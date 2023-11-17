Самый дешевый кроссовер Haval в России скинул еще 100 тысяч рублей

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Журналисты издания «Автоновости дня» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что с середины ноября кроссоверы Haval Jolion начали продавать с прямой выгодой в 100 тысяч рублей, независимо от комплектации. Теперь базовая версия Comfort с мотором на 143 л.с. и «механикой» стоит от 1 849 000 рублей. За машину с автоматической КПП придется доплатить еще 120 000 рублей. Топовый Haval Jolion в исполнении Premium с двигателем на 150 л.с., АКПП и системой полного привода обойдется в 2 499 000 рублей.

Напомним, кроссоверы Haval Jolion для российского рынка выпускают по принципу полного цикла на заводе в Тульской области. Автомобиль построен на модульной платформе L.E.M.O.N китайского концерна Great Wall и внешне отличается от других представителей марки оригинальной головной оптикой с вертикальными лампами дневных ходовых огней, а также решеткой радиатора, получившей в России прямые горизонтальные ламели. Все кроссоверы Jolion оснащены 1,5-литровой бензиновой «турбочетверкой», которая на версиях с передним приводом выдает 143 л.с., а на полноприводных машинах форсирована до 150 л.с. Двигатель может работать как в паре с 6-ступенчатой «механикой», так и с 7-ступенчатым «роботом» DCT.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р )

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