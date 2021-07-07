Создатели рамного внедорожника Grenadier 4x4 показали интерьер автомобиля
Фото: news.drom.ru
Фото: news.drom.ru
Фото: news.drom.ru
Фото: news.drom.ru
Фото: news.drom.ru
Фото: news.drom.ru
Фото: news.drom.ru
Фото: news.drom.ru
Фото: news.drom.ru
Рамный утилитарный внедорожник Grenadier 4x4 называют идейным наследником классического Land Rover Defender. Занимается созданием автомобиля компания Ineos Automotive (по аутсорсингу канадско-австрийская компания Magna-Steyr), а финансирует проект химический гигант Ineos. Первые фотографии Grenadier 4x4 были представлены общественности год назад.
Дизайн интерьера, как и ожидалось, выполнен в утилитарном стиле в соответствии с идеологией рамного внедорожника Grenadier 4x4: простые формы, почти ровные плоскости и прямые углы. Передняя панель имеет Т-образную архитектуру с широкой центральной консолью.
Кнопочная панель, часть которой перенесена на потолок, напоминает кокпит легкомоторного самолета или яхты. Все переключатели нарочито крупные. Правда, Grenadier не лишили мультимедиа и экрана размером 12,3 дюйма.
Дизайном модели полностью занимается Тоби Экьюер (Toby Ecuyer), который до этого специализировался на яхтах и архитектуре.
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