Skoda показала новый Karoq до официальной премьеры
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Официальная премьера Skoda Karoq 2022 модельного года состоится 30 ноября 2021 года. Но уже сегодня чешский бренд выпустил тизер, который анонсирует обновленный компактный кроссовер с золотисто-коричневой окраской и стильными легкосплавными дисками.
Модель Karoq 2022 года представлена в виде полноприводного автомобиля с опциональным люком на крыше, оснащена более тонкими светодиодными фарами с матричной технологией, которая позаимствована у более крупных и дорогих моделей Skoda.
Возможно, последний тизер, который появится в ближайшие дни, покажет элементы интерьера. Правда, здесь не ожидается серьезных изменений, так как более крупный Kodiaq к 2022 году был только слегка изменен.
Модель будет оснащена более чистыми и эффективными бензиновыми и дизельными двигателями VW Group, включая трехцилиндровый 1,0-литровый TSI для базовой модели, за которым следует четырехцилиндровый 1.5 TSI. Самым мощным должен стать 2.0 TSI мощностью 190 лошадиных сил, и, вероятнее, всего появится дизельный 2.0 TDI, который стоит у обновленного Karoq. Некоторые из четырехцилиндровых двигателей будут доступны с полным приводом. Подключаемый гибрид уже исключен.
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