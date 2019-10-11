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11 октября 2019, 08:18

Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон

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Фото: Porsche
Porsche 911 Carrera S как та филиппинка, взяв которую в кухарки, не стоит жаловаться на перец. Прикованный к земле как птица с поломанными крыльями, спорткар едет громко, быстро и эмоционально. Чтобы грамотно им управлять, надо иметь сноровку.
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Проблема у автовладельцев, что называется, системная – люди не понимают, какая скорость должна быть на входе в поворот, и когда надо начинать разгон. Почему-то всем кажется, что, имея в наличии мощный или очень мощный автомобиль, в поворот надо обязательно заехать «на бровях». Такое решение в корне неверное, особенно если двигатель - за спиной, как у 911 Carrera S.

Porsche 911
От 3 л, 450 л.с
Новый от 8 116 000 до 8 587 000 Р
Спорткар с заднемоторной компоновкой, как никакой другой, опасен в заносе. Если на переднем приводе газ как-то еще можно уменьшить и, тем самым, стабилизировать машину, то здесь совсем не факт, что это легко получится. 

У «Карреры» зад загружен полностью, передок же в меньшей степени. Это влияет на вход в поворот: если въезжаешь на скорости или в конце торможения, при этом передние колеса не прижаты, то 911 Carrera S поворачивает хуже, чем, скажем, машина среднемоторной компоновки (те же Boxster или 718 Cayman) – те повернут чуть проще.

И «Бокстер», и «Кайман» - ребята концептуально более простые в управлении, потому как сбалансированнее по осям (несмотря на то, что заднеприводные). При этом «Каррера» мощнее (Cayman GT4 Sport не в счет), за ее возможностями нужен глаз да глаз - будоражит даже в режиме Normal. И это притом, что мы, например, передвигаясь по неплохим дорогам Калининградской области, использовали потенциал 911 Carrera S всего-то процентов на 20.

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

И резвому коню нужен кнут

Оппозитный 6-цилиндровый двигатель объемом 3 литра выполнен из алюминия, имеет 2 турбонагнетателя, интеркулер, непосредственный впрыск топлива, регулируемые фазы газораспределения и высоту подъема клапанов на впуске, систему смазки с сухим картером и адаптивный масляный насос. Мощность - 450 л.с. при 6500 об/мин, крутящий момент - 530 Нм при 2300-5000 об/мин.
Временной интервал между VII и VIII поколением  911 Carrera оказался приличным – машину кардинально не модернизировали аж с 2012 года. И только в ноябре 2018-го широкой общественности представили новое видение модели. «991-я» платформа уступила место «992-й». Подросли габариты, перекроен интерьер, функционал автомобиля дополнился современными наворотами. 

Поскольку «и резвому коню нужен кнут», немцы накинули 3-литровой оппозитной «шестерке» 30 лошадиных сил, и отныне она, патронируемая 2 турбонагнетателями, генерирует роскошные 450 сил при 6500 об/мин. Пик момента – 530 Нм при 2300-5000 об/мин. С такой вилкой, сами понимаете, можно ехать в разных режимах и ничуть не беспокоиться за резкий, очень резкий  старт.

8-диапазонный «робот» PDK, пришедший на смену 7-ступенчатой коробке, - быстрый, как щелчок фотоаппарата. При этом всегда мониторит, где бы и как сэкономить. Как только темп движения становится слабым (например, въехали в населенный пункт), «робот» сразу начинает поднимать передачи вверх. И неважно, что цифры на спидометре «капают вниз» - 75, 70, 65, 60 и т.п. Электронный подсказчик при этом демонстрирует обратную картинку со ступенями КПП – 4-я, 5-я, 6-я…

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Если же активировать режимы Sport или SportPlus («барашек» переключения расположен на рулевом колесе), коробка сразу повысит обороты (+1000 об/мин) и одновременно понизит передачу. Вот такой нехитрый алгоритм работы КПП. Плюс удобство управления коробкой подрулевыми «лепестками». 

