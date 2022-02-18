Сервисы аренды автомобилей набирают обороты (плюсы и минусы)
Смены парадигмы произошла в нашем мировосприятии как-то сама собой – общество (особенно его молодая, продвинутая часть) быстро оценило, что можно, не откладывая постоянно деньги на покупку вожделенного автомобиля, передвигаться, не стесняя себя рамками автобусного маршрута или подземного тоннеля.
Согласно данным исследования «Ситидрайв» и ResearchMe, 2/3 опрошенных россиян не реже раза в месяц берут машину в аренду. 15% делают это регулярно, и этот процент в 2,5 раза выше в возрастной категории 25 лет - 34 года. Каждый десятый респондент признался, что не имеет личного автомобиля и потому охотно пользуются каршерингом.
Объем – дело важное
У крупных каршеринговых компаний весь парк находится преимущественно в лизинге — либо в финансовом, либо в операционном. По окончании срока лизинга часть автомобилей остается в собственности у каршеринговых фирм, часть — ремаркетируется. Небольшие фирмы могут и за собственные средства закупать автомобили, но процент таких игроков минимален.
В одной только Москве, по некоторым оценкам, до 28 тыс. каршеринговых автомобилей – ни Токио, ни Шанхаю такой показатель не снился. Даже Санкт-Петербург с его 10 тыс. ед. обгоняет многие европейские мегаполисы, считающие себя продвинутыми в этой области. С января 2020 года по июль 2021 года доля пользования каршерингом в России выросла с 11% до 13%.
Постоянное развитие сервиса
Эксперты говорят, что чаще всего каршеринги ездят в направлении аэропортов и вокзалов. Но если посмотреть по парковкам того же Пулково, это, наверное, не совсем так. Скорее всего, лидируют поездки на работу и путешествия в большой компании. Важность для сервисов каршеринга имеет тот факт, что 40% россиян готовы полностью отказаться от личного автомобиля в пользу краткосрочной аренды. Здесь на первый план выходит экономия времени и денег, а также удобство пользования.
С развитием сервиса выросли потребительские требования. К примеру, 60% россиян готовы пересесть на каршеринг при наличии свободных машин бизнес-класса, 47% — при условии, что он будет дешевле платного паркинга, 20% хотели бы участвовать в программах лояльности, и еще 14% — видеть детские кресла в салонах.
Каршеринговые компании постоянно развивают свои сервисные предложения, расширяя географию аренды и парковки, обновляя пакеты бесплатных услуг и тарификации. Пытливый потребитель не чурается во всем этом разобраться и делать правильный, по его мнению, выбор оператора.
Насчет экологии и нагрузки, конечно же, небесспорное утверждение. Спроси любого человека, не пользующегося каршерингом (а таковых в стране, конечно же, подавляющее большинство), о его отношении к сервису и услышишь подчас такие эпитеты, что дрожь по телу бежит. Оно и верно: количество ДТП с участием этих машин просто зашкаливает. Недаром пару лет назад проблемой решила заняться Госдума.
Депутаты и общественники заявили, что пользователи каршеринга развязно ведут себя на дорогах и больше, чем остальные участники движения, создают угрозу аварийности. В кулуарах Госдумы разработали законопроект, который бы на федеральном уровне ввел запрет на пользование машинами каршеринга для водителей, грубо нарушающих ПДД, и запрет передавать право управлять автомобилем посторонним лицам – не тем, кто оформляет аренду в приложении. «Рацуха» народных избранников вызвала протест в среде бизнесменов от каршеринга – они резко выступили против данного законопроекта и их, вроде как, услышали.
Подпишись – не пожалеешь
По заявлению главы «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, сделанному в середине 2021 года, подпиской Hyundai Mobility пользуются более 3,1 тыс. россиян и более 80 компаний стали клиентами программы Business Mobility. Подписка - это не каршеринг в классическом понимании с поминутной тарификацией. Время подписки фиксированное, на выбор предлагается 3 тарифных плана: City (на срок от 1 до 24 часов), Country (от суток до месяца) и Freedom (от месяца до года). Арендовать можно 4 модели Hyundai, причем, как правило, в хороших комплектациях — Creta, Tucson и Santa Fe, а к долгосрочной аренде можно подключены микроавтобусы H-1.
По мнению экспертов, интересен тариф Freedom – он включают ежемесячный пробег 2500 км (то есть 30 тыс. км в год), при этом в случае подписки сразу на год можно выбрать «усеченный» тариф с пробегом 1000 км в месяц (12 тыс. км в год). В стоимость продукта включены страховка, комплект зимней резины (включая замену и хранение), транспортный налог, ТО и помощь на дорогах. А пользоваться автомобилями разрешено на всей территории страны.
Автомобиль по подписке сегодня предлагает приличное количество автопроизводителей: Volvo Car Drive, Land Rover Mobility, Genesis Mobility, Kia Mobility, Skoda Smart Drive, Audi Drive и иже с ними. Кто пользовался сервисом, утверждает, что вещь удобная и с минимум хлопот - вы просто берете новый автомобиль, пользуете его как личный оговоренный период времени, потом сдаете обратно. Это хороший вариант, если, например, автомобиль нужен только на лето или если задумано разовое путешествие ¬большой дружной компанией.
Безусловно, есть и недостатки, и связаны они преимущественно с ограничениями. Например, минимальный возраст водителя - 25 лет, кто-то требует ещё 3-летний стаж вождения. Пробег – как правило, 2500 км в месяц и 30 000 км в год. У дорогих брендом ограничена свобода передвижения: так, Jeep не позволяет уезжать далее 500 км от Москвы и Петербурга. Выезд «за бугор» всегда согласуется с арендодателем. Также запрещен съезд с дорог общего пользования – за этим следит телематика. Нарушишь - оштрафуют. Та же кара ожидает за «аварийный стиль вождения». Никакого коммерческого использования автомобиля, а в случае досрочного прерывания договора аренды можно нарваться на приличную неустойку.
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