Сразу 20 новых видеокомплексов заработали в Ленобласти
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Камеры следят за нами в круглосуточном режиме, поэтому что днем, что ночью придется быть на чеку на Выборгском шоссе, в границах Сертолово, Кудрово, Всеволожска, Симагино, Красной Долины, Тихвинки, Вистино, Аннолово, Большого Куземкино и Федоровского.
В настоящее время в Ленинградской области функционирует 211 видеокомплексов. Совсем недавно, в начале минувшей осени, камеры для контроля скорости засветили своими огоньками на дорогах Зуево — Новая Ладога, Парголово – Огоньки (Выборгское шоссе), Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск, Колтушском шоссе, дороге Санкт-Петербург — Морье (Дорога жизни).
Практика широкого использования видеокамер на трассах 47-го региона зародилась в конце 2013 года. Трудно даже представить, сколько «грешников» выявлено за минувшие 6 лет, и сколько «штрафных» денег собрано с моторизованного населения.
По данным пресс-службы «Ленавтодора», в 2019-м областные дорожники обезопасили 20 участков 13 дорог с наиболее интенсивным движением во Всеволожском, Волосовском, Волховском и Ломоносовском районах. Преимущественно речь идет о нанесении шумовых полос, установке светофоров и дополнительных знаков.
В 2020 году Ленобласть планирует ремонт участков региональных дорог, проходящих по Всеволожскому, Гатчинскому, Выборгскому районам.
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