Porsche 911 Carrera S 3.0 AMT
3 л, 450 л.с
робот 8
0-100 - 3.7 с, 308 км/ч
4519 x 1852 x 1300 мм
задний
АИ-98, 8.9 л на 100 км
8 116 000 руб
Все характеристики
При «170-180-ти», когда машина пулей летит по дороге, едва успевая отрабатывать волнистость древнего прусского полотна, возможен резкий переход с 7-й на 4-ю, чего от многих мощных моделей требовать не приходится. Рев в салоне соответствующий, но тяга при этом космическая, и лишний раз сожалеешь, что ты на дороге общего пользования, а не, скажем, на треке Moscow Raceway. 

Дождик? Ерунда!

Пока дорога сухая, большой разницы между версиями 911 Carrera S и 911 Carrera 4S не чувствуется, даже если спровоцировать автомобиль на занос. Заднеприводная трансмиссия - с технологией перераспределения тяги между колесами и механической блокировкой дифференциала. Есть она и у полноприводных (4S) машин, только здесь еще полагается активный полный привод с многодисковой муфтой, перебрасывающей момент на передние колеса.

Устойчивость на мокрых поверхностях обеспечивает режим PorscheWet, который предлагается эксклюзивно для «911». Это ничто иное, как самораспознавание влажного дорожного покрытия и инициирование соответствующих настроек. Что важно, не происходит ограничения мощности двигателя или максимальной скорости, поэтому режим не следует воспринимать как страховку при движении по мокрой дороге с высокой динамикой.

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Вся нижняя часть силовой структуры кузова, а также большая часть внешних панелей выполнены из алюминия, при этом в качестве опции доступна карбоновая крыша. Подвески независимые со стабилизаторами поперечной устойчивости: спереди – McPherson, сзади – «многорычажка». Шасси адаптивное (PASM) с электронноуправляемыми амортизаторами. Рулевое управление с электромеханическим усилителем, обладающим переменным передаточным отношением и изменяемым усилием, опционально - полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами. Тормоза с 6-поршневыми передними и 4-поршневыми задними суппортами, а также вентилируемыми и перфорированными дисками размерностью 350 мм «по кругу».
«Это самая настоящая система помощи водителю, – говорит Аугуст Ахляйтнер, возглавляющий модельный ряд на протяжении многих лет. - PorscheWet автоматически распознает наличие влаги на дороге и предупреждает водителя об угрозе аквапланирования. Для этого акустические датчики в передних колесных арках регистрируют поднятые колесами брызги воды. Технология отличается от привычных датчиков дождя для управления стеклоочистителями, которые вне зависимости от состояния дороги реагируют лишь на наличие капель воды на ветровом стекле. Но если дождь уже прошел, то вода на дороге может еще остаться».

Как только автоматика определяет наличие влаги на дороге, то в работе систем PSM и PTM производятся определенные изменения. Они раньше вступают в дело и работают более чутко. Регулируемый задний спойлер выдвигается на скорости 90 км/ч в положение Performance, заслонки охлаждающего воздуха открываются, характеристика педали акселератора становится более спокойной, функция PSM Off или режим Sport не могут быть задействованы. Увеличение крутящего момента осуществляется более плавно, стратегия переключений PDK автоматически адаптируется к этим условиям.

Индикация на дисплее справа от тахометра информирует о наличии влаги и рекомендует вручную переключиться в режим Wet. Это можно сделать новой клавишей на панели над центральной консолью или (при наличии опционального пакета SportChrono) переключателем режимов движения на рулевом колесе.

