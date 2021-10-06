ТОП-10 самых популярных кроссоверов сентября 2021 года
На второе место с шестого сумел взлететь японский кроссовер Toyota RAV4. Дилеры реализовали 3,4 тыс. экземпляров (-18%). Третью строчку занимает Renault Duster с результатом 3,1 тыс. проданных автомобилей (-1%). Замыкают первую пятерку Volkswagen Tiguan (2,3 тыс. экз., -36%) и Kia Sportage (1,9 тыс. экз., -36%)
Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных в России кроссоверов сентября попали: Kia Sorento (1,8 тыс. экз., +27%), Nissan X-Trail (1,7 тыс. экз., -25%), Nissan Qashqai (1,6 тыс. экз., -20%), Chery Tiggo 7 (1,6 тыс. экз., +415%) и Hyundai Tucson (1,57 тыс. экз., -45%). Из десятки лидеров в сентябре вылетели Lada Niva Legend и Niva Travel, пишет портал «Где и Что». Продажи российских внедорожников рухнули на 67% из-за остановки сборочного конвейера, вызванной нехваткой автокомпонентов.
- 1 030 000 РChery Tiggo 7 2021 в Москве
- 1 270 000 РKIA Sportage 2020 в Москве
- 1 850 000 РNissan X-Trail 2013 в Москве
- 669 000 РHyundai Tucson 2005 в Москве
- 2 830 000 РKIA Sorento 2018 в Москве
- 1 039 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 1 059 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 1 650 000 РHyundai Tucson 2018 в Москве
- 2 890 000 РKIA Sorento 2018 в Москве
- 750 000 РHyundai Tucson 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий