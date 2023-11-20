Скандал с беспилотными такси в США: глава компании подал в отставку
В Cruise провели расследование и объявили, что электроника автомобиля неправильно оценила ситуацию. У программы есть несколько сценариев, описывающих, как вести себя после ДТП – немедленно остановиться или проехать вперед. В случае со сбитой женщиной электроника решила, что удар был боковым, поэтому следует немедленно остановиться. В компании решили отозвать все действующие роботакси, чтобы обновить ПО и убедиться в их безопасности.
Беспилотным такси Cruise, построенным на базе Chevrolet Bolt, разрешили работать в Калифорнии летом 2022 года. Машины неоднократно попадали в курьезные ситуации, устраивая пробки на улицах, но серьезных инцидентов с пострадавшими до сих пор не было. Отставка Фогта и проблемы компании – это неудача для всей отрасли беспилотных автомобилей, которая зависит от общественного доверия и сотрудничества регулирующих органов.
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Клиенты беспилотного такси признались в непристойном поведении
Власти Сан-Франциско одними из первых в мире выпустили беспилотные такси в коммерческую эксплуатацию, но с условием, что они будут работать только в ночное время, с 10 часов вечера до 5 утра. Но когда запрет решили снять, выяснилось, что некоторые клиенты использовали автомобили такси не по прямому назначению.Читать далее
-
04.01.2023, 20:15
Chevrolet повышает цены на электрические «болты». И это после прошлогоднего снижения
General Motors увеличивает цену на Chevrolet Bolt EV и Bolt EUV на сотни долларов. Американский автоконцерн заявил, что повышение стоимость машин – неизбежный шаг, таковы реалии рынка. Читать далее
-
24.09.2022, 15:17
Клиентам Hertz будут доступны электромобили линейки GM
Многие автоконцерны планомерно расширяют свои модельные линейки электрическими автомобилями. Не отстают и прокатные конторы. К примеру, американская Hertz заявила, что до конца 2024 года намерена оснастить четверть своего «флота» машинами на чистой тяге.Читать далее
-
12.08.2022, 09:27
Автозавод закрыли после кровавого убийства рабочего
Один человек погиб, а другой находится в тюрьме после смертельной драки между коллегами на заводе General Motors в Лейк-Орион. Полиция закрыла производство до окончания следственных мероприятий.Читать далее
-
05.07.2022, 12:15
Заблудившиеся беспилотные такси парализовали движение
Месяц назад в Сан-Франциско запустили первый коммерческий сервис беспилотного такси. Но технология еще далека от совершенства. На днях более дюжины роботакси Cruise случайно собрались вместе и заблокировали улицу.Читать далее
-
20.11.2023, 07:16
В Китае показали новый Nissan Pathfinder: он совершенно не похож американскую версию
На автосалоне в Гуанчжоу компания Nissan показала новый вариант флагманского кроссовера Pathfinder. Автомобиль серьезно отличается от глобальной версии, сборку которой наладили на заводе в США.Читать далее
-
20.11.2023, 00:17
5 самых дешевых пикапов в России в ноябре 2023 года
Практичные и неприхотливые пикапы не так популярны в нашей стране, как, например, в США или Австралии, но пользуются стабильным спросом и имеют своих преданных поклонников.Читать далее
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