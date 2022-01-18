Самым угоняемым автомобилем в Петербурге стал совсем не тот, что был в 2020-м
Как говорят эксперты «АльфаСтрахования», составившие новый петербургский рейтинг, лидером стал японский кроссовер Mitsubishi Outlander (25,8%). А вот далее места распределились более-менее знакомо: 2 место - Kia Rio, Sportage (24,2%), 3 место - Hyundai Santa Fe, Creta, Tucson (22,5%). ТОП-5 замкнули Toyota RAV4 (6,4%) и BMW X5 и BMW 7-й серии (4,8%).
Трудно сказать, обрадовали ли новые данные владельцев указанных машин, но, в целом, количество автохищений в Петербурге снизилось почти на 29%. «Виной» тому – пандемия. При этом, как акцентируют внимание эксперты, локдауны повлекли за собой сбой поставок запчастей для автомобилей, и это привело к их дефициту.
Также эксперты говорят, что угонять «тяжелые» внедорожники стали гораздо реже – этот тренд обозначился с момента начала карантина и закрытия границ. Он связан с проблемной реализацией такого транспорта в условиях пандемийных ограничений.
На угоняемость той или иной марки, по свидетельству специалистов, влияют многие факторы. Например, массовость, определяющая востребованность деталей и, как следствие поиск автомобилей–«доноров». Далее следует дефицит деталей в сочетании с их высокой стоимостью на рынке. Наконец, такой нюанс, как реализация похищенных машин без «распила» - это значительно усложняет их продажу.
- 2 000 000 РMitsubishi Outlander 2019 в Москве
- 1 899 000 РMitsubishi Outlander 2019 в Москве
- 1 660 000 РMitsubishi Outlander 2012 в Москве
- 550 000 РMitsubishi Outlander 2006 в Зеленограде
- 1 680 000 РMitsubishi Outlander 2013 в Москве
- 1 040 000 РMitsubishi Outlander 2010 в Москве
- 1 080 000 РMitsubishi Outlander 2010 в Москве
- 3 210 000 РMitsubishi Outlander 2021 в Москве
- 1 250 000 РMitsubishi Outlander 2012 в Москве
- 1 940 000 РMitsubishi Outlander 2015 в Москве
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