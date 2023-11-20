Скандал с беспилотными такси в США: глава компании подал в отставку

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Трагедия произошла в начале октября, когда беспилотное такси Cruise сбило женщину-пешехода. Как сообщили в полиции, женщина переходила дорогу на красный свет, сначала ее сбил автомобиль, ехавший в левой полосе. Женщину отбросило прямо под колеса беспилотника, который протащил ее несколько метров и остановился прямо на ней. Прибывшие на место спасатели домкратами приподняли автомобиль, чтобы достать пострадавшую. Женщина получила тяжелые травмы.

В Cruise провели расследование и объявили, что электроника автомобиля неправильно оценила ситуацию. У программы есть несколько сценариев, описывающих, как вести себя после ДТП – немедленно остановиться или проехать вперед. В случае со сбитой женщиной электроника решила, что удар был боковым, поэтому следует немедленно остановиться. В компании решили отозвать все действующие роботакси, чтобы обновить ПО и убедиться в их безопасности.

Фото: Cruise

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Беспилотным такси Cruise, построенным на базе Chevrolet Bolt, разрешили работать в Калифорнии летом 2022 года. Машины неоднократно попадали в курьезные ситуации, устраивая пробки на улицах, но серьезных инцидентов с пострадавшими до сих пор не было. Отставка Фогта и проблемы компании – это неудача для всей отрасли беспилотных автомобилей, которая зависит от общественного доверия и сотрудничества регулирующих органов.

Упомянутые модели: Chevrolet Bolt

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