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7 декабря 2019, 20:00

Сразу 20 новых видеокомплексов заработали в Ленобласти

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Фото пользователя 110km.ru
Не самая, признаться, радостная новость для автомобилистов, колесящих по просторам Ленинградской области. Под занавес текущего года на местных дорогах заработали сразу 20 новых стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

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Их установили в Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском и Тосненском районах, в непосредственной близи от пешеходных переходов, школ, детских садов и аварийно-опасных участков трасс.

Камеры следят за нами в круглосуточном режиме, поэтому что днем, что ночью придется быть на чеку на Выборгском шоссе, в границах Сертолово, Кудрово, Всеволожска, Симагино, Красной Долины, Тихвинки, Вистино, Аннолово, Большого Куземкино и Федоровского.

В настоящее время в Ленинградской области функционирует 211 видеокомплексов. Совсем недавно, в начале минувшей осени, камеры для контроля скорости засветили своими огоньками на дорогах Зуево — Новая Ладога, Парголово – Огоньки (Выборгское шоссе), Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск, Колтушском шоссе, дороге Санкт-Петербург — Морье (Дорога жизни).

Практика широкого использования видеокамер на трассах 47-го региона зародилась в конце 2013 года. Трудно даже представить, сколько «грешников» выявлено за минувшие 6 лет, и сколько «штрафных» денег собрано с моторизованного населения.

По данным пресс-службы «Ленавтодора», в 2019-м областные дорожники обезопасили 20 участков 13 дорог с наиболее интенсивным движением во Всеволожском, Волосовском, Волховском и Ломоносовском районах. Преимущественно речь идет о нанесении шумовых полос, установке светофоров и дополнительных знаков.

В 2020 году Ленобласть планирует ремонт участков региональных дорог, проходящих по Всеволожскому, Гатчинскому, Выборгскому районам.

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Сразу 20 новых видеокомплексов заработали в Ленобласти
{{material_128100}} Их установили в Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском и Тосненском районах, в непосредственной близи от пешеходных переходов, школ, детских садов и аварийно-опасных участков трасс.Камеры следят за нами в круглосуточном режиме, поэтому что днем, что ночью придется быть на чеку на Выборгском шоссе, в границах Сертолово, Кудрово, Всеволожска, Симагино, Красной Долины, Тихвинки, Вистино, Аннолово, Большого Куземкино и Федоровского. В настоящее время в Ленинградской области функционирует 211 видеокомплексов. Совсем недавно, в начале минувшей осени, камеры для контроля скорости засветили своими огоньками на дорогах Зуево — Новая Ладога, Парголово – Огоньки (Выборгское шоссе), Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск, Колтушском шоссе, дороге Санкт-Петербург — Морье (Дорога жизни).Практика широкого использования видеокамер на трассах 47-го региона зародилась в конце 2013 года. Трудно даже представить, сколько «грешников» выявлено за минувшие 6 лет, и сколько «штрафных» денег собрано с моторизованного населения. По данным пресс-службы «Ленавтодора», в 2019-м областные дорожники обезопасили 20 участков 13 дорог с наиболее интенсивным движением во Всеволожском, Волосовском, Волховском и Ломоносовском районах. Преимущественно речь идет о нанесении шумовых полос, установке светофоров и дополнительных знаков. В 2020 году Ленобласть планирует ремонт участков региональных дорог, проходящих по Всеволожскому, Гатчинскому, Выборгскому районам.
2019-12-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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