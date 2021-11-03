Топ-10 автомобилей, которые дешевеют быстрее всего
Представляем подборку из 10 машин, которые за прошедшие 5 лет сильнее всего потеряли в стоимости на рынке США по версии американского издания iSeeCars.
Nissan Leaf
Номер один этого печального списка, потерявший за 5 лет больше всего в цене – машина, пробывшая в эксплуатации 5 лет, теряет сразу 65,1% от изначальной стоимости. Учитывая начальный ценник, это немаленькая сумма – более 23 тыс. долларов. Причина довольно проста – технологии в электромобилях сейчас очень быстро развиваются. Сейчас на рынке появляются новые модели с большим запасом хода и с более емкими аккумуляторами. Так что резкое падение стоимости машины, чей ресурс батареи изначально составлял 8-10 лет, вполне ожидаем.
BMW i3
Этот электромобиль потерял 63,1% стоимости за 5 лет. Изначально слишком высокая стоимость для простого городского автомобиля и запас хода всего 130 км (сравните с тем, что предлагают новые модели). Можно сказать, что такое падение цены еще вполне умеренное.
BMW 7-серии
Один из шести люксовых седанов в списке. Да, машина роскошная, но люди, покупающие подобные автомобили, хотят, чтобы их машины были новыми. Поэтому как ни прискорбно, но устаревшая 7-я серия уже потеряла в цене 61,5% или 63 тыс. долларов.
Maserati Ghibli
Еще один люксовый седан, безмерно устаревший и излишне дорогой для покупателей на вторичном рынке. Содержание таких машин стоит дорого, а популярность на седаны падает с каждым годом. Так что желающих отдавать десятки тысяч за премиальное, но подержанное авто, тоже все меньше.
BMW X5
Машина просела в цене на 60,3%, в деньгах это практически 42 тыс. долларов. Этот внедорожник изначально продавался по несколько завышенной цене для своего сегмента. Содержание машины стоит прилично, да и расходы на ремонт немалые. Все вместе делает ее не самым желанным внедорожником на вторичном рынке США.
Jaguar XF
Этот роскошный седан потерял за 5 лет 59,5% стоимости. Причина все та же – на вторичном рынке не так много желающих брать люксовые седаны, содержание которых выльется в головную боль. Кстати, такой седан недавно угнали у британского актера Доминика Купера, надеемся мысль о повышенной амортизации его Jaguar хоть немного греет ему душу. Все ж лишиться машины, подешевевшей со дня покупки в два раза, не так обидно!
BMW 5-серии
Еще одна устаревшая модель по меркам любителей роскоши. Потому что: а) это седан, и б) это дорогой в содержании седан. Поэтому и минус 59,1% за пять лет на рынке США.
Audi A6
Казалось бы, еще недавно мечта многих, символ благосостояния и успеха. А сегодня все – минус 58,2% к изначальной стоимости. Ждет теперь где-то своего покупателя, которому 5 лет назад на мечту не хватало, а теперь вполне. Главное не пожалеть потом о покупке, на фоне расходов на содержание, ведь падение стоимости продолжится примерно в том же темпе, а расходы на подержанную машину будут только расти.
Lincoln Navigator L
Неплохой внедорожник, довольно надежный. Но в США эта машина чаще всего используется как служебная, то есть состоит в автопарках различных ведомств. Поэтому и снижение стоимости у этой модели отмечается более высокое, чем у схожих моделей в сегменте, и составляет 57,7%. Однако, учитывая изначальную стоимость, для кого-то покупка такой машины может оказаться очень даже желанной и выгодной.
Volvo S60
Закрывает список машин с самой высокой амортизацией шведская модель с результатом 57,3% или 25 тысяч долларов в денежном эквиваленте. Пожалуй, единственная реальная проблема этой машины в том, что она оказалась седаном. Но если вы ищите машину для города, вероятно вас это не смутит, а значит купить отличный автомобиль по умеренной цене станет для вас реальнее.
- 3 545 000 РBMW 5 серия 2017 в Москве
- 9 737 364 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 10 169 503 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 11 610 912 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 10 780 653 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 3 199 000 РBMW 5 серии 2017 в Москве
- 1 735 000 РBMW 7 серии 2012 в Москве
- 2 517 000 РJaguar XF 2017 в Москве
- 1 435 000 РBMW 5 серии 2012 в Москве
- 4 150 000 РBMW 7 серии 2016 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий