Самый дешевый кроссовер Haval в России скинул еще 100 тысяч рублей
Напомним, кроссоверы Haval Jolion для российского рынка выпускают по принципу полного цикла на заводе в Тульской области. Автомобиль построен на модульной платформе L.E.M.O.N китайского концерна Great Wall и внешне отличается от других представителей марки оригинальной головной оптикой с вертикальными лампами дневных ходовых огней, а также решеткой радиатора, получившей в России прямые горизонтальные ламели. Все кроссоверы Jolion оснащены 1,5-литровой бензиновой «турбочетверкой», которая на версиях с передним приводом выдает 143 л.с., а на полноприводных машинах форсирована до 150 л.с. Двигатель может работать как в паре с 6-ступенчатой «механикой», так и с 7-ступенчатым «роботом» DCT.
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09.11.2023, 17:33
Десятки тысяч российских Haval приглашают к дилеру на бесплатную установку жизненно важной опции
Российский офис китайской марки Haval объявил о масштабном отзыве кроссоверов F7, F7x, Jolion и Dargo, сошедших с конвейера в 2022 и 2023 годах. В общей сложности в сервис приглашают более 55 тысяч автомобилей.Читать далее
-
03.11.2023, 11:31
Самые популярные кроссоверы и внедорожники в России в октябре 2023 года
В минувшем месяце в России было продано 112,2 тысячи новых легковых автомобилей, выяснил «Автостат». Самым востребованным представителем сегмента SUV вновь стал китайский кроссовер.Читать далее
-
17.10.2023, 16:01
Какие китайские автомобили чаще всего попадают в ДТП: страховщики составили ТОП-3
По итогам января – сентября 2023 года общее число аварий с участием китайских автомобилей на российских дорогах выросло до 3,2% от всех случаев, выяснили эксперты одной из страховых компаний.Читать далее
-
10.10.2023, 14:53
Китайские автомобили стремительно захватывают таксопарки
Автопроизводители из Поднебесной активно осваивают российский авторынок. С уходом корейских и европейских брендов сервисы такси столкнулись с проблемой обновления автопарков. В бюджетном сегменте сейчас предложений практически нет, зато в комфорт-классе выбор огромный.Читать далее
-
04.10.2023, 13:51
ТОП-5 самых востребованных кроссоверов в России в сентябре 2023 года
Как выяснили эксперты аналитического агентства «Автостат» в сентябре 2023 года российские дилеры реализовали более 110 тысяч новых легковых автомобилей. Лидером общего рейтинга остается Lada, а в сегменте SUV доминируют китайские модели.Читать далее
-
02.10.2023, 12:44
Самые дешевые китайские кроссоверы в октябре 2023 года (все стоят меньше 2 млн рублей)
Китайские автомобили быстро набирают популярность в России. Отечественным автомобилистам нравится технологичный интерьер и современный дизайн, которые дилеры предлагают по сравнительно доступной цене.Читать далее
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