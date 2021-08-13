Столько Hyundai Creta еще не стоила: кроссовер получил набор «умных» систем
Фото: Hyundai Creta
Фото: Hyundai Creta
Фото: Hyundai Creta
Фото: Hyundai Creta
Главное отличие – пакет «умных» опций Smart Sense. В него входит адаптивный круиз-контроль, система автоматического экстренного торможения перед препятствием, системы контроля рядности и удержания в центре полосы движения, системы предотвращения фронтального столкновения на перекрестке и при движении задним ходом на парковке, система мониторинга «слепых» зон, а также телематический сервис Bluelink с возможностью дистанционно запускать двигатель, задавать желаемую температуру в салоне, открывать и закрывать окна и двери.
Внешне опознать дорогую и «умную» Hyundai Creta можно по хромированной радиаторной решетке, серебристым накладкам на передний и задний бамперы, панорамной крыше с люком, 17-дюймовым легкосплавным дискам особого дизайна. За доплату можно заказать двухцветную окраску кузова.
Стоит новая Hyundai Creta в спецверсии Smart на 90 000 рублей больше, чем топовый кроссовер в комплектации Prestige. За «умный» автомобиль придется отдать не менее 1 990 000 рублей. Доплата в 10 000 рублей за цвет «металлик» доводит сумму до круглых 2 миллионов.
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