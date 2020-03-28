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28 марта 2020, 13:49

ТОП-5 самых экологичных автомобилей на российском рынке

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Фото: Porsche
Российский парк легковых автомобилей насчитывает 44,5 млн единиц. Автомобили довольно старые, средний возраст в 2019 году увеличился до 12 лет. Поэтому лишь 264 тысячи машин на дорогах страны соответствуют экологическому классу Евро-6.
ТОП 5 самых экологичных автомобилей на российском рынке

Фото: Porsche

ТОП 5 самых экологичных автомобилей на российском рынке

Фото: Jaguar

ТОП 5 самых экологичных автомобилей на российском рынке

Фото: Mercedes-Benz

ТОП 5 самых экологичных автомобилей на российском рынке

Фото: Land Rover

ТОП 5 самых экологичных автомобилей на российском рынке

Фото: Audi

ТОП 5 самых экологичных автомобилей на российском рынке
ТОП 5 самых экологичных автомобилей на российском рынке
ТОП 5 самых экологичных автомобилей на российском рынке
ТОП 5 самых экологичных автомобилей на российском рынке
ТОП 5 самых экологичных автомобилей на российском рынке
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Эксперты онлайн-агрегатора по покупке новых автомобилей Autospot.ru рассказали о пяти самых экологически чистых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, которые сейчас можно купить в России. Лидером рейтинга стал гибридный кроссовер Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, суммарная отдача силовой установки которого составляет 680 л.с. Разгон с места до «сотни» занимает 3,8 секунды, а максимальная скорость равна 295 км/ч. Столь впечатляющие динамические характеристики сочетаются с высоким уровнем экономичности: автомобиль может проезжать до 40 км с нулевым уровнем вредных выбросов, т.е исключительно на электротяге. Расход топлива на трассе равен 5 литров на 100 км, а по городу – 5,9 литра, что совсем немного для 4,0-литрового V8.

Второе место досталось британскому спортивному седану Jaguar XE R-Dynamic S с новым дизельным мотором мощностью 180 л.с. Агрегат характеризуется сниженным уровнем выбросов и повышенной топливной экономичностью. Расход на трассе составляет 3,7 литра на «сотню», а городе – 5,1 литра. На третьей строчке -  вседорожный универсал Mercedes-Benz E-Class All-Terrain с дизельным мотором мощностью 194 сил. Машина развивает максимальную скорость 231 км/ч и разгоняется от 0 до 100 км/ч за 8 секунд. Расход топлива: 5,1 литра на трассе и 5,6 литра в городе.

Четвертое место занимает еще один дизельный автомобиль – вседорожник Land Rover Discovery Sport со 150-сильным агрегатом. По результатам исследования, проведенного в рамках программы AirIndex за 2019 год, дизельный двигатель Land Rover признали самым экологичным в Европе. Мотор соответствуют стандарту Евро-6 и тратит 5 литров дизеля по трассе и 6,4 литра в городе. При этом внедорожные качества автомобиля всегда на высоте. Замыкает ТОП-5 самых «эко-френдли» моделей кроссовер Audi Q3 со 150 сильным бензиновым двигателем. Хорошие динамические показатели в сочетании с экологичностью делают ее отличным вариантом для покупки. По трассе кроссовер тратит 5,3 литра, в городе – 6,9 литра.


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ТОП-5 самых экологичных автомобилей на российском рынке
{{material_129224}}Эксперты онлайн-агрегатора по покупке новых автомобилей Autospot.ru рассказали о пяти самых экологически чистых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, которые сейчас можно купить в России. Лидером рейтинга стал гибридный кроссовер Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, суммарная отдача силовой установки которого составляет 680 л.с. Разгон с места до «сотни» занимает 3,8 секунды, а максимальная скорость равна 295 км/ч. Столь впечатляющие динамические характеристики сочетаются с высоким уровнем экономичности: автомобиль может проезжать до 40 км с нулевым уровнем вредных выбросов, т.е исключительно на электротяге. Расход топлива на трассе равен 5 литров на 100 км, а по городу – 5,9 литра, что совсем немного для 4,0-литрового V8.Второе место досталось британскому спортивному седану Jaguar XE R-Dynamic S с новым дизельным мотором мощностью 180 л.с. Агрегат характеризуется сниженным уровнем выбросов и повышенной топливной экономичностью. Расход на трассе составляет 3,7 литра на «сотню», а городе – 5,1 литра. На третьей строчке -  вседорожный универсал Mercedes-Benz E-Class All-Terrain с дизельным мотором мощностью 194 сил. Машина развивает максимальную скорость 231 км/ч и разгоняется от 0 до 100 км/ч за 8 секунд. Расход топлива: 5,1 литра на трассе и 5,6 литра в городе.Четвертое место занимает еще один дизельный автомобиль – вседорожник Land Rover Discovery Sport со 150-сильным агрегатом. По результатам исследования, проведенного в рамках программы AirIndex за 2019 год, дизельный двигатель Land Rover признали самым экологичным в Европе. Мотор соответствуют стандарту Евро-6 и тратит 5 литров дизеля по трассе и 6,4 литра в городе. При этом внедорожные качества автомобиля всегда на высоте. Замыкает ТОП-5 самых «эко-френдли» моделей кроссовер Audi Q3 со 150 сильным бензиновым двигателем. Хорошие динамические показатели в сочетании с экологичностью делают ее отличным вариантом для покупки. По трассе кроссовер тратит 5,3 литра, в городе – 6,9 литра.
2020-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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