Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
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Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото: Porsche
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Проблема у автовладельцев, что называется, системная – люди не понимают, какая скорость должна быть на входе в поворот, и когда надо начинать разгон. Почему-то всем кажется, что, имея в наличии мощный или очень мощный автомобиль, в поворот надо обязательно заехать «на бровях». Такое решение в корне неверное, особенно если двигатель - за спиной, как у 911 Carrera S.
У «Карреры» зад загружен полностью, передок же в меньшей степени. Это влияет на вход в поворот: если въезжаешь на скорости или в конце торможения, при этом передние колеса не прижаты, то 911 Carrera S поворачивает хуже, чем, скажем, машина среднемоторной компоновки (те же Boxster или 718 Cayman) – те повернут чуть проще.
И «Бокстер», и «Кайман» - ребята концептуально более простые в управлении, потому как сбалансированнее по осям (несмотря на то, что заднеприводные). При этом «Каррера» мощнее (Cayman GT4 Sport не в счет), за ее возможностями нужен глаз да глаз - будоражит даже в режиме Normal. И это притом, что мы, например, передвигаясь по неплохим дорогам Калининградской области, использовали потенциал 911 Carrera S всего-то процентов на 20.
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
И резвому коню нужен кнут
Поскольку «и резвому коню нужен кнут», немцы накинули 3-литровой оппозитной «шестерке» 30 лошадиных сил, и отныне она, патронируемая 2 турбонагнетателями, генерирует роскошные 450 сил при 6500 об/мин. Пик момента – 530 Нм при 2300-5000 об/мин. С такой вилкой, сами понимаете, можно ехать в разных режимах и ничуть не беспокоиться за резкий, очень резкий старт.
8-диапазонный «робот» PDK, пришедший на смену 7-ступенчатой коробке, - быстрый, как щелчок фотоаппарата. При этом всегда мониторит, где бы и как сэкономить. Как только темп движения становится слабым (например, въехали в населенный пункт), «робот» сразу начинает поднимать передачи вверх. И неважно, что цифры на спидометре «капают вниз» - 75, 70, 65, 60 и т.п. Электронный подсказчик при этом демонстрирует обратную картинку со ступенями КПП – 4-я, 5-я, 6-я…
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
|Porsche 911 Carrera S 3.0 AMT
|3 л, 450 л.с
|робот 8
|0-100 - 3.7 с, 308 км/ч
|4519 x 1852 x 1300 мм
|задний
|АИ-98, 8.9 л на 100 км
|8 116 000 руб
|Все характеристики
Дождик? Ерунда!
Пока дорога сухая, большой разницы между версиями 911 Carrera S и 911 Carrera 4S не чувствуется, даже если спровоцировать автомобиль на занос. Заднеприводная трансмиссия - с технологией перераспределения тяги между колесами и механической блокировкой дифференциала. Есть она и у полноприводных (4S) машин, только здесь еще полагается активный полный привод с многодисковой муфтой, перебрасывающей момент на передние колеса.
Устойчивость на мокрых поверхностях обеспечивает режим PorscheWet, который предлагается эксклюзивно для «911». Это ничто иное, как самораспознавание влажного дорожного покрытия и инициирование соответствующих настроек. Что важно, не происходит ограничения мощности двигателя или максимальной скорости, поэтому режим не следует воспринимать как страховку при движении по мокрой дороге с высокой динамикой.
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Как только автоматика определяет наличие влаги на дороге, то в работе систем PSM и PTM производятся определенные изменения. Они раньше вступают в дело и работают более чутко. Регулируемый задний спойлер выдвигается на скорости 90 км/ч в положение Performance, заслонки охлаждающего воздуха открываются, характеристика педали акселератора становится более спокойной, функция PSM Off или режим Sport не могут быть задействованы. Увеличение крутящего момента осуществляется более плавно, стратегия переключений PDK автоматически адаптируется к этим условиям.
Индикация на дисплее справа от тахометра информирует о наличии влаги и рекомендует вручную переключиться в режим Wet. Это можно сделать новой клавишей на панели над центральной консолью или (при наличии опционального пакета SportChrono) переключателем режимов движения на рулевом колесе.
В защиту эгоизма
Низкая посадка, бесспорно, по законам жанра, но, увы, никак не мое. Ковшеобразное кресло хорошо по всем параметрам – и удобно, и, скажем так, «герметично» для тела, потому как боковой профиль подчеркнуто выражен. Диапазон регулировок приличный, а подогрев и вентиляция – опции. Час-другой находиться в «ковше» еще можно, далее возникают претензии к работе позвоночника. И тут уже вопросы к себе, родному – готов ли ты, «гонщик серебряной мечты» катать круг за кругом, не вглядываясь в циферблат хронометра? Сзади, признаться, еще туже, потому как второй ряд спорткара сугубо формальный. Будь моя воля, я бы его вовсе убрал из «Карреры», превратив машину в настоящего «эгоиста».
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Все, что перед глазами водителя и его спутника справа, радует глаз, потому как несет на себе печать «премиума» - натуральная кожа, алюминий, карбон и т.п. Главенствующую позицию на центральной консоли занимает 10,9-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного комплекса. Под ним - оригинальный ряд из 5 клавиш, управляющих основными функциями, да аккуратный джойстик «робота» PDK.
Содержимое безрамочных дисплеев «приборки» можно конфигурировать по своему усмотрению – там много полезной информации. Мультифункциональный руль – рельефный, с хорошо развитыми приливами в области правильного хвата и нулевой меткой. Управление крышей в версии «кабриолет» возложено на пару клавиш, которые «лежат» на центральном тоннеле – что называется, под рукой. «Кепка» раскладывается убирается за считанные секунды на скорости до 60 км/ч.
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Ода нескончаемым нулям
О больших продажах линейки 911 Carrera говорить не приходится, сами понимаете – товар штучный. Купе продается чуть лучше, кабриолет дороже и не на всякий климат подходящий, потому спрашивают реже. Ценник серьезный: предложенное на тест купе 911 Carrera S стоит 8 116 000 рублей, модификация с полным приводом - 8 587 000 рублей. «Открывашка» 911 Carrera S Cabriolet – 8 940 000 рублей, 4S Cabriolet – 9 411 000 рублей. Режим PorscheWet у всех моделей входит в базовую комплектацию.
Кстати, в 911-й линейке есть еще более дорогие модели, выходящие за 7-значные ценовые значения. Например, версия 911 GT3 оценена в 13 331 000 рублей, версия 911 GT2 RS - 19 245 000 рублей. Венцом же выступает 911 Speedster, чья стоимость исчисляется 21 681 000 рублей.
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