В защиту эгоизма

Низкая посадка, бесспорно, по законам жанра, но, увы, никак не мое. Ковшеобразное кресло хорошо по всем параметрам – и удобно, и, скажем так, «герметично» для тела, потому как боковой профиль подчеркнуто выражен. Диапазон регулировок приличный, а подогрев и вентиляция – опции. Час-другой находиться в «ковше» еще можно, далее возникают претензии к работе позвоночника. И тут уже вопросы к себе, родному – готов ли ты, «гонщик серебряной мечты» катать круг за кругом, не вглядываясь в циферблат хронометра? Сзади, признаться, еще туже, потому как второй ряд спорткара сугубо формальный. Будь моя воля, я бы его вовсе убрал из «Карреры», превратив машину в настоящего «эгоиста».

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

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Это бы хорошо гармонировало с багажником двухдверки, который находится в передней части кузова (там, где у машин традиционной компоновки располагается моторный отсек). Емкость чисто номинальная, я бы сказал, на одного человека – сиротские 132 литра. Влезет лишь пара аккуратных и стильных рюкзачков Josh от Louis Vuitton по 138 000 рублей каждый.

Все, что перед глазами водителя и его спутника справа, радует глаз, потому как несет на себе печать «премиума» - натуральная кожа, алюминий, карбон и т.п. Главенствующую позицию на центральной консоли занимает 10,9-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного комплекса. Под ним - оригинальный ряд из 5 клавиш, управляющих основными функциями, да аккуратный джойстик «робота» PDK.

Содержимое безрамочных дисплеев «приборки» можно конфигурировать по своему усмотрению – там много полезной информации. Мультифункциональный руль – рельефный, с хорошо развитыми приливами в области правильного хвата и нулевой меткой. Управление крышей в версии «кабриолет» возложено на пару клавиш, которые «лежат» на центральном тоннеле – что называется, под рукой. «Кепка» раскладывается убирается за считанные секунды на скорости до 60 км/ч.

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон

Фото: Porsche

Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
Тест драйв Porsche 911 Carrera штрафной патрон
 

Ода нескончаемым нулям

О больших продажах линейки 911 Carrera говорить не приходится, сами понимаете – товар штучный. Купе продается чуть лучше, кабриолет дороже и не на всякий климат подходящий, потому спрашивают реже. Ценник серьезный: предложенное на тест купе 911 Carrera S стоит 8 116 000 рублей, модификация с полным приводом - 8 587 000 рублей. «Открывашка» 911 Carrera S Cabriolet – 8 940 000 рублей, 4S Cabriolet – 9 411 000 рублей. Режим PorscheWet у всех моделей входит в базовую комплектацию.

Кстати, в 911-й линейке есть еще более дорогие модели, выходящие за 7-значные ценовые значения. Например, версия 911 GT3 оценена в 13 331 000 рублей, версия 911 GT2 RS - 19 245 000 рублей. Венцом же выступает 911 Speedster, чья стоимость исчисляется 21 681 000 рублей.


