожидаемые хэтчбеки и купе 2020 года

Фото: BMW

Самые ожидаемые хэтчбеки и купе 2020 года

Фото: Audi A5

Самые ожидаемые хэтчбеки и купе 2020 года

Фото: carscoops.com

Самые ожидаемые хэтчбеки и купе 2020 года

Фото: Kia

Самые ожидаемые хэтчбеки и купе 2020 года
Самые ожидаемые хэтчбеки и купе 2020 года
Самые ожидаемые хэтчбеки и купе 2020 года
Самые ожидаемые хэтчбеки и купе 2020 года
Самые ожидаемые хэтчбеки и купе 2020 года
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Возможно, самая ожидаемая премьера – Volkswagen Golf восьмого поколения. Правда, отсутствие локальной сборки у нас превращает этот «народный» в Европе автомобиль в эксклюзивную модель, адресованную истинным поклонникам. Скорее всего, в России новый Golf будет предлагаться с 1,4-литровым турбомотором TSI мощностью 150 л. с. и «атмосферником» объёмом 1,6 литра. Оба агрегата сочетаются только с «автоматом» и передним приводом. В дилерских центрах хэтчбек появится не ранее IV квартала 2020 года.

Компания BMW привезет хэтчбек 1-Series третьего поколения и еще не представленное купе 4-Series. Премьера хэтчбека BMW 1-Series (F40) состоялась в мае 2019 года. Автомобиль переехал на новую переднеприводную платформу, обзавелся модернизированными моторами и преобразился внешне. В салоне появился 8,8-дюймовый сенсорный экран медиасистемы с функцией распознавания жестов. Топовым комплектациям положен увеличенный до 10,25 дюймов тачскрин и цифровая «приборка». Продажи в России стартуют во второй половине 2020-го. По информации сайта «Цена авто», новые BMW 4-Series к нам также успеют до конца года, хотя их мировая премьера ожидается не ранее весны.

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Во втором квартале в дилерских шоу-румах Audi появится рестайлинговое купе Audi A5 Coupe второго поколения. Дизайн модели достаточно серьезно изменился по сравнению с предшественником. Ближе к концу года начнутся продажи Audi A3 четвертой генерации - его премьера ожидается в ближайшие недели. Первым на рынке появится пятидверный хэтчбек Audi A3 Sportback. Более популярный в России A3 седан увидим, скорее всего, только в 2021 году.

Компания Mercedes-Benz в 2020 году выведет на российский рынок рестайлинговый E-Class Coupe, премьера которого ожидается в начале года. Судя по шпионским снимкам автомобилю слегка скорректируют оформление передней части кузова и кормы. В салоне по примеру обновленного седана E-Class на смену физическим кнопкам придут сенсорные, подрастет экран медиакомлекса MBUX и улучшится графика цифровой приборной панели. Изменений в технической части не ожидается. В моторной гамме сохранятся нынешние бензиновые и дизельные «шестерки».

Единственный среди «немцев» корейский приподнятый хэтчбек Kia XCeed ожидается в начале 2020 года. Сам автопроизводитель позиционирует новинку, представленную в июне 2019 года, как компактный кроссовер. Он построен на базе модели Ceed третьего поколения. Габаритные размеры Kia XCeed: длина – 4 395 мм, ширина – 1 826 мм, высота – 1 490 мм. Дорожный просвет равен 184 мм. Салон идентичен другим представителям семейства Ceed, но в качестве опции можно заказать цифровую «приборку». Выбор моторов и цены станут известны ближе к началу продаж.

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Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
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Самые ожидаемые хэтчбеки и купе 2020 года
{{material_127944}}Возможно, самая ожидаемая премьера – Volkswagen Golf восьмого поколения. Правда, отсутствие локальной сборки у нас превращает этот «народный» в Европе автомобиль в эксклюзивную модель, адресованную истинным поклонникам. Скорее всего, в России новый Golf будет предлагаться с 1,4-литровым турбомотором TSI мощностью 150 л. с. и «атмосферником» объёмом 1,6 литра. Оба агрегата сочетаются только с «автоматом» и передним приводом. В дилерских центрах хэтчбек появится не ранее IV квартала 2020 года.Компания BMW привезет хэтчбек 1-Series третьего поколения и еще не представленное купе 4-Series. Премьера хэтчбека BMW 1-Series (F40) состоялась в мае 2019 года. Автомобиль переехал на новую переднеприводную платформу, обзавелся модернизированными моторами и преобразился внешне. В салоне появился 8,8-дюймовый сенсорный экран медиасистемы с функцией распознавания жестов. Топовым комплектациям положен увеличенный до 10,25 дюймов тачскрин и цифровая «приборка». Продажи в России стартуют во второй половине 2020-го. По информации сайта «Цена авто», новые BMW 4-Series к нам также успеют до конца года, хотя их мировая премьера ожидается не ранее весны.{{material_126960}}Во втором квартале в дилерских шоу-румах Audi появится рестайлинговое купе Audi A5 Coupe второго поколения. Дизайн модели достаточно серьезно изменился по сравнению с предшественником. Ближе к концу года начнутся продажи Audi A3 четвертой генерации - его премьера ожидается в ближайшие недели. Первым на рынке появится пятидверный хэтчбек Audi A3 Sportback. Более популярный в России A3 седан увидим, скорее всего, только в 2021 году.Компания Mercedes-Benz в 2020 году выведет на российский рынок рестайлинговый E-Class Coupe, премьера которого ожидается в начале года. Судя по шпионским снимкам автомобилю слегка скорректируют оформление передней части кузова и кормы. В салоне по примеру обновленного седана E-Class на смену физическим кнопкам придут сенсорные, подрастет экран медиакомлекса MBUX и улучшится графика цифровой приборной панели. Изменений в технической части не ожидается. В моторной гамме сохранятся нынешние бензиновые и дизельные «шестерки».Единственный среди «немцев» корейский приподнятый хэтчбек Kia XCeed ожидается в начале 2020 года. Сам автопроизводитель позиционирует новинку, представленную в июне 2019 года, как компактный кроссовер. Он построен на базе модели Ceed третьего поколения. Габаритные размеры Kia XCeed: длина – 4 395 мм, ширина – 1 826 мм, высота – 1 490 мм. Дорожный просвет равен 184 мм. Салон идентичен другим представителям семейства Ceed, но в качестве опции можно заказать цифровую «приборку». Выбор моторов и цены станут известны ближе к началу продаж.
2020-01-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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