28 марта 2020, 13:49
ТОП-5 самых экологичных автомобилей на российском рынке
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Фото: Porsche
Российский парк легковых автомобилей насчитывает 44,5 млн единиц. Автомобили довольно старые, средний возраст в 2019 году увеличился до 12 лет. Поэтому лишь 264 тысячи машин на дорогах страны соответствуют экологическому классу Евро-6.
Фото: Porsche
Фото: Jaguar
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Land Rover
Фото: Audi
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Второе место досталось британскому спортивному седану Jaguar XE R-Dynamic S с новым дизельным мотором мощностью 180 л.с. Агрегат характеризуется сниженным уровнем выбросов и повышенной топливной экономичностью. Расход на трассе составляет 3,7 литра на «сотню», а городе – 5,1 литра. На третьей строчке - вседорожный универсал Mercedes-Benz E-Class All-Terrain с дизельным мотором мощностью 194 сил. Машина развивает максимальную скорость 231 км/ч и разгоняется от 0 до 100 км/ч за 8 секунд. Расход топлива: 5,1 литра на трассе и 5,6 литра в городе.
Четвертое место занимает еще один дизельный автомобиль – вседорожник Land Rover Discovery Sport со 150-сильным агрегатом. По результатам исследования, проведенного в рамках программы AirIndex за 2019 год, дизельный двигатель Land Rover признали самым экологичным в Европе. Мотор соответствуют стандарту Евро-6 и тратит 5 литров дизеля по трассе и 6,4 литра в городе. При этом внедорожные качества автомобиля всегда на высоте. Замыкает ТОП-5 самых «эко-френдли» моделей кроссовер Audi Q3 со 150 сильным бензиновым двигателем. Хорошие динамические показатели в сочетании с экологичностью делают ее отличным вариантом для покупки. По трассе кроссовер тратит 5,3 литра, в городе – 6,9 литра.
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