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Отзывы по теме
Курс на лето: самые красивые кабриолеты
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Anton
Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
Porsche 911 Carrera GTS оценили в 6 178 000 рублей
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
taran
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Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
Проблема у автовладельцев, что называется, системная – люди не понимают, какая скорость должна быть на входе в поворот, и когда надо начинать разгон. Почему-то всем кажется, что, имея в наличии мощный или очень мощный автомобиль, в поворот надо обязательно заехать «на бровях». Такое решение в корне неверное, особенно если двигатель - за спиной, как у 911 Carrera S.{{model_v2_no_show_1715}} Спорткар с заднемоторной компоновкой, как никакой другой, опасен в заносе. Если на переднем приводе газ как-то еще можно уменьшить и, тем самым, стабилизировать машину, то здесь совсем не факт, что это легко получится.  У «Карреры» зад загружен полностью, передок же в меньшей степени. Это влияет на вход в поворот: если въезжаешь на скорости или в конце торможения, при этом передние колеса не прижаты, то 911 Carrera S поворачивает хуже, чем, скажем, машина среднемоторной компоновки (те же Boxster или 718 Cayman) – те повернут чуть проще. И «Бокстер», и «Кайман» - ребята концептуально более простые в управлении, потому как сбалансированнее по осям (несмотря на то, что заднеприводные). При этом «Каррера» мощнее (Cayman GT4 Sport не в счет), за ее возможностями нужен глаз да глаз - будоражит даже в режиме Normal. И это притом, что мы, например, передвигаясь по неплохим дорогам Калининградской области, использовали потенциал 911 Carrera S всего-то процентов на 20. {{gallery_1730}} И резвому коню нужен кнут{{photo_text_265}} Временной интервал между VII и VIII поколением  911 Carrera оказался приличным – машину кардинально не модернизировали аж с 2012 года. И только в ноябре 2018-го широкой общественности представили новое видение модели. «991-я» платформа уступила место «992-й». Подросли габариты, перекроен интерьер, функционал автомобиля дополнился современными наворотами.  Поскольку «и резвому коню нужен кнут», немцы накинули 3-литровой оппозитной «шестерке» 30 лошадиных сил, и отныне она, патронируемая 2 турбонагнетателями, генерирует роскошные 450 сил при 6500 об/мин. Пик момента – 530 Нм при 2300-5000 об/мин. С такой вилкой, сами понимаете, можно ехать в разных режимах и ничуть не беспокоиться за резкий, очень резкий  старт. 8-диапазонный «робот» PDK, пришедший на смену 7-ступенчатой коробке, - быстрый, как щелчок фотоаппарата. При этом всегда мониторит, где бы и как сэкономить. Как только темп движения становится слабым (например, въехали в населенный пункт), «робот» сразу начинает поднимать передачи вверх. И неважно, что цифры на спидометре «капают вниз» - 75, 70, 65, 60 и т.п. Электронный подсказчик при этом демонстрирует обратную картинку со ступенями КПП – 4-я, 5-я, 6-я…{{gallery_1728}}Если же активировать режимы Sport или SportPlus («барашек» переключения расположен на рулевом колесе), коробка сразу повысит обороты (+1000 об/мин) и одновременно понизит передачу. Вот такой нехитрый алгоритм работы КПП. Плюс удобство управления коробкой подрулевыми «лепестками».  {{params_60555}} При «170-180-ти», когда машина пулей летит по дороге, едва успевая отрабатывать волнистость древнего прусского полотна, возможен резкий переход с 7-й на 4-ю, чего от многих мощных моделей требовать не приходится. Рев в салоне соответствующий, но тяга при этом космическая, и лишний раз сожалеешь, что ты на дороге общего пользования, а не, скажем, на треке Moscow Raceway.  Дождик? Ерунда!Пока дорога сухая, большой разницы между версиями 911 Carrera S и 911 Carrera 4S не чувствуется, даже если спровоцировать автомобиль на занос. Заднеприводная трансмиссия - с технологией перераспределения тяги между колесами и механической блокировкой дифференциала. Есть она и у полноприводных (4S) машин, только здесь еще полагается активный полный привод с многодисковой муфтой, перебрасывающей момент на передние колеса.Устойчивость на мокрых поверхностях обеспечивает режим PorscheWet, который предлагается эксклюзивно для «911». Это ничто иное, как самораспознавание влажного дорожного покрытия и инициирование соответствующих настроек. Что важно, не происходит ограничения мощности двигателя или максимальной скорости, поэтому режим не следует воспринимать как страховку при движении по мокрой дороге с высокой динамикой. {{gallery_1729}} {{photo_text_266}} «Это самая настоящая система помощи водителю, – говорит Аугуст Ахляйтнер, возглавляющий модельный ряд на протяжении многих лет. - PorscheWet автоматически распознает наличие влаги на дороге и предупреждает водителя об угрозе аквапланирования. Для этого акустические датчики в передних колесных арках регистрируют поднятые колесами брызги воды. Технология отличается от привычных датчиков дождя для управления стеклоочистителями, которые вне зависимости от состояния дороги реагируют лишь на наличие капель воды на ветровом стекле. Но если дождь уже прошел, то вода на дороге может еще остаться».Как только автоматика определяет наличие влаги на дороге, то в работе систем PSM и PTM производятся определенные изменения. Они раньше вступают в дело и работают более чутко. Регулируемый задний спойлер выдвигается на скорости 90 км/ч в положение Performance, заслонки охлаждающего воздуха открываются, характеристика педали акселератора становится более спокойной, функция PSM Off или режим Sport не могут быть задействованы. Увеличение крутящего момента осуществляется более плавно, стратегия переключений PDK автоматически адаптируется к этим условиям.Индикация на дисплее справа от тахометра информирует о наличии влаги и рекомендует вручную переключиться в режим Wet. Это можно сделать новой клавишей на панели над центральной консолью или (при наличии опционального пакета SportChrono) переключателем режимов движения на рулевом колесе.В защиту эгоизмаНизкая посадка, бесспорно, по законам жанра, но, увы, никак не мое. Ковшеобразное кресло хорошо по всем параметрам – и удобно, и, скажем так, «герметично» для тела, потому как боковой профиль подчеркнуто выражен. Диапазон регулировок приличный, а подогрев и вентиляция – опции. Час-другой находиться в «ковше» еще можно, далее возникают претензии к работе позвоночника. И тут уже вопросы к себе, родному – готов ли ты, «гонщик серебряной мечты» катать круг за кругом, не вглядываясь в циферблат хронометра? Сзади, признаться, еще туже, потому как второй ряд спорткара сугубо формальный. Будь моя воля, я бы его вовсе убрал из «Карреры», превратив машину в настоящего «эгоиста». {{gallery_1731}} {{material_101371}} Это бы хорошо гармонировало с багажником двухдверки, который находится в передней части кузова (там, где у машин традиционной компоновки располагается моторный отсек). Емкость чисто номинальная, я бы сказал, на одного человека – сиротские 132 литра. Влезет лишь пара аккуратных и стильных рюкзачков Josh от Louis Vuitton по 138 000 рублей каждый. Все, что перед глазами водителя и его спутника справа, радует глаз, потому как несет на себе печать «премиума» - натуральная кожа, алюминий, карбон и т.п. Главенствующую позицию на центральной консоли занимает 10,9-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного комплекса. Под ним - оригинальный ряд из 5 клавиш, управляющих основными функциями, да аккуратный джойстик «робота» PDK. Содержимое безрамочных дисплеев «приборки» можно конфигурировать по своему усмотрению – там много полезной информации. Мультифункциональный руль – рельефный, с хорошо развитыми приливами в области правильного хвата и нулевой меткой. Управление крышей в версии «кабриолет» возложено на пару клавиш, которые «лежат» на центральном тоннеле – что называется, под рукой. «Кепка» раскладывается убирается за считанные секунды на скорости до 60 км/ч. {{gallery_1732}} Ода нескончаемым нулямО больших продажах линейки 911 Carrera говорить не приходится, сами понимаете – товар штучный. Купе продается чуть лучше, кабриолет дороже и не на всякий климат подходящий, потому спрашивают реже. Ценник серьезный: предложенное на тест купе 911 Carrera S стоит 8 116 000 рублей, модификация с полным приводом - 8 587 000 рублей. «Открывашка» 911 Carrera S Cabriolet – 8 940 000 рублей, 4S Cabriolet – 9 411 000 рублей. Режим PorscheWet у всех моделей входит в базовую комплектацию.Кстати, в 911-й линейке есть еще более дорогие модели, выходящие за 7-значные ценовые значения. Например, версия 911 GT3 оценена в 13 331 000 рублей, версия 911 GT2 RS - 19 245 000 рублей. Венцом же выступает 911 Speedster, чья стоимость исчисляется 21 681 000 рублей.
2019-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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