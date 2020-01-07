7 января 2020, 14:08
Самые ожидаемые хэтчбеки и купе 2020 года
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Фото: Volkswagen
Хэтчбеки занимают третье место по популярности в нашей стране после кроссоверов и седанов. Расскажем, какие новинки в этом сегменте приготовили россиянам автопроизводители в 2020 году.
Фото: Volkswagen
Фото: BMW
Фото: Audi A5
Фото: carscoops.com
Фото: Kia
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Компания BMW привезет хэтчбек 1-Series третьего поколения и еще не представленное купе 4-Series. Премьера хэтчбека BMW 1-Series (F40) состоялась в мае 2019 года. Автомобиль переехал на новую переднеприводную платформу, обзавелся модернизированными моторами и преобразился внешне. В салоне появился 8,8-дюймовый сенсорный экран медиасистемы с функцией распознавания жестов. Топовым комплектациям положен увеличенный до 10,25 дюймов тачскрин и цифровая «приборка». Продажи в России стартуют во второй половине 2020-го. По информации сайта «Цена авто», новые BMW 4-Series к нам также успеют до конца года, хотя их мировая премьера ожидается не ранее весны.
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Компания Mercedes-Benz в 2020 году выведет на российский рынок рестайлинговый E-Class Coupe, премьера которого ожидается в начале года. Судя по шпионским снимкам автомобилю слегка скорректируют оформление передней части кузова и кормы. В салоне по примеру обновленного седана E-Class на смену физическим кнопкам придут сенсорные, подрастет экран медиакомлекса MBUX и улучшится графика цифровой приборной панели. Изменений в технической части не ожидается. В моторной гамме сохранятся нынешние бензиновые и дизельные «шестерки».
Единственный среди «немцев» корейский приподнятый хэтчбек Kia XCeed ожидается в начале 2020 года. Сам автопроизводитель позиционирует новинку, представленную в июне 2019 года, как компактный кроссовер. Он построен на базе модели Ceed третьего поколения. Габаритные размеры Kia XCeed: длина – 4 395 мм, ширина – 1 826 мм, высота – 1 490 мм. Дорожный просвет равен 184 мм. Салон идентичен другим представителям семейства Ceed, но в качестве опции можно заказать цифровую «приборку». Выбор моторов и цены станут известны ближе к началу продаж.
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вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
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